Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.
Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.
Тут такой нюанс, если вдруг у всех завтра зп станет 1.5к евро, то и цены на все уже будут не сегодняшние. Тоесть как народ считает, на жизнь надо 500евро, хочу зп 1.5к, 1000евро в месяц смогу откладывать. А на практике просто все подорожает, те же услуги например, ведь парикмахеру тоже захочется 1.5к евро в месяц иметь, и в сухом остатке будет что при зп 1000 сейчас ты откладываешь 200евро, что при зп 1500 ты так же будешь откладывать 200-300евро по итогу.
Коли/якщо в Україні будуть європейські ціни на послуги/комуналку/пальне/базові продукти/медицину, то проживання в ній стане не цікавим більшості працездатного населення. Нам до війни Польщу треба було наздоганяти пʼятдесят років. А після? Сто?
Вчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта). Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»… Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх років прожили в 3-к квартирі, подарованій батьками на весілля. І все не так вже й погано було: 100 кв.м, третій поверх, балкон, лоджія…
Ну ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.
- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник. Три каструлі. Мішок картоплі 3 кг, ніжок курячих та 3 кг свинячої шинки, макарон, рису вівсянки… - А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку… - Я її поцілував навіть, такі вони милі… - Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці. - Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.
P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти.
Пане Акурт, якось не вяжуться вихідні данні. Невже такі заможні люди не можуть собі дозволити 3 кг картоплі? Нащо вони беруть ту допомогу? Напевно є люди, яким дійсно не вистачає грошей на 3 кг картоплі?
Пс, доречі якраз позавчора купляв 3 кг картоплі в бедронці - вийшло 4,5 зл, тобто 3кг за 1,1 дол. США.
Давайте я немного встряну со своим углом. 1. Как акурт написал - квартиру подарили родители на свадьбу. Нигде не написано, что они продали квартиру за 352 куе и привезли с собой в чемодане пачки денег. 2. Практически любой человек из небогатой Украины не может привезти в США или Канаду достаточно денег, чтобы быть обеспеченным по их меркам человеком не имея работы/дохода. Поэтому в первые месяцы эта помощь и кажется существенной. Тут вообще, сколько бы денег ты с собой не привез, первое время тебе стараются окружающие помочь. Когда пытаещься вернуть деньги или сказать "та не надо, спасибо, мы сами можем это купить" отвечают " у вас пока нет работы, нет дохода, вам это надо". Для многих делать добрые дела - неотъемлемая потребность. Им отказать - это обидеть. Деньгами никто не дает помощь, могут что-нибудь для дома, но чаще - продукты. Нам тоже помогали. Мы сначала пытались отказываться, но увидев реакцию - смирились. Потом нашли людей, которым это нужнее и просто им передавали. Скоропортящиеся продукты приходилось порой выбрасывать, но не взять нельзя. Мы потом этим людям тоже делали презенты, до некоторых дошло, что мы не голодаем и они успокоились, некоторые до сих пор время от времени пытаются что-то дать. Ну и тут такое мировосприятие денег, что не живут на сбережения, когда такое случается - это катастрофа. Живут на текущие доходы, а сбережения - это для того, чтобы они увеличивались.
В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України. В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще. В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше. Все, тему можна закривати.
airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України. В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще. В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше. Все, тему можна закривати.
airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України. В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще. В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше. Все, тему можна закривати.
airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України. В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще. В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше. Все, тему можна закривати.
airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України. В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще. В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше. Все, тему можна закривати.
Дякую за оцінку моїх скромних чисто інформаційних дописів. Ну а rjkz - як я вже не раз писав - заслуговує на безкоштовне видання книги. Тому що терпляче та докладно все розписувати та відповідати на всі питання - то треба мати мізки в голові однозначно.
З тим, що ви написали, не все так добре за кордоном. Щойно повернувся від стоматолога, там наша українка працює. Відправила в Канаду всіх своїх осіб чоловічої статі: старшого сина, сина від другого шлюбу та чоловіка (другий шлюб). Чоловік і не мріяв ніколи попасти ось сюди: https://maps.app.goo.gl/BGiaqc9vS6h5CF8k8?g_st=ic Так ось плаче і ридає. Роботи багато і важка. Старший син тієї українки - як вона сказала - «працює супервайзером» у великому ресторані, як вона сказала «дивиться за тим, щоби все добре працювало і всі добре працювали». То той хлопець влаштував і відчима. Ось відчим в плаче: «відпустіть мене з такої важкої роботи»…
А попереду ще другий сезон того серіалу, про який я зранку написав: влаштувались-то, спати є де, їсти є де… їсти ж що… А роботу ще й не починали шукати. Ото буде - я вважаю - саме цікаве… Так що гілку зарано закривати…
P.S. Невеличке уточнення заради справедливості: - akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить. - rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить. Уточнення чисто для обʼєктивності.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 22 бер, 2024 15:34, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.
Замислився: а за скільки я був би готовий повернутися? Навіть не знаю. Хіба що за Х3-Х4 з/п можна починати думати. Тобто щоб рівень життя став набагато кращій, ніж є зараз.