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#<1 ... 1984198519861987> Додано: Нед 24 бер, 2024 09:16 Denik написав: akurt написав: Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...

Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів... Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів...

Я мав на увазі, що в 50 це давно має бути створено і мають з'являтися потреби цікавіші аніж +1 кавалірка під здачу. Я мав на увазі, що в 50 це давно має бути створено і мають з'являтися потреби цікавіші аніж +1 кавалірка під здачу.

Філіпінка на Філіпінах Філіпінка на Філіпінах flyman

Повідомлень: 34359 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 09:34 flyman написав: Denik написав: akurt написав: Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...

Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів... Суlження ще спірне з іншого боку: на форумі - не я порахував - десь 90% то "рили" та лендлорди...Получається, що вони даремно працювали, створюючи собі пул нерухомості... Для отримання реально "нетрудових" доходів...

Я мав на увазі, що в 50 це давно має бути створено і мають з'являтися потреби цікавіші аніж +1 кавалірка під здачу. Я мав на увазі, що в 50 це давно має бути створено і мають з'являтися потреби цікавіші аніж +1 кавалірка під здачу.

Філіпінка на Філіпінах Філіпінка на Філіпінах

Коли муху нарешті випустили і суджена дочекалась свого героя «з війни»









98-річна філіпінка Флуману:

- Андрюша, а ти руку на війні зламав?

- так, кохана…

- а як це трапилось?

- коли мене в ТЦК за руку тягли… Коли муху нарешті випустили і суджена дочекалась свого героя «з війни»98-річна філіпінка Флуману:- Андрюша, а ти руку на війні зламав?- так, кохана…- а як це трапилось?- коли мене в ТЦК за руку тягли… Hotab Повідомлень: 11446 З нами з: 15.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 2199 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 09:50 rjkz написав: 1.Окончание школы, каледж по той профессии, которая им будет по душе, работа, которая им будет нравиться и/или бизнес, далее (надеюсь удастся это им привить) создание активов, которые дадут возможность жить на пассивные доходы.

Пойдет?

2. Счет и депозиты в банке. Работа, которая позволяет оплачивать текущие расходы и увеличивать цифры в банке.

Пойдет?

3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.

Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.

Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.

Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа.

В конце концов, деньги не лежат мертвым грузом, а приносят сопостовимые с доходом от рента %%.

Что еще вывалить? Номер дебитовой карты и код с обратной стороны? Нннада?

Анализы? 1.Окончание школы, каледж по той профессии, которая им будет по душе, работа, которая им будет нравиться и/или бизнес, далее (надеюсь удастся это им привить) создание активов, которые дадут возможность жить на пассивные доходы.Пойдет?2. Счет и депозиты в банке. Работа, которая позволяет оплачивать текущие расходы и увеличивать цифры в банке.Пойдет?3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа.В конце концов, деньги не лежат мертвым грузом, а приносят сопостовимые с доходом от рента %%.Что еще вывалить? Номер дебитовой карты и код с обратной стороны? Нннада?Анализы?

Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.

Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.

И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает.

А теперь вернёмся в реальность – у Вас нет своего дома и это автоматически дополнительные расходы либо на аренду, либо на покрытие ипотеки, что ещё больше снижает возможности.

Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже.

P.S. А Вам простой совет: возьмите лист бумаги и нарисуйте систему координат, где Х – это возраст, а Y – это деньги. Поставьте одну точку, которая будет соответствовать нужной сумме в определённом возрасте (например 1,2 млн. в 65 лет). Вторую точку поставьте, которая соответствует вашему сегодняшнему положению (например 100 т. в 50 лет). Соедините их и Вам станет наглядно видно, какая сумму у вас должна быть в определённом возрасте, чтобы прийти к данной цели. Это поможет Вам оценить реальность и что-то мне кажется, что она не будет совпадать с вашим представлением о будущем. Удачи! Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает.А теперь вернёмся в реальность – у Вас нет своего дома и это автоматически дополнительные расходы либо на аренду, либо на покрытие ипотеки, что ещё больше снижает возможности.Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже.P.S. А Вам простой совет: возьмите лист бумаги и нарисуйте систему координат, где Х – это возраст, а Y – это деньги. Поставьте одну точку, которая будет соответствовать нужной сумме в определённом возрасте (например 1,2 млн. в 65 лет). Вторую точку поставьте, которая соответствует вашему сегодняшнему положению (например 100 т. в 50 лет). Соедините их и Вам станет наглядно видно, какая сумму у вас должна быть в определённом возрасте, чтобы прийти к данной цели. Это поможет Вам оценить реальность и что-то мне кажется, что она не будет совпадать с вашим представлением о будущем. Удачи! Richi Повідомлень: 1767 З нами з: 25.09.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 09:54 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте.

