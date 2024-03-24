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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 12:46
slonomag написав:
Richi,
Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.
И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.
Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости.
Это сколько среднестатистический испанец со средней ЗП 2к€ минус налоги(ну и жить за шото надо) 200 штук откладывать будет?!
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:46
BIGor написав:
А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну
медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.
Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:51
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну
медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.
Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною.
В ізраіловці ще.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 13:00
slonomag написав:
Richi,
Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.
И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.
Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости.
Ещё раз – речь шла о Америке. И Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.
Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные. Есть знакомые которые в Австрии, Чехии живут прекрасно и имеют свой бизнес. Каждый находит страну под себя с учётом стартовых позиций и менталитета.
Извините, у меня не много другой подход – готов ли я мириться с минусами. Если в Норвегии зима 7 месяцев и световой день 4 часа, то меня не интересует какой там годовой доход и сказки о том как там все счастливы.
В Турции прекрасное море, климат, медицина, но там землетрясения и другая вера. Готовы это принять – велком.
Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё?
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Richi
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Додано: Нед 24 бер, 2024 14:40
Sir Richi!
Та не томіть вже нас всіх: скільки грошей треба мати на рік Вам чи не Вам - середньому - в Україні, щоби стати на ноги?
Які маєте плани на майбутнє? Які плани на майбутнє повинен мати «середній»? Що буде з його пенсією? Чи буде вона?
Щодо дітей плани є, чи якось десь виживуть?
Ну реально ж цікаво нам всім.
Реально принцип «готов ли я мириться с минусами?» класний.
Пана rjkz Ви реально вдало з цифрами та фактами розбили в «пух і прах». Лежить та стогне, як Дніпро широкий.
Тепер - про себе. Слухаємо.
Людина ж стає сильнішою, коли (цитую) «…всеми силами старается защитить и обосновать это решение.»
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akurt
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Додано: Нед 24 бер, 2024 14:50
akurt написав:
Sir Richi!
Та не томіть вже нас всіх:
Вам кто давал полномочия от всех ...?
Что касается лично Вас, то Вы мне не интересны ни как собеседник, ни как человек и ранее Вам уже давал это понять.
Примите это как факт и просто не обращайтесь более в мой адрес.
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Richi
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Додано: Нед 24 бер, 2024 15:13
Так я ж не дівчина, щоби подобатися чи не подобатися.
Тут цікава важлива тема, Ви реально цікаво викрили пустопорожні безнадійні плани rjkz.
Тому треба ж показати, яке воно є правильне та обнадійливе.
Я ось прямо намагаюсь уявити: приїжджаю в зовсім нову для мене область, ну не знаю, може Сумську (давно там не був), чи припустимо Івано-Франківську (був, але проїздом) та починаю з нуля будувати нове життя. Ну припустимо, як rjkz: без думок, без підготовки, без навичок, то скільки мені грошей треба заробляти на місяць? Тут є учасники форуму, що просять 240 000 гривень на місяць. То мало, чи буде достатньо?
Людина ж стає сильнішою, коли (цитую) «…всеми силами старается защитить и обосновать это решение.»
Я ж не вірю, що зовсім немає ніякого рішення та ніяких планів?
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akurt
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Додано: Нед 24 бер, 2024 15:40
Richi написав:
Я вообще против идеализирования какой-либо страны т.к. в каждой стране есть свои недостатки (с учётом нашего менталитета). Если Вы готовы это принять, то нет проблем.
Так же против оценивания заработка. Нужно оценивать покупательную способность и комфортность проживания.
Какой прок от 3000$, если человек работает от рассвета и до заката, получает свои 3000, оплачивает обязательные платежи, закрывает кредитку и понимает, что ничего не осталось, а завтра опять на работу.
Каждый выбирает по своим возможностям. Для кого-то важна медицина и выбирают Германию и Израиль (пренебрегая климатом). Кому-то важен климат и выбирают Испанию (пренебрегая бюрократию). Но вот эти разговоры, что США страна возможностей
, а в Норвегии живут самые счастливые люди - это разговоры в пользу бедных.
але проти ідеалізування, це не значить все критикувати
про США - країна можливостей. якщо взяти молоду людину, то при приблизних віхидних даних, людина в США чи умовній Німеччині має набагато більше перспектив, ніж в Україні - це очевидний факт. тому країна можливостей.
Richi написав:
Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.
Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.
И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает.
а можете навести як ви бачите цей розрахунок для України. для порівння. гадаю сума буде меншою, а от можливість її заробити - під ще більшим сумнівом.rjkz
позиціонує, що зробив це заради дітей, щоб діти мали якісні перспективи (дивись абзац вище). враховуючи, що зараз у країні війна оце рішення виглядає дуже правильно. в мене декілька знайомих сімей планують залишатися в Німеччині - мотивація та сама. а декілька якраз на перепутті через причини, наведені вами - навіть цікаво, які будуть рішення.
й якщо ви особисто переймаєтесь долею rjkz
, то він свою подушку безпеки вже зробив. я точно не знаю, я роблю ці припущення на підставі того, про шо кажуть
а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.
Richi написав:
Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные. Есть знакомые которые в Австрии, Чехии живут прекрасно и имеют свой бизнес. Каждый находит страну под себя с учётом стартовых позиций и менталитета.
Извините, у меня не много другой подход – готов ли я мириться с минусами. Если в Норвегии зима 7 месяцев и световой день 4 часа, то меня не интересует какой там годовой доход и сказки о том как там все счастливы.
серед моїх знайомих не повернувся ніхто. США чи країни Європи - різниці немає. це все країни з одним світоглядом.
й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає. хоча згоден, десь в Африці є населення, що щасливе під пальмами
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