Потому и пишу "Х3-Х4". Так сумма, которая позволит компенсировать часть недостатков и облегчит процесс принятия другой части.
За Х6-Х8, наверное, готов был бы и США рассматривать.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:49
Потому и пишу "Х3-Х4". Так сумма, которая позволит компенсировать часть недостатков и облегчит процесс принятия другой части.
За Х6-Х8, наверное, готов был бы и США рассматривать.
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