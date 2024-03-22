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Дюрі-бачі написав:А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть? Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...
Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет. Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить. Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит. И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".
Чем хуже кредитный рейтинг, тем интереснее человек (с)
Не в том дело. Чем выще кредит скор, тем выгоднее и легче жить. Проще снять отель, взять напрокат машину. Тебе предлагают кастомайзд банковские продукты. К тебе в банке повыщенное внимание. Ну и на кредитах это тоже сказывается. До полупроцента годовых на мортгидже разница только на рейтинге. Ты покупаешь дом в закрытой комьюнити или квартиру. Ты должен пройти по критериям в числе которых рейтинг. Никто не хочет иметь жильца, который не будет платить за услуги.
nekefer написав:кредит - это долг заемщик должен очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен. как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало. кредит это не просто деньги не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит
Я ни цента еще не заплатил за пользование кредиткой. Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса. И каждый месяц я получаю кэшбек. Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня. До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак. Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо. В разных ситуациях кредит может быть и добром и злом. Порой одновременно.
закон больших чисел, конкретный человек конечно может маневрировать в грейспериоде и всяких акциях, но большинство таки платят банкам и немало. А уж исходя из статистики таких плательщиков выводятся тарифы на обслуживание. В итоге залетевшие заемщики оплачивают и за себя и за других и еще на прибыль банку остается. Поэтому банку выгодно "купить" за бонус 200 дол или 50-100 грн в Украине побольше клиентов, закон больших чисел сработает и прибыль будет
Ну, это называется - включайте мозг, финансовая грамоность и дисциплина. И будет вам щастя.
airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України. В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще. В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше. Все, тему можна закривати.
Максим, как там квитка? Надеюсь, ты прошлой ночью был в ней, а не в Вене. Стекла не повылетали? У моих друзей окна вылетели. Квартира, в которой я когда-то прожил несколько лет своей жизни, уничтожена. В квартире родственников вылетели стекла. Збс в Киеве. Не то,что в Вене. В Вене тяжело и опасно. Тримайся!
Дюрі-бачі написав:Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.
Замислився: а за скільки я був би готовий повернутися? Навіть не знаю. Хіба що за Х3-Х4 з/п можна починати думати. Тобто щоб рівень життя став набагато кращій, ніж є зараз.
akurt написав:P.S. Невеличке уточнення заради справедливості: - akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить. - rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить. Уточнення чисто для обʼєктивності.
Навіщо ці уточнення? Ви ж не про себе ці мімімішні історії розповідаєте. А rjkz - найкращий. Обрав нам народного президента і замість того, щоб разом, щоб в туроборежіми, щоб скористатись історичним шансом... сів на літак і відправився до нових челенджів, бо свою місію в Україні перевиконав, не було коли далі зростати - "далі самі".
rjkz , не впевнений, чи відповів на запитання, чи не використав він корені (свої або дружини) "народного президента" при так званій еміграції в ельфію
rjkz написав:Ну, это называется - включайте мозг, финансовая грамоность и дисциплина. И будет вам щастя.
именно об этом я и пишу ни комиссар, ни король, ни папа римский не достигли такого успеха в угнетении свободы людей, просто это стали называть "дисциплиной" и людям это самим стало выгодно, люди хотят быть сами "дисциплинированными" и не нужно ни плётки ни кары божьей
airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України. В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще. В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше. Все, тему можна закривати.
Дякую за оцінку моїх скромних чисто інформаційних дописів. Ну а rjkz - як я вже не раз писав - заслуговує на безкоштовне видання книги. Тому що терпляче та докладно все розписувати та відповідати на всі питання - то треба мати мізки в голові однозначно.
З тим, що ви написали, не все так добре за кордоном. Щойно повернувся від стоматолога, там наша українка працює. Відправила в Канаду всіх своїх осіб чоловічої статі: старшого сина, сина від другого шлюбу та чоловіка (другий шлюб). Чоловік і не мріяв ніколи попасти ось сюди: https://maps.app.goo.gl/BGiaqc9vS6h5CF8k8?g_st=ic Так ось плаче і ридає. Роботи багато і важка. Старший син тієї українки - як вона сказала - «працює супервайзером» у великому ресторані, як вона сказала «дивиться за тим, щоби все добре працювало і всі добре працювали». То той хлопець влаштував і відчима. Ось відчим в плаче: «відпустіть мене з такої важкої роботи»…
А попереду ще другий сезон того серіалу, про який я зранку написав: влаштувались-то, спати є де, їсти є де… їсти ж що… А роботу ще й не починали шукати. Ото буде - я вважаю - саме цікаве… Так що гілку зарано закривати…
P.S. Невеличке уточнення заради справедливості: - akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить. - rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить. Уточнення чисто для обʼєктивності.
Да нет, от чего же? Давайте называть вещи своими именами. Да. Я убежал от войны. Точно так-же как наш венский ухилянт. Разница только в том, что я это сделал за несколько лет до большой войны, а он во время большой войны. Еще разница в том, что я никого не гоню в окопы или под бомбежки. Не имею морального права. В Вене, очевидно, мораль выглядит несколько иначе. Воздух, должно быть, которым дышал сам Фрейд, производит своеобразное воздействие на неокрепшую психику эталонов эстетического вкуса.
Дюрі-бачі написав:Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.
Замислився: а за скільки я був би готовий повернутися? Навіть не знаю. Хіба що за Х3-Х4 з/п можна починати думати. Тобто щоб рівень життя став набагато кращій, ніж є зараз.
Для меня деньги не являются каким либо аргументом. Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей. В каком угодно порядке.
akurt написав:P.S. Невеличке уточнення заради справедливості: - akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить. - rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить. Уточнення чисто для обʼєктивності.
Навіщо ці уточнення? Ви ж не про себе ці мімімішні історії розповідаєте. А rjkz - найкращий. Обрав нам народного президента і замість того, щоб разом, щоб в туроборежіми, щоб скористатись історичним шансом... сів на літак і відправився до нових челенджів, бо свою місію в Україні перевиконав, не було коли далі зростати - "далі самі".
ЧТо-то сделал не так? Вроде все правильно сделал. А, должно быть, надо было проголосовать за "торгового партнера" ахметова, который ...ну все знают, повторят в 100501 раз не имеет смысла. Из Вены есть прямой рейс в Лондон, что мешает слетать к пороху в гости, привезти ему венский кофе. А тортик к кофе, уверен, у него найдется. Марине его привет.