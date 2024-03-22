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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1980198119821983
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:49

  rjkz написав:Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.

Потому и пишу "Х3-Х4". Так сумма, которая позволит компенсировать часть недостатков и облегчит процесс принятия другой части.
За Х6-Х8, наверное, готов был бы и США рассматривать.
Gastarbaiter
 
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