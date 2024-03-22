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#<1 ... 1979198019811982> Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:13 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав: Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років. Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.

Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб. Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.

Тут такой нюанс, если вдруг у всех завтра зп станет 1.5к евро, то и цены на все уже будут не сегодняшние. Тоесть как народ считает, на жизнь надо 500евро, хочу зп 1.5к, 1000евро в месяц смогу откладывать. А на практике просто все подорожает, те же услуги например, ведь парикмахеру тоже захочется 1.5к евро в месяц иметь, и в сухом остатке будет что при зп 1000 сейчас ты откладываешь 200евро, что при зп 1500 ты так же будешь откладывать 200-300евро по итогу. Тут такой нюанс, если вдруг у всех завтра зп станет 1.5к евро, то и цены на все уже будут не сегодняшние. Тоесть как народ считает, на жизнь надо 500евро, хочу зп 1.5к, 1000евро в месяц смогу откладывать. А на практике просто все подорожает, те же услуги например, ведь парикмахеру тоже захочется 1.5к евро в месяц иметь, и в сухом остатке будет что при зп 1000 сейчас ты откладываешь 200евро, что при зп 1500 ты так же будешь откладывать 200-300евро по итогу.

Коли/якщо в Україні будуть європейські ціни на послуги/комуналку/пальне/базові продукти/медицину, то проживання в ній стане не цікавим більшості працездатного населення. Нам до війни Польщу треба було наздоганяти пʼятдесят років. А після? Сто? Коли/якщо в Україні будуть європейські ціни на послуги/комуналку/пальне/базові продукти/медицину, то проживання в ній стане не цікавим більшості працездатного населення. Нам до війни Польщу треба було наздоганяти пʼятдесят років. А після? Сто? gonchik74

Повідомлень: 675 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:23 BIGor написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Вчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).

Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»…

Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх років прожили в 3-к квартирі, подарованій батьками на весілля. І все не так вже й погано було: 100 кв.м, третій поверх, балкон, лоджія…



Ну ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.



- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник. Три каструлі. Мішок картоплі 3 кг, ніжок курячих та 3 кг свинячої шинки, макарон, рису вівсянки…

- А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку…

- Я її поцілував навіть, такі вони милі…

- Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці.

- Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.



P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти. Еміграція, заробітчанствоNew’s from CanadaВчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»…Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх роківНу ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник.- А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку…- Я її поцілував навіть, такі вони милі…- Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці.- Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти.

Пане Акурт, якось не вяжуться вихідні данні. Невже такі заможні люди не можуть собі дозволити 3 кг картоплі? Нащо вони беруть ту допомогу? Напевно є люди, яким дійсно не вистачає грошей на 3 кг картоплі?



Пс, доречі якраз позавчора купляв 3 кг картоплі в бедронці - вийшло 4,5 зл, тобто 3кг за 1,1 дол. США. Пане Акурт, якось не вяжуться вихідні данні. Невже такі заможні люди не можуть собі дозволити 3 кг картоплі? Нащо вони беруть ту допомогу?Напевно є люди, яким дійсно не вистачає грошей на 3 кг картоплі?Пс, доречі якраз позавчора купляв 3 кг картоплі в бедронці - вийшло 4,5 зл, тобто 3кг за 1,1 дол. США.



Давайте я немного встряну со своим углом.

1. Как акурт написал - квартиру подарили родители на свадьбу. Нигде не написано, что они продали квартиру за 352 куе и привезли с собой в чемодане пачки денег.

2. Практически любой человек из небогатой Украины не может привезти в США или Канаду достаточно денег, чтобы быть обеспеченным по их меркам человеком не имея работы/дохода.

Поэтому в первые месяцы эта помощь и кажется существенной.

