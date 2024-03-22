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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1979198019811982
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:24

  Richi написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:А якщо вилізти, то кредитний рейтинг понизять і ліміти поріжуть?
Це як спідометр, на якому є 300 км/год, але ти на них можеш тільки дивитися...


Вряд-ли срежут, скорее увеличат, но на скор повлияет.
Можно по-другому делать - тратить много, но частями и часто гасить.
Тогда скор не упадет, а банк поднимет лимит.
И у меня и у жены лимит поднялся именно после такого "поведения".

Чем хуже кредитный рейтинг, тем интереснее человек (с)


Не в том дело.
Чем выще кредит скор, тем выгоднее и легче жить.
Проще снять отель, взять напрокат машину.
Тебе предлагают кастомайзд банковские продукты.
К тебе в банке повыщенное внимание.
Ну и на кредитах это тоже сказывается.
До полупроцента годовых на мортгидже разница только на рейтинге.
Ты покупаешь дом в закрытой комьюнити или квартиру. Ты должен пройти по критериям в числе которых рейтинг.
Никто не хочет иметь жильца, который не будет платить за услуги.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:26

  nekefer написав:
  rjkz написав:
  nekefer написав:кредит - это долг
заемщик должен
очень трудно объяснять почему человек должен работать, в наше время люди не голодают, не мерзнут, в основном. Очень многим этого достаточно и очень сложно их заставить работать больше и эффективнее. В итоге, если в стране мало кредитов и нет диктатуры то никто никому ничего не должен.
как их заставить работать? В разные периоды человечества должны были родине, феодалу или просто по воле бога. Это не очень хорошо работало.
кредит это не просто деньги
не зря, например, сказали - не берите в долг у МВФ и мафии
и еще хотите заставить сотрудников работать лучше чужими руками? дайте им кредит, назовите бенефитом "для лучших", или профинансируйте им льготную ставку по банковскому кредиту (т.е. банк дает под 10%, 8 платите вы, а 2% остается работник), пусть пашут :lol: без вас они кредит не вытянут, их банк уничтожит


Я ни цента еще не заплатил за пользование кредиткой.
Банк мне за открытие кредитки заплатил 200 долларов бонуса.
И каждый месяц я получаю кэшбек.
Это кошелек с чужими деньгами, которые если украдут, то украдут не у меня.
До сиз пор не понял в чем подвох. Столько лет уже пользую и так и эдак.
Не, приходят оферы на другие типы кредиток от этого-же банка, где надо платить то за то то за это. Я только не пойму нафига мне другой кусочек пластика, если у меня есть тот, за который платить не надо.
В разных ситуациях кредит может быть и добром и злом. Порой одновременно.

закон больших чисел, конкретный человек конечно может маневрировать в грейспериоде и всяких акциях, но большинство таки платят банкам и немало. А уж исходя из статистики таких плательщиков выводятся тарифы на обслуживание. В итоге залетевшие заемщики оплачивают и за себя и за других и еще на прибыль банку остается.
Поэтому банку выгодно "купить" за бонус 200 дол или 50-100 грн в Украине побольше клиентов, закон больших чисел сработает и прибыль будет


Ну, это называется - включайте мозг, финансовая грамоность и дисциплина.
И будет вам щастя.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:53

  airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.


Максим, как там квитка?
Надеюсь, ты прошлой ночью был в ней, а не в Вене.
Стекла не повылетали?
У моих друзей окна вылетели.
Квартира, в которой я когда-то прожил несколько лет своей жизни, уничтожена.
В квартире родственников вылетели стекла.
Збс в Киеве. Не то,что в Вене.
В Вене тяжело и опасно. Тримайся!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:40

  BIGor написав:.................
Пс, доречі якраз позавчора купляв 3 кг картоплі в бедронці - вийшло 4,5 зл, тобто 3кг за 1,1 дол. США.

В Харькове это 1-1,5 кг. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:14

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.

Замислився: а за скільки я був би готовий повернутися? Навіть не знаю. Хіба що за Х3-Х4 з/п можна починати думати. Тобто щоб рівень життя став набагато кращій, ніж є зараз.

а "Оберіг"?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:16

  airmax78 написав:
  akurt написав:P.S. Невеличке уточнення заради справедливості:
- akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить.
- rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить.
Уточнення чисто для обʼєктивності.

Навіщо ці уточнення? Ви ж не про себе ці мімімішні історії розповідаєте. А rjkz - найкращий. Обрав нам народного президента і замість того, щоб разом, щоб в туроборежіми, щоб скористатись історичним шансом... сів на літак і відправився до нових челенджів, бо свою місію в Україні перевиконав, не було коли далі зростати - "далі самі".

rjkz , не впевнений, чи відповів на запитання, чи не використав він корені (свої або дружини) "народного президента" при так званій еміграції в ельфію
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:29

  rjkz написав:Ну, это называется - включайте мозг, финансовая грамоность и дисциплина.
И будет вам щастя.

