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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1982198319841985 Додано: Суб 23 бер, 2024 21:28 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: потім перекрили всім емігранатм через них обнал. потім перекрили всім емігранатм через них обнал. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.

Бігунцю абидна, що мед ложкою, і не йому.

Ні дропати, ні соціалку німецьку цмудити. Бігунцю абидна, що мед ложкою, і не йому.Ні дропати, ні соціалку німецьку цмудити. Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 бер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34356 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 21:34 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: потім перекрили всім емігранатм через них обнал. потім перекрили всім емігранатм через них обнал. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.

Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. BIGor

Повідомлень: 8743 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1312 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 21:35 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: потім перекрили всім емігранатм через них обнал. потім перекрили всім емігранатм через них обнал. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати. Нічого через нас не перекрили. Досі можна кататись і знімати.

Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. Одразу видно що Ви не емігрант. Ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте.

По легенді ти успішний ІТник, для чого тобі ті копійки?

Приїдь і забери кешем з неньки, чи очко жим-жим, що буде квиток в одну сторону? По легенді ти успішний ІТник, для чого тобі ті копійки?Приїдь і забери кешем з неньки, чи очко жим-жим, що буде квиток в одну сторону? flyman

Повідомлень: 34356 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 21:49 BIGor написав: Richi критикуєш - пропонуй. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі? . Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешевенавчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі?

Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000. Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000. Gastarbaiter Повідомлень: 3138 З нами з: 26.02.18 Подякував: 667 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 22:07 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Richi критикуєш - пропонуй. Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешеве якісне навчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі? . Яку країну б порадили? Ну щоб середня ЗП була 3000 Євро, і безпечно, і бекоштовне/дешевенавчання і медицина, і пенсія 1500 Євро і в тому ж дусі?

Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000. Ви вже у цій країні. Ще років 5 - і буде 3000.

А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм. А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешевумедицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм. BIGor

Повідомлень: 8743 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1312 раз. Подякували: 1715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 07:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.

Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.

Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.

Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа 3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа

Гармонійна людина в 50+ в Україні думає не над купівлею первинної нерухомості, а отримує держнагороди/іменну зброю. Гармонійна людина в 50+ в Україні думає не над купівлею первинної нерухомості, а отримує держнагороди/іменну зброю. Denik Повідомлень: 3031 З нами з: 23.02.09 Подякував: 631 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 08:46 Denik написав: Гармонійна людина в 50+ в Україні думає не над купівлею первинної нерухомості, а отримує держнагороди/іменну зброю. Гармонійна людина в 50+ в Україніа отримує держнагороди/іменну зброю.

Цікава думка...

Як завжди від пана Denik - зверхоригінальна: в 50+ людина думає (тобто нічого не має, воно - те "гармонійне" - тільки думає)... над - увага - "ПЕРВИННОЮ"...



Якщо розібратися, то якщо прожив, тиняючись по хатках 1/2 сторіччя, то і залишок - в середньому в Україні чоловіки живуть 62 роки - в 12 років можна теж якось прожити по хатках...

Із словника української мови:

"Із кута (кутка) в кут (куток) тинятися див. кут, куток; Тинятися без діла (дарма) - марно гаяти час, байдикувати."

Ну а якщо до таких "гармонійних" потягнуться ще аліментщики та наркомани.... То...



Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...

Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів...

Та втюхуючи залізобетонні паралелепіпеди без ремонту...

Ой, будуть лаятися...



Про "іменну зброю"... ой і небезпечне питання...

Українською іменною зброєю нагороджені:

- Міністр оборони росії Анатолій Сердюков;

- Голова Конституційного суду України Андрій Стрижак (Син Андрій Андрійович Стрижак, фігурант кримінального провадження щодо викрадень елітних авто. 28 лютого 2020 року його було заарештовано).