Тут вообще, сколько бы денег ты с собой не привез, первое время тебе стараются окружающие помочь. Когда пытаещься вернуть деньги или сказать "та не надо, спасибо, мы сами можем это купить" отвечают " у вас пока нет работы, нет дохода, вам это надо". Для многих делать добрые дела - неотъемлемая потребность. Им отказать - это обидеть. Деньгами никто не дает помощь, могут что-нибудь для дома, но чаще - продукты. Нам тоже помогали. Мы сначала пытались отказываться, но увидев реакцию - смирились. Потом нашли людей, которым это нужнее и просто им передавали. Скоропортящиеся продукты приходилось порой выбрасывать, но не взять нельзя. Мы потом этим людям тоже делали презенты, до некоторых дошло, что мы не голодаем и они успокоились, некоторые до сих пор время от времени пытаются что-то дать.

Ну и тут такое мировосприятие денег, что не живут на сбережения, когда такое случается - это катастрофа. Живут на текущие доходы, а сбережения - это для того, чтобы они увеличивались. Давайте я немного встряну со своим углом.1. Как акурт написал - квартиру подарили родители на свадьбу. Нигде не написано, что они продали квартиру за 352 куе и привезли с собой в чемодане пачки денег.2. Практически любой человек из небогатой Украины не может привезти в США или Канаду достаточно денег, чтобы быть обеспеченным по их меркам человеком не имея работы/дохода.Поэтому в первые месяцы эта помощь и кажется существенной.Тут вообще, сколько бы денег ты с собой не привез, первое время тебе стараются окружающие помочь. Когда пытаещься вернуть деньги или сказать "та не надо, спасибо, мы сами можем это купить" отвечают " у вас пока нет работы, нет дохода, вам это надо". Для многих делать добрые дела - неотъемлемая потребность. Им отказать - это обидеть. Деньгами никто не дает помощь, могут что-нибудь для дома, но чаще - продукты. Нам тоже помогали. Мы сначала пытались отказываться, но увидев реакцию - смирились. Потом нашли людей, которым это нужнее и просто им передавали. Скоропортящиеся продукты приходилось порой выбрасывать, но не взять нельзя. Мы потом этим людям тоже делали презенты, до некоторых дошло, что мы не голодаем и они успокоились, некоторые до сих пор время от времени пытаются что-то дать.Ну и тут такое мировосприятие денег, что не живут на сбережения, когда такое случается - это катастрофа. Живут на текущие доходы, а сбережения - это для того, чтобы они увеличивались. rjkz

Повідомлень: 16354 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8265 раз. Подякували: 5125 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:46 В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.

В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.

В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.

Все, тему можна закривати. airmax78 Повідомлень: 42820 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:48 airmax78 написав: В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.

В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.

В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.

Все, тему можна закривати. В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.Все, тему можна закривати.

Народ наоборот в страну рашку з США тікає:

https://youtu.be/ivwfUnwDm7k?si=TxZuX8fdEvGv2FWU Народ наоборот в страну рашку з США тікає: Bolt Повідомлень: 2809 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:51 airmax78 написав: В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.

В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.

В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.

Все, тему можна закривати. В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.Все, тему можна закривати.

А в Відні мабуть є пільгова кава А в Відні мабуть є пільгова кава Faceless

Модератор Повідомлень: 34675 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1441 раз. Подякували: 7960 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:01 airmax78 написав: В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.

В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.

В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.

Все, тему можна закривати. В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.Все, тему можна закривати.

Це крокодилячі. Скоро попустить Це крокодилячі. Скоро попустить gonchik74

Повідомлень: 675 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:23 airmax78 написав: В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.

В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.

В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.

Все, тему можна закривати. В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.Все, тему можна закривати.

Дякую за оцінку моїх скромних чисто інформаційних дописів.

Ну а rjkz - як я вже не раз писав - заслуговує на безкоштовне видання книги.

Тому що терпляче та докладно все розписувати та відповідати на всі питання - то треба мати мізки в голові однозначно.



З тим, що ви написали, не все так добре за кордоном. Щойно повернувся від стоматолога, там наша українка працює.

Відправила в Канаду всіх своїх осіб чоловічої статі: старшого сина, сина від другого шлюбу та чоловіка (другий шлюб).