именно об этом я и пишу
ни комиссар, ни король, ни папа римский не достигли такого успеха в угнетении свободы людей, просто это стали называть "дисциплиной" :lol: и людям это самим стало выгодно, люди хотят быть сами "дисциплинированными" и не нужно ни плётки ни кары божьей
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:56

  akurt написав:
  airmax78 написав:В мене сльози на очах від цих розповідей. Дякую Акурте та rjkz! Які ж люди молодці що втекли з України.
В еміграції все збс та безкоштовні їжа та матраси, а буде ще краще.
В Україні всі помруть та ціни зростають, а буде ще гірше.
Все, тему можна закривати.

Дякую за оцінку моїх скромних чисто інформаційних дописів.
Ну а rjkz - як я вже не раз писав - заслуговує на безкоштовне видання книги.
Тому що терпляче та докладно все розписувати та відповідати на всі питання - то треба мати мізки в голові однозначно.

З тим, що ви написали, не все так добре за кордоном. Щойно повернувся від стоматолога, там наша українка працює.
Відправила в Канаду всіх своїх осіб чоловічої статі: старшого сина, сина від другого шлюбу та чоловіка (другий шлюб).
Чоловік і не мріяв ніколи попасти ось сюди:
https://maps.app.goo.gl/BGiaqc9vS6h5CF8k8?g_st=ic
Так ось плаче і ридає. Роботи багато і важка.
Старший син тієї українки - як вона сказала - «працює супервайзером» у великому ресторані, як вона сказала «дивиться за тим, щоби все добре працювало і всі добре працювали».
То той хлопець влаштував і відчима.
Ось відчим в плаче: «відпустіть мене з такої важкої роботи»…

А попереду ще другий сезон того серіалу, про який я зранку написав: влаштувались-то, спати є де, їсти є де… їсти ж що…
А роботу ще й не починали шукати.
Ото буде - я вважаю - саме цікаве…
Так що гілку зарано закривати…

P.S. Невеличке уточнення заради справедливості:
- akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить.
- rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить.
Уточнення чисто для обʼєктивності.


Да нет, от чего же?
Давайте называть вещи своими именами.
Да.
Я убежал от войны.
Точно так-же как наш венский ухилянт.
Разница только в том, что я это сделал за несколько лет до большой войны, а он во время большой войны.
Еще разница в том, что я никого не гоню в окопы или под бомбежки. Не имею морального права.
В Вене, очевидно, мораль выглядит несколько иначе.
Воздух, должно быть, которым дышал сам Фрейд, производит своеобразное воздействие на неокрепшую психику эталонов эстетического вкуса.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:58

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Попитав колег, при ЗП менше 600-700Є хочуть їхати, при 800Є деякі готові почати повертатись, при 1000Є - половина, при 1500Є+ - всі готові вернутись. *за умов відсутності війни. Все таки чуже середовище і родинні зв'язки важливі, але тільки після того, як коштів достатньо для задоволення базових потреб.

Замислився: а за скільки я був би готовий повернутися? Навіть не знаю. Хіба що за Х3-Х4 з/п можна починати думати. Тобто щоб рівень життя став набагато кращій, ніж є зараз.


Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:02

  airmax78 написав:
  akurt написав:P.S. Невеличке уточнення заради справедливості:
- akurt виїхав з України 7 серпня 2017 (сімнадцятого) року. З тих пір проживав в Україні максимум 90 днів підряд здається тільки в 2018 році. Тому слово «втекли» мабуть не підходить.
- rjkz готувався до зміни країни проживання дуже ретельно, нічого не приховував, хотів в Канаду, але получилося - в США. Я точно рік не вираховував, але десь 2020. Тому слово «втекли» теж ніяк не підходить.
Уточнення чисто для обʼєктивності.

Навіщо ці уточнення? Ви ж не про себе ці мімімішні історії розповідаєте. А rjkz - найкращий. Обрав нам народного президента і замість того, щоб разом, щоб в туроборежіми, щоб скористатись історичним шансом... сів на літак і відправився до нових челенджів, бо свою місію в Україні перевиконав, не було коли далі зростати - "далі самі".


ЧТо-то сделал не так?
Вроде все правильно сделал.
А, должно быть, надо было проголосовать за "торгового партнера" ахметова, который ...ну все знают, повторят в 100501 раз не имеет смысла.
Из Вены есть прямой рейс в Лондон, что мешает слетать к пороху в гости, привезти ему венский кофе. А тортик к кофе, уверен, у него найдется.
Марине его привет.
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