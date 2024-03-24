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#<1 ... 1984198519861987 Додано: Нед 24 бер, 2024 12:46 slonomag написав: Richi,

Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.

И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.

Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости. Richi,Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости.

Это сколько среднестатистический испанец со средней ЗП 2к€ минус налоги(ну и жить за шото надо) 200 штук откладывать будет?! Это сколько среднестатистический испанец со средней ЗП 2к€ минус налоги(ну и жить за шото надо) 200 штук откладывать будет?! Bolt Повідомлень: 2814 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 12:46 BIGor написав: А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм. А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешевумедицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.

Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною. Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною. Gastarbaiter Повідомлень: 3139 З нами з: 26.02.18 Подякував: 667 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 12:51 Gastarbaiter написав: BIGor написав: А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм. А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешевумедицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.

Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною. Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною.

В ізраіловці ще. В ізраіловці ще. Bolt Повідомлень: 2814 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 13:00 slonomag написав: Richi,

Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.

И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.

Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости. Richi,Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости.

Ещё раз – речь шла о Америке. И Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.

Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные. Есть знакомые которые в Австрии, Чехии живут прекрасно и имеют свой бизнес. Каждый находит страну под себя с учётом стартовых позиций и менталитета.

Извините, у меня не много другой подход – готов ли я мириться с минусами. Если в Норвегии зима 7 месяцев и световой день 4 часа, то меня не интересует какой там годовой доход и сказки о том как там все счастливы.

В Турции прекрасное море, климат, медицина, но там землетрясения и другая вера. Готовы это принять – велком.

Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё? Ещё раз – речь шла о Америке. И Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные. Есть знакомые которые в Австрии, Чехии живут прекрасно и имеют свой бизнес. Каждый находит страну под себя с учётом стартовых позиций и менталитета.Извините, у меня не много другой подход – готов ли я мириться с минусами. Если в Норвегии зима 7 месяцев и световой день 4 часа, то меня не интересует какой там годовой доход и сказки о том как там все счастливы.В Турции прекрасное море, климат, медицина, но там землетрясения и другая вера. Готовы это принять – велком.Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё? Richi Повідомлень: 1770 З нами з: 25.09.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 14:40 Sir Richi!

Та не томіть вже нас всіх: скільки грошей треба мати на рік Вам чи не Вам - середньому - в Україні, щоби стати на ноги?

Які маєте плани на майбутнє? Які плани на майбутнє повинен мати «середній»? Що буде з його пенсією? Чи буде вона?

Щодо дітей плани є, чи якось десь виживуть?



Ну реально ж цікаво нам всім.

Реально принцип «готов ли я мириться с минусами?» класний.

Пана rjkz Ви реально вдало з цифрами та фактами розбили в «пух і прах». Лежить та стогне, як Дніпро широкий.

Тепер - про себе. Слухаємо.

Людина ж стає сильнішою, коли (цитую) «…всеми силами старается защитить и обосновать это решение.» akurt

Повідомлень: 9435 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3516 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 14:50 akurt написав: Sir Richi!

Та не томіть вже нас всіх: Sir Richi!Та не томіть вже нас всіх:

Вам кто давал полномочия от всех ...?

Что касается лично Вас, то Вы мне не интересны ни как собеседник, ни как человек и ранее Вам уже давал это понять.

Примите это как факт и просто не обращайтесь более в мой адрес. Вам кто давал полномочия от всех ...?Что касается лично Вас, то Вы мне не интересны ни как собеседник, ни как человек и ранее Вам уже давал это понять.Примите это как факт и просто не обращайтесь более в мой адрес. Richi Повідомлень: 1770 З нами з: 25.09.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 15:13 Так я ж не дівчина, щоби подобатися чи не подобатися.

Тут цікава важлива тема, Ви реально цікаво викрили пустопорожні безнадійні плани rjkz.

Тому треба ж показати, яке воно є правильне та обнадійливе.

Я ось прямо намагаюсь уявити: приїжджаю в зовсім нову для мене область, ну не знаю, може Сумську (давно там не був), чи припустимо Івано-Франківську (був де проїздом) та починаю щ нуля будувати нове життя. Ну припустимо, як rjkz: без думок, без підготовки, без навичок, то скільки мені грошей треба заробляти на місяць? Тут є учасники форуму, що просять 240 000 гривень на місяць. То мало, чи буде достатньо?

Людина ж стає сильнішою, коли (цитую) «…всеми силами старается защитить и обосновать это решение.»

Я ж не вірю, що зовсім немає ніякого рішення та ніяких планів? akurt

Повідомлень: 9435 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3516 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1984198519861987 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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