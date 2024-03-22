|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:36
Sir nekefer!
Ви абсолютно праві, банк не доброчінно-церковна організація.
Весь час банк сподівається, що Ви/я щось проґавите чи відтермінуєте.
Десь щось та заробить. І - як показують звіти банків - заробляють чимало.
Тому, наприклад, мені Bank of America без кінця пропонує якісь красиві смаколики - останній раз на днях - це кредитну картку з логотипом авіакомпанії Alaska airlines.
Але - якщо уважено прочитати умови - то смаколик у вигляді бонуса в 200 доларів з"явиться, якщо я на протязі 30 днів накуплю квитків цієї авіакомпанії на 3000 доларів...
А ось якщо невчасно гасити кредит - то 24% річних. Це по долару США...
Так що все вірно...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9427
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3510 раз.
- Подякували: 1234 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:53
nekefer написав:
но большинство таки платят банкам и немало.
Мене завжди дивувало хто всі ці люди, але був період в житті, коли і мені довелось більше року жити на одну зарплату і пів року в кредитному рабстві виплачувати % по кредитці Монобанку... А ще в Україні є Сенс банк, який знімає 100 грн. по кожній картці в свій день, за такою схемою і я кілька разів попадав на комісію...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2579
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:32
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇МВФ прогнозує зростання зарплат в Україні
На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6099
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:35
akurt написав:
Ну там же написано: привезла канадська дівчина з католицької асоціації, Ви ж не пропонуєте викинути на її очах?
Як тій канадській дівчині тоді поводитися наступний раз для наступної родини? Узгоджувати наперед список того, що вона хоче подарувати? А якщо висловлять бажання про червону ікру та Фуа-гра?
Давайте краще про талони на бензин на 2026 рік.viewtopic.php?p=5701940#p5701940
Тижневої давності українські удари похитнули світові ціни на нафту на 5%.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3011
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:39
Модератор написав:
На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?
Все залежить виключно від кількості допомоги від партнерів.
Зростання зарплат може загальмувати відтік емігрантів. Рівня ЗП як в Словаччині чи Румунії, необхідного для повернення, нам не досягнути.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2579
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:55
Дюрі-бачі написав: Модератор написав:
На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?
Все залежить виключно від кількості допомоги від партнерів.
Зростання зарплат може загальмувати відтік емігрантів. Рівня ЗП як в Словаччині чи Румунії, необхідного для повернення, нам не досягнути.
Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 673
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:10
gonchik74 написав:
Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.
Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2579
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:33
Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав:
Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.
Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.
Тут такой нюанс, если вдруг у всех завтра зп станет 1.5к евро, то и цены на все уже будут не сегодняшние. Тоесть как народ считает, на жизнь надо 500евро, хочу зп 1.5к, 1000евро в месяц смогу откладывать. А на практике просто все подорожает, те же услуги например, ведь парикмахеру тоже захочется 1.5к евро в месяц иметь, и в сухом остатке будет что при зп 1000 сейчас ты откладываешь 200евро, что при зп 1500 ты так же будешь откладывать 200-300евро по итогу.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 475
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:53
slonomag написав:
. А на практике просто все подорожает,
Розрахунок на те, що здорожчає не все. Зокрема основна стаття витрат - харчування, побутова хімія і ліки вже по європейським цінам, якщо буде дорожче - імпортуємо. Ну і комуналка, траспорт і житло будуть дотуватись державою, щоб росли не дуже.
Тобто зараз за 300Є не може вижити, і доводиться шукати де дозаробити ще хоч 200, а тоді із 1500 буде 1000 витрачати на життя і 500 відкладати.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2579
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:59
Frant я ж тому й писав, що сценарій малоймовірний. Для його реалізації потрібні репарації москалів або зовнішнє фінансування.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2579
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74
, Модератор
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|