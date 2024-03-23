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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 бер, 2024 21:28
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
потім перекрили всім емігранатм через них обнал.
Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.
Бігунцю абидна, що мед ложкою, і не йому.
Ні дропати, ні соціалку німецьку цмудити.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 бер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 21:34
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
потім перекрили всім емігранатм через них обнал.
Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.
Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 21:35
BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
потім перекрили всім емігранатм через них обнал.
Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.
Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте.
По легенді ти успішний ІТник, для чого тобі ті копійки?
Приїдь і забери кешем з неньки, чи очко жим-жим, що буде квиток в одну сторону?
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Додано: Суб 23 бер, 2024 21:49
BIGor написав:Richi критикуєш - пропонуй
. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне
навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі?
Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 22:07
Gastarbaiter написав: BIGor написав:Richi критикуєш - пропонуй
. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне
навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі?
Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000.
А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну
медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.
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