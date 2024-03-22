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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1977197819791980
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:36

Sir nekefer!
Ви абсолютно праві, банк не доброчінно-церковна організація.
Весь час банк сподівається, що Ви/я щось проґавите чи відтермінуєте.
Десь щось та заробить. І - як показують звіти банків - заробляють чимало.
Тому, наприклад, мені Bank of America без кінця пропонує якісь красиві смаколики - останній раз на днях - це кредитну картку з логотипом авіакомпанії Alaska airlines.
Але - якщо уважено прочитати умови - то смаколик у вигляді бонуса в 200 доларів з"явиться, якщо я на протязі 30 днів накуплю квитків цієї авіакомпанії на 3000 доларів...
А ось якщо невчасно гасити кредит - то 24% річних. Це по долару США...
Так що все вірно...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:но большинство таки платят банкам и немало.
Мене завжди дивувало хто всі ці люди, але був період в житті, коли і мені довелось більше року жити на одну зарплату і пів року в кредитному рабстві виплачувати % по кредитці Монобанку... А ще в Україні є Сенс банк, який знімає 100 грн. по кожній картці в свій день, за такою схемою і я кілька разів попадав на комісію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:32

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МВФ прогнозує зростання зарплат в Україні

На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ну там же написано: привезла канадська дівчина з католицької асоціації, Ви ж не пропонуєте викинути на її очах?
Як тій канадській дівчині тоді поводитися наступний раз для наступної родини? Узгоджувати наперед список того, що вона хоче подарувати? А якщо висловлять бажання про червону ікру та Фуа-гра?

Давайте краще про талони на бензин на 2026 рік.
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Тижневої давності українські удари похитнули світові ціни на нафту на 5%.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  Модератор написав:На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?

Все залежить виключно від кількості допомоги від партнерів.
Зростання зарплат може загальмувати відтік емігрантів. Рівня ЗП як в Словаччині чи Румунії, необхідного для повернення, нам не досягнути.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:55

  Дюрі-бачі написав:
  Модератор написав:На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?

Все залежить виключно від кількості допомоги від партнерів.
Зростання зарплат може загальмувати відтік емігрантів. Рівня ЗП як в Словаччині чи Румунії, необхідного для повернення, нам не досягнути.

Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:10

  gonchik74 написав:Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.

Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:33

  Дюрі-бачі написав:
  gonchik74 написав:Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.

Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.

Тут такой нюанс, если вдруг у всех завтра зп станет 1.5к евро, то и цены на все уже будут не сегодняшние. Тоесть как народ считает, на жизнь надо 500евро, хочу зп 1.5к, 1000евро в месяц смогу откладывать. А на практике просто все подорожает, те же услуги например, ведь парикмахеру тоже захочется 1.5к евро в месяц иметь, и в сухом остатке будет что при зп 1000 сейчас ты откладываешь 200евро, что при зп 1500 ты так же будешь откладывать 200-300евро по итогу.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:. А на практике просто все подорожает,

Розрахунок на те, що здорожчає не все. Зокрема основна стаття витрат - харчування, побутова хімія і ліки вже по європейським цінам, якщо буде дорожче - імпортуємо. Ну і комуналка, траспорт і житло будуть дотуватись державою, щоб росли не дуже.
Тобто зараз за 300Є не може вижити, і доводиться шукати де дозаробити ще хоч 200, а тоді із 1500 буде 1000 витрачати на життя і 500 відкладати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:59

Frant я ж тому й писав, що сценарій малоймовірний. Для його реалізації потрібні репарації москалів або зовнішнє фінансування.
Дюрі-бачі
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