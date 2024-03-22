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#<1 ... 1979198019811982 Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:24 Richi написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?

Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися... А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...



Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.

Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.

Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.

И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения". Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".

Чем хуже кредитный рейтинг, тем интереснее человек (с) Чем хуже кредитный рейтинг, тем интереснее человек (с)



Не в том дело.

Чем выще кредит скор, тем выгоднее и легче жить.

Проще снять отель, взять напрокат машину.

Тебе предлагают кастомайзд банковские продукты.

К тебе в банке повыщенное внимание.

Ну и на кредитах это тоже сказывается.

До полупроцента годовых на мортгидже разница только на рейтинге.

Ты покупаешь дом в закрытой комьюнити или квартиру. Ты должен пройти по критериям в числе которых рейтинг.

Никто не хочет иметь жильца, который не будет платить за услуги. Не в том дело.Чем выще кредит скор, тем выгоднее и легче жить.Проще снять отель, взять напрокат машину.Тебе предлагают кастомайзд банковские продукты.К тебе в банке повыщенное внимание.Ну и на кредитах это тоже сказывается.До полупроцента годовых на мортгидже разница только на рейтинге.Ты покупаешь дом в закрытой комьюнити или квартиру. Ты должен пройти по критериям в числе которых рейтинг.Никто не хочет иметь жильца, который не будет платить за услуги. rjkz

Повідомлень: 16357 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8267 раз. Подякували: 5126 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:26 nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав: кредит - это долг

заемщик должен

очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.

как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.

кредит это не просто деньги

не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии

и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит кредит - это долгзаемщикочень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.кредит это не просто деньгине зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафиии еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашутбез вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит



Я ни цента еще не заплатил за пользование кредиткой.

Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса.

И каждый месяц я получаю кэшбек.

Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня.

До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак.

Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо.

В разных ситуациях кредит может быть и добром и злом. Порой одновременно. Я ни цента еще не заплатил за пользование кредиткой.Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса.И каждый месяц я получаю кэшбек.Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня.До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак.Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо.В разных ситуациях кредит может быть и добром и злом. Порой одновременно.

закон больших чисел, конкретный человек конечно может маневрировать в грейспериоде и всяких акциях, но большинство таки платят банкам и немало. А уж исходя из статистики таких плательщиков выводятся тарифы на обслуживание. В итоге залетевшие заемщики оплачивают и за себя и за других и еще на прибыль банку остается.

Поэтому банку выгодно "купить" за бонус 200 дол или 50-100 грн в Украине побольше клиентов, закон больших чисел сработает и прибыль будет закон больших чисел, конкретный человек конечно может маневрировать в грейспериоде и всяких акциях, но большинство таки платят банкам и немало. А уж исходя из статистики таких плательщиков выводятся тарифы на обслуживание. В итоге залетевшие заемщики оплачивают и за себя и за других и еще на прибыль банку остается.Поэтому банку выгодно "купить" за бонус 200 дол или 50-100 грн в Украине побольше клиентов, закон больших чисел сработает и прибыль будет



Ну, это называется - включайте мозг, финансовая грамоность и дисциплина.

И будет вам щастя. Ну, это называется - включайте мозг, финансовая грамоность и дисциплина.И будет вам щастя. rjkz

Повідомлень: 16357 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8267 раз. Подякували: 5126 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:53 airmax78 написав: В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.

В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.

В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.

Все, тему можна закривати. В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.Все, тему можна закривати.



Максим, как там квитка?

Надеюсь, ты прошлой ночью был в ней, а не в Вене.

Стекла не повылетали?

У моих друзей окна вылетели.

Квартира, в которой я когда-то прожил несколько лет своей жизни, уничтожена.

В квартире родственников вылетели стекла.

Збс в Киеве. Не то,что в Вене.

В Вене тяжело и опасно. Тримайся! Максим, как там квитка?Надеюсь, ты прошлой ночью был в ней, а не в Вене.Стекла не повылетали?У моих друзей окна вылетели.Квартира, в которой я когда-то прожил несколько лет своей жизни, уничтожена.В квартире родственников вылетели стекла.Збс в Киеве. Не то,что в Вене.В Вене тяжело и опасно. Тримайся! rjkz

Повідомлень: 16357 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8267 раз. Подякували: 5126 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1979198019811982 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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