Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1982198319841985 Додано: Суб 23 бер, 2024 21:28 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: потім перекрили всім емігранатм через них обнал. потім перекрили всім емігранатм через них обнал. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.

Бігунцю абидна, що мед ложкою, і не йому.

Ні дропати, ні соціалку німецьку цмудити. Бігунцю абидна, що мед ложкою, і не йому.Ні дропати, ні соціалку німецьку цмудити. Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 бер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34355 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 21:34 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: потім перекрили всім емігранатм через них обнал. потім перекрили всім емігранатм через них обнал. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.

Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. BIGor

Повідомлень: 8743 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1311 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 21:35 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: потім перекрили всім емігранатм через них обнал. потім перекрили всім емігранатм через них обнал. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.

Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте.

По легенді ти успішний ІТник, для чого тобі ті копійки?

Приїдь і забери кешем з неньки, чи очко жим-жим, що буде квиток в одну сторону? По легенді ти успішний ІТник, для чого тобі ті копійки?Приїдь і забери кешем з неньки, чи очко жим-жим, що буде квиток в одну сторону? flyman

Повідомлень: 34355 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 21:49 BIGor написав: Richi критикуєш - пропонуй. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі? . Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешевенавчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі?

Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000. Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000. Gastarbaiter Повідомлень: 3138 З нами з: 26.02.18 Подякував: 667 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 22:07 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Richi критикуєш - пропонуй. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі? . Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешевенавчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі?

Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000. Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000.

А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм. А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешевумедицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм. BIGor

Повідомлень: 8743 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1311 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 07:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.

Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.

Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.

Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа 3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа

Гармонійна людина в 50+ в Україні думає не над купівлею первинної нерухомості, а отримує держнагороди/іменну зброю. Гармонійна людина в 50+ в Україні думає не над купівлею первинної нерухомості, а отримує держнагороди/іменну зброю. Denik Повідомлень: 3030 З нами з: 23.02.09 Подякував: 631 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1982198319841985 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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