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#<1 ... 1982198319841985> Додано: Суб 23 бер, 2024 19:13 BIGor написав: Richi критикуєш - пропонуй. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі? . Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешевенавчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі?

Я вообще против идеализирования какой-либо страны т.к. в каждой стране есть свои недостатки (с учётом нашего менталитета). Если Вы готовы это принять, то нет проблем.

Так же против оценивания заработка. Нужно оценивать покупательную способность и комфортность проживания.

Какой прок от 3000$, если человек работает от рассвета и до заката, получает свои 3000, оплачивает обязательные платежи, закрывает кредитку и понимает, что ничего не осталось, а завтра опять на работу.

Каждый выбирает по своим возможностям. Для кого-то важна медицина и выбирают Германию и Израиль (пренебрегая климатом). Кому-то важен климат и выбирают Испанию (пренебрегая бюрократию). Но вот эти разговоры, что США страна возможностей, а в Норвегии живут самые счастливые люди - это разговоры в пользу бедных. Я вообще против идеализирования какой-либо страны т.к. в каждой стране есть свои недостатки (с учётом нашего менталитета). Если Вы готовы это принять, то нет проблем.Так же против оценивания заработка. Нужно оценивать покупательную способность и комфортность проживания.Какой прок от 3000$, если человек работает от рассвета и до заката, получает свои 3000, оплачивает обязательные платежи, закрывает кредитку и понимает, что ничего не осталось, а завтра опять на работу.Каждый выбирает по своим возможностям. Для кого-то важна медицина и выбирают Германию и Израиль (пренебрегая климатом). Кому-то важен климат и выбирают Испанию (пренебрегая бюрократию). Но вот эти разговоры, что США страна возможностей, а в Норвегии живут самые счастливые люди - это разговоры в пользу бедных. Richi Повідомлень: 1766 З нами з: 25.09.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 872 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 19:16 rjkz написав: Richi написав: rjkz написав: Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?

Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.

Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.

Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?

Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд. А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд.



Ну, спасибо, съэкономили мне на поход к психоаналитику.

Теперь я понял все свои заблуждения.

Уже заказал билеты в один конец JFK-BPL.

Вернусь в самый безопасный в мире Киев, самой лучшей медициной, с самыми лучшими в мире ВУЗами, с самыми обеспеченными в мире пенсионерами.

Расскажите что еще не так в США?

А-то я там никогда не был, надо-ж что-то узнать от знающего человека, чтобы в глазах форумчан выглядеть хоть немного в теме.

Ну, спасибо, съэкономили мне на поход к психоаналитику.Теперь я понял все свои заблуждения.Уже заказал билеты в один конец JFK-BPL.Вернусь в самый безопасный в мире Киев, самой лучшей медициной, с самыми лучшими в мире ВУЗами, с самыми обеспеченными в мире пенсионерами.Расскажите что еще не так в США?А-то я там никогда не был, надо-ж что-то узнать от знающего человека, чтобы в глазах форумчан выглядеть хоть немного в теме.

В отличии от Вас я не топил за Киев - это Вы передёргиваете снова. И третий раз задаю вопрос: какое будущее Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга? В отличии от Вас я не топил за Киев - это Вы передёргиваете снова. И третий раз задаю вопрос: какое будущее Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга? Richi Повідомлень: 1766 З нами з: 25.09.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 872 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 19:19 Дюрі-бачі написав: Shaman не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.

За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннє



BIGor написав: ППЦ, а потім на українців будуть дивитись як на циган . Типу схемщики і халявщики. ППЦ, а потім на українців будуть дивитись як на циган . Типу схемщики і халявщики.

А що поганого в правді? не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннєА що поганого в правді?

не всі, Дюрі-бачі, не всі



але більше волають про корупцію якраз ті, хто не проти цим скористатися не всі,, не всіале більше волають про корупцію якраз ті, хто не проти цим скористатися Shaman

Повідомлень: 5655 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1357 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 19:43 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.

За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннє



BIGor написав: ППЦ, а потім на українців будуть дивитись як на циган . Типу схемщики і халявщики. ППЦ, а потім на українців будуть дивитись як на циган . Типу схемщики і халявщики.

А що поганого в правді? не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннєА що поганого в правді?

не всі, Дюрі-бачі, не всі



але більше волають про корупцію якраз ті, хто не проти цим скористатися не всі,, не всіале більше волають про корупцію якраз ті, хто не проти цим скористатися

це не корупція, а використання прогалин законодавства це не корупція, а використання прогалин законодавства flyman

Повідомлень: 34355 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 20:11 Richi написав: rjkz написав: Richi написав: А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?

Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.

Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.

Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?

Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд. А Вы сейчас точно о США пишите? Т.е. безопасность в стране - это когда наркоманы и сумасшедшие живут среди мирных граждан, а парки - дом родной для бомжей? Где люди свободно носят оружие и при стычке на дороге может выйти человек и размахивать пистолетом. Это безопасность?Медицина, которая находится на 30 месте по качеству и на первом месте в мире по стоимости. Так себе параметры.Образование? Да, хорошее, но вот только всё больше молодых людей от него отказываются т.к. 1) Не в состоянии оплатить 2) После получения образования, не факт получить высокооплачиваемую работу.Перспективы для детей. Уточните пожалуйста. Вы спросите у любого обеспеченного человека и вам ответят, что заработать миллион проще и быстрее в Украине, а вот с несколькими миллионами заработать миллиард - это уже США. Вы решили сразу перепрыгнуть и замахнуться на миллиард?Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. Думаю, что со временем, Вы поймёте что опоздали с переездом лет на 10-15 и свою старость уже не успеете обеспечить в США и не будет смысла возвращаться обратно. Что касается перспективы для детей ... ну если Вы им обеспечите образование, передадите свой бизнес, который достаточно успешный, то это конечно. Однако, судя по тому, что Вы на форуме проводите времени больше, чем на работе, у меня складывается впечатление, что Вы просто пытаетесь оправдать самому себе свой переезд.



Ну, спасибо, съэкономили мне на поход к психоаналитику.

Теперь я понял все свои заблуждения.

Уже заказал билеты в один конец JFK-BPL.

Вернусь в самый безопасный в мире Киев, самой лучшей медициной, с самыми лучшими в мире ВУЗами, с самыми обеспеченными в мире пенсионерами.

Расскажите что еще не так в США?

А-то я там никогда не был, надо-ж что-то узнать от знающего человека, чтобы в глазах форумчан выглядеть хоть немного в теме.

Ну, спасибо, съэкономили мне на поход к психоаналитику.Теперь я понял все свои заблуждения.Уже заказал билеты в один конец JFK-BPL.Вернусь в самый безопасный в мире Киев, самой лучшей медициной, с самыми лучшими в мире ВУЗами, с самыми обеспеченными в мире пенсионерами.Расскажите что еще не так в США?А-то я там никогда не был, надо-ж что-то узнать от знающего человека, чтобы в глазах форумчан выглядеть хоть немного в теме.

В отличии от Вас я не топил за Киев - это Вы передёргиваете снова. И третий раз задаю вопрос: какое будущее Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга? В отличии от Вас я не топил за Киев - это Вы передёргиваете снова. И третий раз задаю вопрос: какое будущее Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга?



1.Окончание школы, каледж по той профессии, которая им будет по душе, работа, которая им будет нравиться и/или бизнес, далее (надеюсь удастся это им привить) создание активов, которые дадут возможность жить на пассивные доходы.

Пойдет?

2. Счет и депозиты в банке. Работа, которая позволяет оплачивать текущие расходы и увеличивать цифры в банке.

Пойдет?

3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.

Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.

Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.

Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа.

В конце концов, деньги не лежат мертвым грузом, а приносят сопостовимые с доходом от рента %%.

Что еще вывалить? Номер дебитовой карты и код с обратной стороны? Нннада?

Анализы? 1.Окончание школы, каледж по той профессии, которая им будет по душе, работа, которая им будет нравиться и/или бизнес, далее (надеюсь удастся это им привить) создание активов, которые дадут возможность жить на пассивные доходы.Пойдет?2. Счет и депозиты в банке. Работа, которая позволяет оплачивать текущие расходы и увеличивать цифры в банке.Пойдет?3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа.В конце концов, деньги не лежат мертвым грузом, а приносят сопостовимые с доходом от рента %%.Что еще вывалить? Номер дебитовой карты и код с обратной стороны? Нннада?Анализы? rjkz

Повідомлень: 16363 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8269 раз. Подякували: 5131 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 20:15 Richi написав: BIGor написав: Richi критикуєш - пропонуй. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі? . Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешевенавчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі?

Я вообще против идеализирования какой-либо страны т.к. в каждой стране есть свои недостатки (с учётом нашего менталитета). Если Вы готовы это принять, то нет проблем.

Так же против оценивания заработка. Нужно оценивать покупательную способность и комфортность проживания.

Какой прок от 3000$, если человек работает от рассвета и до заката, получает свои 3000, оплачивает обязательные платежи, закрывает кредитку и понимает, что ничего не осталось, а завтра опять на работу.

