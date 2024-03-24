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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 12:46
slonomag написав:
Richi,
Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.
И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.
Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости.
Это сколько среднестатистический испанец со средней ЗП 2к€ минус налоги(ну и жить за шото надо) 200 штук откладывать будет?!
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Bolt
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:46
BIGor написав:
А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну
медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.
Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:51
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну
медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.
Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною.
В ізраіловці ще.
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Bolt
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Додано: Нед 24 бер, 2024 13:00
slonomag написав:
Richi,
Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.
И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.
Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости.
Ещё раз – речь шла о Америке. И Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.
Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные. Есть знакомые которые в Австрии, Чехии живут прекрасно и имеют свой бизнес. Каждый находит страну под себя с учётом стартовых позиций и менталитета.
Извините, у меня не много другой подход – готов ли я мириться с минусами. Если в Норвегии зима 7 месяцев и световой день 4 часа, то меня не интересует какой там годовой доход и сказки о том как там все счастливы.
В Турции прекрасное море, климат, медицина, но там землетрясения и другая вера. Готовы это принять – велком.
Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё?
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Richi
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