Так ліміти діють досі, але Ви писали про

BIGor написав: перекрили всім емігранатм обнал. перекрили всім емігранатм обнал.

перекрили і ліміти - це 2 абсолютно різні речі.



Richi написав: Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже. Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже.

Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді... Так ліміти діють досі, але Ви писали проперекрили і ліміти - це 2 абсолютно різні речі.Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2589 З нами з: 29.07.22 Подякував: 475 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 10:07 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте.

Так ліміти діють досі, але Ви писали про

BIGor написав: перекрили всім емігранатм обнал. перекрили всім емігранатм обнал.

перекрили і ліміти - це 2 абсолютно різні речі.



Richi написав: Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже. Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже.

Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді... Так ліміти діють досі, але Ви писали проперекрили і ліміти - це 2 абсолютно різні речі.Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді...

Колись серіал про золотошукачів був на Діскавері. Вони шукали золото на Алясці, але були з південних штатів. Була навіть серія, як чувак поїхав додому, а там його будинок з гімна і палок повінню напівзруйнувало. Колись серіал про золотошукачів був на Діскавері. Вони шукали золото на Алясці, але були з південних штатів. Була навіть серія, як чувак поїхав додому, а там його будинок з гімна і палок повінню напівзруйнувало. Bolt Повідомлень: 2812 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 10:15 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте. ліміти ввели - кожен тиждень можна було знімати на суму біля 12,5 тис грн. Про це знає кожен емігрант, але Ви чогось не знаєте.

Так ліміти діють досі, але Ви писали про

BIGor написав: перекрили всім емігранатм обнал. перекрили всім емігранатм обнал.

перекрили і ліміти - це 2 абсолютно різні речі.



Richi написав: Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже. Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже.

Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді... Так ліміти діють досі, але Ви писали проперекрили і ліміти - це 2 абсолютно різні речі.Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді...

Практикуються дауншифт на пенсію на Філіпіни ($300 в місяць одному можна звести бюджет для аскета, або $500 на двох з невибагливою філіпінкою) або яку іншу дешевшу локацію, напр. Португалію, але вона тепер не така дешева як раніше, (Філіпіни, до речі теж). Практикуються дауншифт на пенсію на Філіпіни ($300 в місяць одному можна звести бюджет для аскета, або $500 на двох з невибагливою філіпінкою) або яку іншу дешевшу локацію, напр. Португалію, але вона тепер не така дешева як раніше, (Філіпіни, до речі теж). flyman

Повідомлень: 34359 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 10:19 flyman



напр. Португалію,





Ти б далі підвалу з генератором дирчачим через дорогу, кудись би зʼїздив, розповідач про дешеву Португалію… Ти б далі підвалу з генератором дирчачим через дорогу, кудись би зʼїздив, розповідач про дешеву Португалію… Hotab Повідомлень: 11446 З нами з: 15.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 2199 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 10:19 Дюрі-бачі написав: Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді... Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді...

Не факт.

З моїх приятелів:

- одна пані живе в місті West Hartford (СТ) - це 160 міль від міста проживання rjkz - встає о 06-00 ранку, щоби в о 9-00 бути вже на роботі. Ближче не знайшла.

- один пан живе так, що до роботи їхати 20-23 хвилини. Їздить на новій Тесла (вже 4-а куплена в США автівка за останні 10 років).

- одна пані живе так що до роботи їхати десь 16 міль - їхати десь 28 хвилин але виїжджає за годину, бо можуть бути корки.

- один пан мешкає за 100 миль від міста роботи - так оселився із економії після розлучення із жінкою. Їде на роботу майже півтори години, але вважає що то нормально - все ж отримує 300 000 на рік - і можна терпіти.

- один пан мешкає поруч з rjkz - автівки не має, бо як аргументовано відповів пан rjkz - в його місті то непотрібна проблема. Метро+трамвай маршруту "11".