Чоловік і не мріяв ніколи попасти ось сюди:

https://maps.app.goo.gl/BGiaqc9vS6h5CF8k8?g_st=ic

Так ось плаче і ридає. Роботи багато і важка.

Старший син тієї українки - як вона сказала - «працює супервайзером» у великому ресторані, як вона сказала «дивиться за тим, щоби все добре працювало і всі добре працювали».

То той хлопець влаштував і відчима.

Ось відчим в плаче: «відпустіть мене з такої важкої роботи»…



А попереду ще другий сезон того серіалу, про який я зранку написав: влаштувались-то, спати є де, їсти є де… їсти ж що…

А роботу ще й не починали шукати.

Ото буде - я вважаю - саме цікаве…

Так що гілку зарано закривати…



P.S. Невеличке уточнення заради справедливості:

- akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить.

- rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить.

Уточнення чисто для обʼєктивності. Дякую за оцінку моїх скромних чисто інформаційних дописів.Ну а rjkz - як я вже не раз писав - заслуговує на безкоштовне видання книги.Тому що терпляче та докладно все розписувати та відповідати на всі питання - то треба мати мізки в голові однозначно.З тим, що ви написали, не все так добре за кордоном. Щойно повернувся від стоматолога, там наша українка працює.Відправила в Канаду всіх своїх осіб чоловічої статі: старшого сина, сина від другого шлюбу та чоловіка (другий шлюб).Чоловік і не мріяв ніколи попасти ось сюди:Так ось плаче і ридає. Роботи багато і важка.Старший син тієї українки - як вона сказала - «працює супервайзером» у великому ресторані, як вона сказала «дивиться за тим, щоби все добре працювало і всі добре працювали».То той хлопець влаштував і відчима.Ось відчим в плаче: «відпустіть мене з такої важкої роботи»…А попереду ще другий сезон того серіалу, про який я зранку написав: влаштувались-то, спати є де, їсти є де… їсти ж що…А роботу ще й не починали шукати.Ото буде - я вважаю - саме цікаве…Так що гілку зарано закривати…P.S. Невеличке уточнення заради справедливості:- akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить.- rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить.Уточнення чисто для обʼєктивності. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 22 бер, 2024 15:34, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9429 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3510 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:27 airmax78 написав: В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України. В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.

Вам також велике "спасибі", за те ж саме.

akurt написав: як я вже не раз писав - заслуговує на безкоштовне видання книги. як я вже не раз писав - заслуговує на безкоштовне видання книги.

Ви також, пане акурт!

Не стидайтесь!

Книжка "Цікавих і правдивих історій від торговця турецькою курортною нерухомістю" - повинна бути написана і надрукована.

akurt написав: Так що гілку зарано закривати Так що гілку зарано закривати

Її не треба було відкривати, взагалі-то. Вам також велике "спасибі", за те ж саме.Ви також, пане акурт!Не стидайтесь!Книжка "Цікавих і правдивих історій від торговця турецькою курортною нерухомістю" - повинна бути написана і надрукована.Її не треба було відкривати, взагалі-то. Frant

Повідомлень: 23782 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1652 раз. Подякували: 2532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:32 Дивись, Франте, лайном своїм смердючим не захлинись.

Тобі я не раз писав, що Бог все бачить та карає.

Покарав жорстко вже тебе тричі.

Дивись, четвертий буде суворіше… akurt

Повідомлень: 9429 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3510 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:36 Дюрі-бачі написав: Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб. Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.

Замислився: а за скільки я був би готовий повернутися? Навіть не знаю. Хіба що за Х3-Х4 з/п можна починати думати. Тобто щоб рівень життя став набагато кращій, ніж є зараз. Замислився: а за скільки я був би готовий повернутися? Навіть не знаю. Хіба що за Х3-Х4 з/п можна починати думати. Тобто щоб рівень життя ставкращій, ніж є зараз. Gastarbaiter Повідомлень: 3136 З нами з: 26.02.18 Подякував: 667 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1979198019811982> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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