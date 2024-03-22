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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:24
Richi написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?
Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...
Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.
Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.
Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.
И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".
Чем хуже кредитный рейтинг, тем интереснее человек (с)
Не в том дело.
Чем выще кредит скор, тем выгоднее и легче жить.
Проще снять отель, взять напрокат машину.
Тебе предлагают кастомайзд банковские продукты.
К тебе в банке повыщенное внимание.
Ну и на кредитах это тоже сказывается.
До полупроцента годовых на мортгидже разница только на рейтинге.
Ты покупаешь дом в закрытой комьюнити или квартиру. Ты должен пройти по критериям в числе которых рейтинг.
Никто не хочет иметь жильца, который не будет платить за услуги.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:26
nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав:
кредит - это долг
заемщик должен
очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.
как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.
кредит это не просто деньги
не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии
и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут
без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит
Я ни цента еще не заплатил за пользование кредиткой.
Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса.
И каждый месяц я получаю кэшбек.
Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня.
До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак.
Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо.
В разных ситуациях кредит может быть и добром и злом. Порой одновременно.
закон больших чисел, конкретный человек конечно может маневрировать в грейспериоде и всяких акциях, но большинство таки платят банкам и немало. А уж исходя из статистики таких плательщиков выводятся тарифы на обслуживание. В итоге залетевшие заемщики оплачивают и за себя и за других и еще на прибыль банку остается.
Поэтому банку выгодно "купить" за бонус 200 дол или 50-100 грн в Украине побольше клиентов, закон больших чисел сработает и прибыль будет
Ну, это называется - включайте мозг, финансовая грамоность и дисциплина.
И будет вам щастя.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:53
airmax78 написав:
В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.
Максим, как там квитка?
Надеюсь, ты прошлой ночью был в ней, а не в Вене.
Стекла не повылетали?
У моих друзей окна вылетели.
Квартира, в которой я когда-то прожил несколько лет своей жизни, уничтожена.
В квартире родственников вылетели стекла.
Збс в Киеве. Не то,что в Вене.
В Вене тяжело и опасно. Тримайся!
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:40
BIGor написав:
.................
Пс, доречі якраз позавчора купляв 3 кг картоплі в бедронці - вийшло 4,5 зл, тобто 3кг за 1,1 дол. США.
В Харькове это 1-1,5 кг.
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