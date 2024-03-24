Denik написав:
Я мав на увазі, що в 50 це давно має бути створено і мають з'являтися потреби цікавіші аніж +1 кавалірка під здачу.
Філіпінка на Філіпінах
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Додано: Нед 24 бер, 2024 09:16
Філіпінка на Філіпінах
Додано: Нед 24 бер, 2024 09:34
Коли муху нарешті випустили і суджена дочекалась свого героя «з війни»
98-річна філіпінка Флуману:
- Андрюша, а ти руку на війні зламав?
- так, кохана…
- а як це трапилось?
- коли мене в ТЦК за руку тягли…
Додано: Нед 24 бер, 2024 09:50
Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.
Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.
И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает.
А теперь вернёмся в реальность – у Вас нет своего дома и это автоматически дополнительные расходы либо на аренду, либо на покрытие ипотеки, что ещё больше снижает возможности.
Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже.
P.S. А Вам простой совет: возьмите лист бумаги и нарисуйте систему координат, где Х – это возраст, а Y – это деньги. Поставьте одну точку, которая будет соответствовать нужной сумме в определённом возрасте (например 1,2 млн. в 65 лет). Вторую точку поставьте, которая соответствует вашему сегодняшнему положению (например 100 т. в 50 лет). Соедините их и Вам станет наглядно видно, какая сумму у вас должна быть в определённом возрасте, чтобы прийти к данной цели. Это поможет Вам оценить реальность и что-то мне кажется, что она не будет совпадать с вашим представлением о будущем. Удачи!
Додано: Нед 24 бер, 2024 09:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Так ліміти діють досі, але Ви писали про
перекрили і ліміти - це 2 абсолютно різні речі.
Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді...
Додано: Нед 24 бер, 2024 10:07
Колись серіал про золотошукачів був на Діскавері. Вони шукали золото на Алясці, але були з південних штатів. Була навіть серія, як чувак поїхав додому, а там його будинок з гімна і палок повінню напівзруйнувало.
Додано: Нед 24 бер, 2024 10:15
Практикуються дауншифт на пенсію на Філіпіни ($300 в місяць одному можна звести бюджет для аскета, або $500 на двох з невибагливою філіпінкою) або яку іншу дешевшу локацію, напр. Португалію, але вона тепер не така дешева як раніше, (Філіпіни, до речі теж).
Додано: Нед 24 бер, 2024 10:19
flyman
Ти б далі підвалу з генератором дирчачим через дорогу, кудись би зʼїздив, розповідач про дешеву Португалію…
Додано: Нед 24 бер, 2024 10:19
Не факт.
З моїх приятелів:
- одна пані живе в місті West Hartford (СТ) - це 160 міль від міста проживання rjkz - встає о 06-00 ранку, щоби в о 9-00 бути вже на роботі. Ближче не знайшла.
- один пан живе так, що до роботи їхати 20-23 хвилини. Їздить на новій Тесла (вже 4-а куплена в США автівка за останні 10 років).
- одна пані живе так що до роботи їхати десь 16 міль - їхати десь 28 хвилин але виїжджає за годину, бо можуть бути корки.
- один пан мешкає за 100 миль від міста роботи - так оселився із економії після розлучення із жінкою. Їде на роботу майже півтори години, але вважає що то нормально - все ж отримує 300 000 на рік - і можна терпіти.
- один пан мешкає поруч з rjkz - автівки не має, бо як аргументовано відповів пан rjkz - в його місті то непотрібна проблема. Метро+трамвай маршруту "11".
- один раз я опинився дуже далеко від цивілізації - в пустелі штату Арізона - заблукав із-за неуважності - попав в так місця, де не було мобільного зв"яку - але все їхав та їхав - все здавалося що світло в кінці тунелю попереду. Так ось здивувало реально бомжатське житло - наче збірник металолому в пустелі - але поруч стояли дуже дорогі та дуже великі автівки, і дуже чисті - я зрозумів, що люди мають власний клаптик землі саме тут і житло у них ПОКИ що саме таке - але працюють десь далеко...
Так що не факт...
Не треба забувати, що в США - 340 мільйонв населення - це в 10 разів більше, ніж теоретично в Україні... Враховуючи нелегалів можливо і всі 400 000 000...
Додано: Нед 24 бер, 2024 10:20
Додано: Нед 24 бер, 2024 10:23
А ти де за останні 10 років був?
На 3-х співбесідах у школі, де не взяли психологом?
Тому вирішив поки що не виходити з дому, бо ще і ТЦК по Ірпеню ходить…
Ірпінський затворник має жити не в цій темі, а створити авторську «купони безкоштовної доставки з АТБ та інші способи уникнути ТЦК»..
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