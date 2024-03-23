Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1981198219831984> Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:49 rjkz написав: Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

Потому и пишу "Х3-Х4". Так сумма, которая позволит компенсировать часть недостатков и облегчит процесс принятия другой части.

За Х6-Х8, наверное, готов был бы и США рассматривать. Потому и пишу "Х3-Х4". Так сумма, которая позволит компенсировать часть недостатков и облегчит процесс принятия другой части.За Х6-Х8, наверное, готов был бы и США рассматривать. Gastarbaiter Повідомлень: 3137 З нами з: 26.02.18 Подякував: 667 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:25 rjkz написав: Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?

Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.

Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.

Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?

Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд. А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд. Richi Повідомлень: 1765 З нами з: 25.09.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:36 Richi написав: rjkz написав: Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?

Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.

Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.

Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?

Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд. А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд.



Ну, спасибо, съэкономили мне на поход к психоаналитику.

Теперь я понял все свои заблуждения.

Уже заказал билеты в один конец JFK-BPL.

Вернусь в самый безопасный в мире Киев, самой лучшей медициной, с самыми лучшими в мире ВУЗами, с самыми обеспеченными в мире пенсионерами.

Расскажите что еще не так в США?

А-то я там никогда не был, надо-ж что-то узнать от знающего человека, чтобы в глазах форумчан выглядеть хоть немного в теме.

Ну, спасибо, съэкономили мне на поход к психоаналитику.Теперь я понял все свои заблуждения.Уже заказал билеты в один конец JFK-BPL.Вернусь в самый безопасный в мире Киев, самой лучшей медициной, с самыми лучшими в мире ВУЗами, с самыми обеспеченными в мире пенсионерами.Расскажите что еще не так в США?А-то я там никогда не был, надо-ж что-то узнать от знающего человека, чтобы в глазах форумчан выглядеть хоть немного в теме. rjkz

Повідомлень: 16362 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8267 раз. Подякували: 5130 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:40 Re: Еміграція, заробітчанство Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:

Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.



Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому Дюрі-бачі

Повідомлень: 2585 З нами з: 29.07.22 Подякував: 473 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:47 Richi критикуєш - пропонуй. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі? BIGor

Повідомлень: 8737 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1311 раз. Подякували: 1714 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:49 Дюрі-бачі написав: Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:

Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.



Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому

ППЦ, а потім на українців будуть дивитись як на циган . Типу схемщики і халявщики. ППЦ, а потім на українців будуть дивитись як на циган. Типу схемщики і халявщики. BIGor

Повідомлень: 8737 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1311 раз. Подякували: 1714 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:54 Richi написав: rjkz написав: Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?

Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.

Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.

Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?

Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд. А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд.

через такі дописи. потім не сприймають повідомлення, де вказують на певні випадки, коли нема сенсу емігрувати. штамп на штампі



а в нашій країні наркомани та божевільні існують у паралельному світі? а через те, що там вільно носять зброю якраз навпаки ніхто пістолетом не розмахує, на відміну від нас, де різне бидло розмахує травматом, а нормальні люди не можуть нічого з цим зробити.



освіта там непогана, й звісно з американською освітою переваг більше. й як виявляється для резидентів це не така вже велика сума - батьки в змозі оплатити.



про те, що свій мільйон він вже заробив, rjkz скромно мовчить



й не треба сперечатися перспектив в США хоч з освітою, хоч без - більше, ніж в Україні. найскладніше - легально потрапити до США через такі дописи. потім не сприймають повідомлення, де вказують на певні випадки, коли нема сенсу емігрувати. штамп на штампіа в нашій країні наркомани та божевільні існують у паралельному світі? а через те, що там вільно носять зброю якраз навпаки ніхто пістолетом не розмахує, на відміну від нас, де різне бидло розмахує травматом, а нормальні люди не можуть нічого з цим зробити.освіта там непогана, й звісно з американською освітою переваг більше. й як виявляється для резидентів це не така вже велика сума - батьки в змозі оплатити.про те, що свій мільйон він вже заробив,скромно мовчитьй не треба сперечатися перспектив в США хоч з освітою, хоч без - більше, ніж в Україні. найскладніше - легально потрапити до США Shaman

Повідомлень: 5652 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1355 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:58 Дюрі-бачі написав: Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:

Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.



Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому

а наскільки ж нажухали державу Німеччина - на 1 к євро? чи більше?



те, що цим підкладають свиню реальним біженцям - це одне. й друге, вони ж розуміють, що якщо їм врешті-решт знадобиться поїхати до Німеччині, то їм це згадають й нову допомогу вже не оформлять? а наскільки ж нажухали державу Німеччина - на 1 к євро? чи більше?те, що цим підкладають свиню реальним біженцям - це одне. й друге, вони ж розуміють, що якщо їм врешті-решт знадобиться поїхати до Німеччині, то їм це згадають й нову допомогу вже не оформлять? Shaman

Повідомлень: 5652 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1355 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 18:09 Дюрі-бачі написав: Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:

Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.

Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому



В мене дуже велике прохання: НЕ РОЗКАЗУВАТИ це пану "Прохожий".

Він тут головою об стіну бився, коли прочитав, що на дитину в Польші наш українець отримав 500 (п"ятсот) злотих - це орієнтовно 100 доларів. Це при тому, що дитина РЕАЛЬНО живе з батьками в Польші вже орієнтовно 1 рік.

НЕ на себе отримав, ні на жінку свою (жінка пана Прохожий - як і його діти - отримують гроші від закордонного уряду ).

Злоба така була, що навіть написав, що всі, крім його родини: «моральні уроди». В мене дуже велике прохання: НЕ РОЗКАЗУВАТИ це пану "".Він тут головою об стіну бився, коли прочитав, що на дитину в Польші наш українець отримав 500 (п"ятсот) злотих - це орієнтовно 100 доларів. Це при тому, що дитина РЕАЛЬНО живе з батьками в Польші вже орієнтовно 1 рік.НЕ на себе отримав, ні на жінку свою (жінка пана).Злоба така була, що навіть написав, що всі, крім його родини: «моральні уроди». Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 бер, 2024 19:11, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9429 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3513 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 18:18 Shaman не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.

За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннє



BIGor написав: ППЦ, а потім на українців будуть дивитись як на циган . Типу схемщики і халявщики. ППЦ, а потім на українців будуть дивитись як на циган . Типу схемщики і халявщики.

А що поганого в правді? не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннєА що поганого в правді? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2585 З нами з: 29.07.22 Подякував: 473 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1981198219831984> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням flyman,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt vitaliiangel і 6 гостейМодератори: Faceless