- Два рази нагороджений українською іменною зброєю нинішній мер Москви Сергій Собянін;

- Власник російської "ТНК" Герман Хан нагороджений 2 (два) рази при чому різними президентами України;

- президент рф Дмитро Медведєв - нагороджений 2 (два) рази.

- президент рф в.в. путін - нагороджений українською іменною зброєю 1 (один) раз.



Ой, пане Denik, ми знали, що у Вас тільки оригінальні судження, але щоби ЗВЕРХоригінальні - то не знали... Цікава думка...Як завжди від пана- зверхоригінальна: в 50+ людина думає (тобто нічого не має, воно - те "гармонійне" - тільки думає)... над - увага - "ПЕРВИННОЮ"...Якщо розібратися, то якщо прожив, тиняючись по хатках 1/2 сторіччя, то і залишок - в середньому в Україні чоловіки живуть 62 роки - в 12 років можна теж якось прожити по хатках..."Із кута (кутка) в кут (куток) тинятися див. кут, куток; Тинятися без діла (дарма) -Ну а якщо до таких "гармонійних" потягнуться ще аліментщики та наркомани.... То...Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів...Та втюхуючи залізобетонні паралелепіпеди без ремонту...Ой, будуть лаятися...Про "іменну зброю"... ой і небезпечне питання...Українською іменною зброєю нагороджені:- Міністр оборони росії Анатолій Сердюков;- Голова Конституційного суду України Андрій Стрижак (Син Андрій Андрійович Стрижак, фігурант кримінального провадження щодо викрадень елітних авто. 28 лютого 2020 року його було заарештовано).- Два рази нагороджений українською іменною зброєю нинішній мер Москви Сергій Собянін;- Власник російської "ТНК" Герман Хан нагороджений 2 (два) рази при чому різними президентами України;- президент рф Дмитро Медведєв - нагороджений 2 (два) рази.- президент рф в.в. путін - нагороджений українською іменною зброєю 1 (один) раз.Ой, пане, ми знали, що у Вас тільки оригінальні судження, але щоби ЗВЕРХоригінальні - то не знали... akurt

Повідомлень: 9432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3515 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 08:57 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...

Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів... Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів...

Я мав на увазі, що в 50 це давно має бути створено і мають з'являтися потреби цікавіші аніж +1 кавалірка під здачу. Я мав на увазі, що в 50 це давно має бути створено і мають з'являтися потреби цікавіші аніж +1 кавалірка під здачу. Denik Повідомлень: 3031 З нами з: 23.02.09 Подякував: 631 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 09:04 Re: Еміграція, заробітчанство не зовсім ельфія, але майже

flyman

Повідомлень: 34356 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 09:09 Якщо так - пане Denik - то можна погодитися...



Але треба враховувати реальності інших країн: наприклад, в США жити в орендованому - то цілком нормально і так прийнято.

В цьому сенсі дуже рекомендую - бо наші учасники форуму безкінечно люблять повчати інші народи та інших людей, як тим жити - подивиться відео від нашого українця.

Він бере це інтерв"ю у рієлторки (молдаванка) яка допомогла йому місяць тому орендувати житло в США, в штаті Південна Кароліна (за словами моїх респондентів там кількість прибулих українців вже перевищує кількість місцевих мешканців, а про місто Greenville nак і пишуть: "Люди! Не їдьте, місто не гумове!"

Попередньо:

- той чоловік заїхав за Програмою U4U - до цього жив у Великій Британії (дуже не сподобалося, в тому числі такі цифри: в Британії він за 2000 доларів на місяць мав МІНІМУМ, в США за ті самі 2000 - має максимум.

- має сина 9 років - у дитини є окрема кімната у великій орендованій за 1880 доларів квартирі.



Але у цьому відео - відповідь НЕЙТРАЛЬНОЇ людини - громадянка Молдови, яка переїхала з чоловіком 8 років тому.

Рекомендую. Дуже цікаво про життя, роботу та оренду... та про власне житло...

akurt

Повідомлень: 9432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3515 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1982198319841985 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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