- один раз я опинився дуже далеко від цивілізації - в пустелі штату Арізона - заблукав із-за неуважності - попав в так місця, де не було мобільного зв"яку - але все їхав та їхав - все здавалося що світло в кінці тунелю попереду. Так ось здивувало реально бомжатське житло - наче збірник металолому в пустелі - але поруч стояли дуже дорогі та дуже великі автівки, і дуже чисті - я зрозумів, що люди мають власний клаптик землі саме тут і житло у них ПОКИ що саме таке - але працюють десь далеко...



Так що не факт...



Не треба забувати, що в США - 340 мільйонв населення - це в 10 разів більше, ніж теоретично в Україні... Враховуючи нелегалів можливо і всі 400 000 000... Не факт.З моїх приятелів:- одна пані живе в місті West Hartford (СТ) - це 160 міль від міста проживання- встає о 06-00 ранку, щоби в о 9-00 бути вже на роботі. Ближче не знайшла.- один пан живе так, що до роботи їхати 20-23 хвилини. Їздить на новій Тесла (вже 4-а куплена в США автівка за останні 10 років).- одна пані живе так що до роботи їхати десь 16 міль - їхати десь 28 хвилин але виїжджає за годину, бо можуть бути корки.- один пан мешкає за 100 миль від міста роботи - так оселився із економії після розлучення із жінкою. Їде на роботу майже півтори години, але вважає що то нормально - все ж отримує 300 000 на рік - і можна терпіти.- один пан мешкає поруч з- автівки не має, бо як аргументовано відповів пан- в його місті то непотрібна проблема. Метро+трамвай маршруту "11".- один раз я опинився дуже далеко від цивілізації - в пустелі штату Арізона - заблукав із-за неуважності - попав в так місця, де не було мобільного зв"яку - але все їхав та їхав - все здавалося що світло в кінці тунелю попереду. Так ось здивувало реально бомжатське житло - наче збірник металолому в пустелі - але поруч стояли дуже дорогі та дуже великі автівки, і дуже чисті - я зрозумів, що люди мають власний клаптик землі саме тут і житло у них ПОКИ що саме таке - але працюють десь далеко...Так що не факт...Не треба забувати, що в США - 340 мільйонв населення - це в 10 разів більше, ніж теоретично в Україні... Враховуючи нелегалів можливо і всі 400 000 000... akurt

Повідомлень: 9433 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3516 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 10:20 Hotab написав: flyman



напр. Португалію,





Ти б далі підвалу з генератором дирчачим через дорогу, кудись би зʼїздив, розповідач про дешеву Португалію… Ти б далі підвалу з генератором дирчачим через дорогу, кудись би зʼїздив, розповідач про дешеву Португалію…

один хотаб знает где дёшево, но нам не скажет, шоб ктонить не стырял его колбасные обрезки. один хотаб знает где дёшево, но нам не скажет, шоб ктонить не стырял его колбасные обрезки. vitaliiangel

Повідомлень: 22597 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2381 раз. Подякували: 3344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 10:23 vitaliiangel написав: Hotab написав: flyman



напр. Португалію,





Ти б далі підвалу з генератором дирчачим через дорогу, кудись би зʼїздив, розповідач про дешеву Португалію… Ти б далі підвалу з генератором дирчачим через дорогу, кудись би зʼїздив, розповідач про дешеву Португалію…

один хотаб знает где дёшево, но нам не скажет, шоб ктонить не стырял его колбасные обрезки. один хотаб знает где дёшево, но нам не скажет, шоб ктонить не стырял его колбасные обрезки.

А ти де за останні 10 років був?

На 3-х співбесідах у школі, де не взяли психологом?

Тому вирішив поки що не виходити з дому, бо ще і ТЦК по Ірпеню ходить…



Ірпінський затворник має жити не в цій темі, а створити авторську «купони безкоштовної доставки з АТБ та інші способи уникнути ТЦК».. А ти де за останні 10 років був?На 3-х співбесідах у школі, де не взяли психологом?Тому вирішив поки що не виходити з дому, бо ще і ТЦК по Ірпеню ходить…Ірпінський затворник має жити не в цій темі, а створити авторську «купони безкоштовної доставки з АТБ та інші способи уникнути ТЦК».. Hotab Повідомлень: 11446 З нами з: 15.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 2199 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1984198519861987> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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