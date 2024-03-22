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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1979198019811982>
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:13

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:
  gonchik74 написав:Справедливо лише стосовно тих, хто має власне житло в Україні плюс ще якісь чинники (батьки, двоє і більше малих діточок, похилий вік тощо). Інакше немає жодного сенсу. В багатьох європейських країнах доволі нескладно легалізуватись впродовж трьох-пʼяти років.

Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.

Тут такой нюанс, если вдруг у всех завтра зп станет 1.5к евро, то и цены на все уже будут не сегодняшние. Тоесть как народ считает, на жизнь надо 500евро, хочу зп 1.5к, 1000евро в месяц смогу откладывать. А на практике просто все подорожает, те же услуги например, ведь парикмахеру тоже захочется 1.5к евро в месяц иметь, и в сухом остатке будет что при зп 1000 сейчас ты откладываешь 200евро, что при зп 1500 ты так же будешь откладывать 200-300евро по итогу.

Коли/якщо в Україні будуть європейські ціни на послуги/комуналку/пальне/базові продукти/медицину, то проживання в ній стане не цікавим більшості працездатного населення. Нам до війни Польщу треба було наздоганяти пʼятдесят років. А після? Сто?
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:23

  BIGor написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Вчора відбулося майже остаточне вселення та наповнення нової квартири наших переселенців в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта).
Мені хотілося моїм респондентам після того, як я передивився відео квартири на момент вселення, та його облаштування, написати «Ну, нарешті в нормальних умовах жити будете»…
Потім подумав, що це буде образа: в принципі 12 останніх років прожили в 3-к квартирі, подарованій батьками на весілля. І все не так вже й погано було: 100 кв.м, третій поверх, балкон, лоджія…

Ну ось, цитати з Канади, які трохи дозволять зрозуміти мешканців іншого боку Земноі кулі, які приймають переселенців з України.

- Вчора ввечері з католицької асоціації, Канадська дівчина привезла новий матрац, нову каву машину та чайник. Три каструлі. Мішок картоплі 3 кг, ніжок курячих та 3 кг свинячої шинки, макарон, рису вівсянки…
- А зараз їздили за місто забрали ліжко, майже новий матрац. Маргарет, жінка похилого віку, віддала безкоштовно, запитала чи є подушки, я сказала «ні» - і вона дала набір нового постільного та подушку…
- Я її поцілував навіть, такі вони милі…
- Ми витратили лише 50 $ за доставку сьогодні, знайшли пікап, водій з України, сам тут три місяці.
- Залишилося роздобути стільці стіл та диван. І купити вішалок, відро для сміття і можна жити 😄.

P.S. В мене враження, що не пропадуть. Або їм не дадуть попасти.

Пане Акурт, якось не вяжуться вихідні данні. Невже такі заможні люди не можуть собі дозволити 3 кг картоплі? Нащо вони беруть ту допомогу? :evil: Напевно є люди, яким дійсно не вистачає грошей на 3 кг картоплі?

Пс, доречі якраз позавчора купляв 3 кг картоплі в бедронці - вийшло 4,5 зл, тобто 3кг за 1,1 дол. США.


Давайте я немного встряну со своим углом.
1. Как акурт написал - квартиру подарили родители на свадьбу. Нигде не написано, что они продали квартиру за 352 куе и привезли с собой в чемодане пачки денег.
2. Практически любой человек из небогатой Украины не может привезти в США или Канаду достаточно денег, чтобы быть обеспеченным по их меркам человеком не имея работы/дохода.
Поэтому в первые месяцы эта помощь и кажется существенной.
Тут вообще, сколько бы денег ты с собой не привез, первое время тебе стараются окружающие помочь. Когда пытаещься вернуть деньги или сказать "та не надо, спасибо, мы сами можем это купить" отвечают " у вас пока нет работы, нет дохода, вам это надо". Для многих делать добрые дела - неотъемлемая потребность. Им отказать - это обидеть. Деньгами никто не дает помощь, могут что-нибудь для дома, но чаще - продукты. Нам тоже помогали. Мы сначала пытались отказываться, но увидев реакцию - смирились. Потом нашли людей, которым это нужнее и просто им передавали. Скоропортящиеся продукты приходилось порой выбрасывать, но не взять нельзя. Мы потом этим людям тоже делали презенты, до некоторых дошло, что мы не голодаем и они успокоились, некоторые до сих пор время от времени пытаются что-то дать.
Ну и тут такое мировосприятие денег, что не живут на сбережения, когда такое случается - это катастрофа. Живут на текущие доходы, а сбережения - это для того, чтобы они увеличивались.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:46

В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:48

  airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.

Народ наоборот в страну рашку з США тікає:
https://youtu.be/ivwfUnwDm7k?si=TxZuX8fdEvGv2FWU
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:51

  airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.

А в Відні мабуть є пільгова кава
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:01

  airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.

Це крокодилячі. Скоро попустить
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:23

  airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.

Дякую за оцінку моїх скромних чисто інформаційних дописів.
Ну а rjkz - як я вже не раз писав - заслуговує на безкоштовне видання книги.
Тому що терпляче та докладно все розписувати та відповідати на всі питання - то треба мати мізки в голові однозначно.

З тим, що ви написали, не все так добре за кордоном. Щойно повернувся від стоматолога, там наша українка працює.
Відправила в Канаду всіх своїх осіб чоловічої статі: старшого сина, сина від другого шлюбу та чоловіка (другий шлюб).
Чоловік і не мріяв ніколи попасти ось сюди:
https://maps.app.goo.gl/BGiaqc9vS6h5CF8k8?g_st=ic
Так ось плаче і ридає. Роботи багато і важка.
Старший син тієї українки - як вона сказала - «працює супервайзером» у великому ресторані, як вона сказала «дивиться за тим, щоби все добре працювало і всі добре працювали».
То той хлопець влаштував і відчима.
Ось відчим в плаче: «відпустіть мене з такої важкої роботи»…

А попереду ще другий сезон того серіалу, про який я зранку написав: влаштувались-то, спати є де, їсти є де… їсти ж що…
А роботу ще й не починали шукати.
Ото буде - я вважаю - саме цікаве…
Так що гілку зарано закривати…

P.S. Невеличке уточнення заради справедливості:
- akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить.
- rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить.
Уточнення чисто для обʼєктивності.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 22 бер, 2024 15:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:36

  Дюрі-бачі написав:Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.

Замислився: а за скільки я був би готовий повернутися? Навіть не знаю. Хіба що за Х3-Х4 з/п можна починати думати. Тобто щоб рівень життя став набагато кращій, ніж є зараз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:38

  Faceless написав:
  airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.

А в Відні мабуть є пільгова кава

І безкоштовні штруделі до неї.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:44

  akurt написав:P.S. Невеличке уточнення заради справедливості:
- akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить.
- rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить.
Уточнення чисто для обʼєктивності.

Навіщо ці уточнення? Ви ж не про себе ці мімімішні історії розповідаєте. А rjkz - найкращий. Обрав нам народного президента і замість того, щоб разом, щоб в туроборежіми, щоб скористатись історичним шансом... сів на літак і відправився до нових челенджів, бо свою місію в Україні перевиконав, не було коли далі зростати - "далі самі".
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