Бігунцю абидна, що мед ложкою, і не йому.
Ні дропати, ні соціалку німецьку цмудити.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 бер, 2024 21:28
Бігунцю абидна, що мед ложкою, і не йому.
Ні дропати, ні соціалку німецьку цмудити.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 бер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 бер, 2024 21:34
Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте.
Додано: Суб 23 бер, 2024 21:35
По легенді ти успішний ІТник, для чого тобі ті копійки?
Приїдь і забери кешем з неньки, чи очко жим-жим, що буде квиток в одну сторону?
Додано: Суб 23 бер, 2024 21:49
Додано: Суб 23 бер, 2024 22:07
А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.
Додано: Нед 24 бер, 2024 07:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Гармонійна людина в 50+ в Україні думає не над купівлею первинної нерухомості, а отримує держнагороди/іменну зброю.
Додано: Нед 24 бер, 2024 08:46
Цікава думка...
Як завжди від пана Denik - зверхоригінальна: в 50+ людина думає (тобто нічого не має, воно - те "гармонійне" - тільки думає)... над - увага - "ПЕРВИННОЮ"...
Якщо розібратися, то якщо прожив, тиняючись по хатках 1/2 сторіччя, то і залишок - в середньому в Україні чоловіки живуть 62 роки - в 12 років можна теж якось прожити по хатках...
Із словника української мови:
"Із кута (кутка) в кут (куток) тинятися див. кут, куток; Тинятися без діла (дарма) - марно гаяти час, байдикувати."
Ну а якщо до таких "гармонійних" потягнуться ще аліментщики та наркомани.... То...
Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...
Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів...
Та втюхуючи залізобетонні паралелепіпеди без ремонту...
Ой, будуть лаятися...
Про "іменну зброю"... ой і небезпечне питання...
Українською іменною зброєю нагороджені:
- Міністр оборони росії Анатолій Сердюков;
- Голова Конституційного суду України Андрій Стрижак (Син Андрій Андрійович Стрижак, фігурант кримінального провадження щодо викрадень елітних авто. 28 лютого 2020 року його було заарештовано).
- Два рази нагороджений українською іменною зброєю нинішній мер Москви Сергій Собянін;
- Власник російської "ТНК" Герман Хан нагороджений 2 (два) рази при чому різними президентами України;
- президент рф Дмитро Медведєв - нагороджений 2 (два) рази.
- президент рф в.в. путін - нагороджений українською іменною зброєю 1 (один) раз.
Ой, пане Denik, ми знали, що у Вас тільки оригінальні судження, але щоби ЗВЕРХоригінальні - то не знали...
Додано: Нед 24 бер, 2024 08:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Я мав на увазі, що в 50 це давно має бути створено і мають з'являтися потреби цікавіші аніж +1 кавалірка під здачу.
Додано: Нед 24 бер, 2024 09:04
Re: Еміграція, заробітчанство
не зовсім ельфія, але майже
Додано: Нед 24 бер, 2024 09:09
Якщо так - пане Denik - то можна погодитися...
Але треба враховувати реальності інших країн: наприклад, в США жити в орендованому - то цілком нормально і так прийнято.
В цьому сенсі дуже рекомендую - бо наші учасники форуму безкінечно люблять повчати інші народи та інших людей, як тим жити - подивиться відео від нашого українця.
Він бере це інтерв"ю у рієлторки (молдаванка) яка допомогла йому місяць тому орендувати житло в США, в штаті Південна Кароліна (за словами моїх респондентів там кількість прибулих українців вже перевищує кількість місцевих мешканців, а про місто Greenville nак і пишуть: "Люди! Не їдьте, місто не гумове!"
Попередньо:
- той чоловік заїхав за Програмою U4U - до цього жив у Великій Британії (дуже не сподобалося, в тому числі такі цифри: в Британії він за 2000 доларів на місяць мав МІНІМУМ, в США за ті самі 2000 - має максимум.
- має сина 9 років - у дитини є окрема кімната у великій орендованій за 1880 доларів квартирі.
Але у цьому відео - відповідь НЕЙТРАЛЬНОЇ людини - громадянка Молдови, яка переїхала з чоловіком 8 років тому.
Рекомендую. Дуже цікаво про життя, роботу та оренду... та про власне житло...
|