Каждый выбирает по своим возможностям. Для кого-то важна медицина и выбирают Германию и Израиль (пренебрегая климатом). Кому-то важен климат и выбирают Испанию (пренебрегая бюрократию). Но вот эти разговоры, что США страна возможностей, а в Норвегии живут самые счастливые люди - это разговоры в пользу бедных. Я вообще против идеализирования какой-либо страны т.к. в каждой стране есть свои недостатки (с учётом нашего менталитета). Если Вы готовы это принять, то нет проблем.Так же против оценивания заработка. Нужно оценивать покупательную способность и комфортность проживания.Какой прок от 3000$, если человек работает от рассвета и до заката, получает свои 3000, оплачивает обязательные платежи, закрывает кредитку и понимает, что ничего не осталось, а завтра опять на работу.Каждый выбирает по своим возможностям. Для кого-то важна медицина и выбирают Германию и Израиль (пренебрегая климатом). Кому-то важен климат и выбирают Испанию (пренебрегая бюрократию). Но вот эти разговоры, что США страна возможностей, а в Норвегии живут самые счастливые люди - это разговоры в пользу бедных.

Якщо сертифікований лікар - то США країна можливостей. Або пламбер десь в ЛА. Якщо ІТ-шник, то навпаки країна неможливостей. Треба вибирати. Просто хотілось почути від Вас хоч пару країн хороших для еміграції. Якщо сертифікований лікар - то США країна можливостей. Або пламбер десь в ЛА. Якщо ІТ-шник, то навпаки країна неможливостей. Треба вибирати. Просто хотілось почути від Вас хоч пару країн хороших для еміграції. Востаннє редагувалось BIGor в Суб 23 бер, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 8743 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1311 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 20:22 Richi написав: И третий раз задаю вопрос: какое будущее Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга? И третий раз задаю вопрос: какое будущее Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга?

Я думав пан rjkz СЬОГОДНІ не дасть відповідь із-за різниці годинникових поясів - але ні - він вище відповів на запитання пана Richi.

Таке враження що і ЗНАЄ про свої майбутнє, і приховувати немає чого...



Тепер проситься отримати відповідь на - можна сказати - "дзеркальне запитання" до пана Richi:

"...вопрос: какое будущее Вы видите для себя в ... с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент?" Я думав панСЬОГОДНІ не дасть відповідь із-за різниці годинникових поясів - але ні -на запитання панаТаке враження що і ЗНАЄ про свої майбутнє, і приховувати немає чого...Тепер проситься отримати відповідь на - можна сказати - "дзеркальне запитання" до пана akurt

Повідомлень: 9430 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3515 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 20:24 flyman написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.

За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннє



А що поганого в правді? не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннєА що поганого в правді?

не всі, Дюрі-бачі, не всі



але більше волають про корупцію якраз ті, хто не проти цим скористатися не всі,, не всіале більше волають про корупцію якраз ті, хто не проти цим скористатися

це не корупція, а використання прогалин законодавства це не корупція, а використання прогалин законодавства

І завжди через дебілів-хитрунів страждають нормальні, от памятаю карткові туристи були - бариги збирали картики і робили обнал закордоном - потім перекрили всім емігранатм через них обнал. І завжди черезстраждають нормальні, от памятаю карткові туристи були - бариги збирали картики і робили обнал закордоном - потім перекрили всім емігранатм через них обнал. BIGor

Повідомлень: 8743 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1311 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 20:46 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: потім перекрили всім емігранатм через них обнал. потім перекрили всім емігранатм через них обнал. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2587 З нами з: 29.07.22 Подякував: 475 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 21:15 flyman написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.

За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннє





А що поганого в правді? не знаю як оформлено той хостел, можливо й більше.За всіх не скажу, а родичка в Німеччині вперше в житті, й напевно востаннєА що поганого в правді?

не всі, Дюрі-бачі, не всі



але більше волають про корупцію якраз ті, хто не проти цим скористатися не всі,, не всіале більше волають про корупцію якраз ті, хто не проти цим скористатися

це не корупція, а використання прогалин законодавства це не корупція, а використання прогалин законодавства

які прогалини? це шахрайство в чистому вигляді, користуючись тим, що німці через війну у нас не проводять перевірку, вірять на слово. які прогалини? це шахрайство в чистому вигляді, користуючись тим, що німці через війну у нас не проводять перевірку, вірять на слово. Shaman

Повідомлень: 5655 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1357 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1982198319841985> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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