#<1 ... 19851986198719881989> Додано: Нед 24 бер, 2024 12:46 slonomag написав: Richi,

Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.

И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.

Це сколько среднестатистический испанец со средней ЗП 2к€ минус налоги(ну и жить за шото надо) 200 штук откладывать будет?! Це сколько среднестатистический испанец со средней ЗП 2к€ минус налоги(ну и жить за шото надо) 200 штук откладывать будет?!

BIGor написав: А де Ви побачили в Польщі бекоштовну/дешеву якісну медицину? Тут навіть дорога/платна фігова. Ну за іншими параметрами, крім того що оверпрайснуте житло і податки 40-50% то норм.

Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною.

Gastarbaiter написав: Вже з'ясували, що якісна медицина є лише у 2 країнах: в Україні та у США. Хоч ні там, ні там вона не є безкоштовною.

В ізраіловці ще.

Додано: Нед 24 бер, 2024 13:00 slonomag написав: Richi,

Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.

И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.

Ещё раз – речь шла о Америке. И Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.

Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные. Есть знакомые которые в Австрии, Чехии живут прекрасно и имеют свой бизнес. Каждый находит страну под себя с учётом стартовых позиций и менталитета.

Извините, у меня не много другой подход – готов ли я мириться с минусами. Если в Норвегии зима 7 месяцев и световой день 4 часа, то меня не интересует какой там годовой доход и сказки о том как там все счастливы.

В Турции прекрасное море, климат, медицина, но там землетрясения и другая вера. Готовы это принять – велком.

Ещё раз – речь шла о Америке. И Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.

Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные. Есть знакомые которые в Австрии, Чехии живут прекрасно и имеют свой бизнес. Каждый находит страну под себя с учётом стартовых позиций и менталитета.

Извините, у меня не много другой подход – готов ли я мириться с минусами. Если в Норвегии зима 7 месяцев и световой день 4 часа, то меня не интересует какой там годовой доход и сказки о том как там все счастливы.

В Турции прекрасное море, климат, медицина, но там землетрясения и другая вера. Готовы это принять – велком.

Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё?

Та не томіть вже нас всіх: скільки грошей треба мати на рік Вам чи не Вам - середньому - в Україні, щоби стати на ноги?

Які маєте плани на майбутнє? Які плани на майбутнє повинен мати «середній»? Що буде з його пенсією? Чи буде вона?

Щодо дітей плани є, чи якось десь виживуть?



Ну реально ж цікаво нам всім.

Реально принцип «готов ли я мириться с минусами?» класний.

Пана rjkz Ви реально вдало з цифрами та фактами розбили в «пух і прах». Лежить та стогне, як Дніпро широкий.

Тепер - про себе. Слухаємо.

Людина ж стає сильнішою, коли (цитую) «…всеми силами старается защитить и обосновать это решение.» akurt

Додано: Нед 24 бер, 2024 14:50 akurt написав: Sir Richi!

Та не томіть вже нас всіх:

Та не томіть вже нас всіх: Sir Richi!Та не томіть вже нас всіх:

Вам кто давал полномочия от всех ...?

Что касается лично Вас, то Вы мне не интересны ни как собеседник, ни как человек и ранее Вам уже давал это понять.

Що касається лично Вас, то Вы мне не интересны ни как собеседник, ни как человек и ранее Вам уже давал это понять.

Примите это как факт и просто не обращайтесь более в мой адрес.

Тут цікава важлива тема, Ви реально цікаво викрили пустопорожні безнадійні плани rjkz.

Тому треба ж показати, яке воно є правильне та обнадійливе.

Я ось прямо намагаюсь уявити: приїжджаю в зовсім нову для мене область, ну не знаю, може Сумську (давно там не був), чи припустимо Івано-Франківську (був, але проїздом) та починаю з нуля будувати нове життя. Ну припустимо, як rjkz: без думок, без підготовки, без навичок, то скільки мені грошей треба заробляти на місяць? Тут є учасники форуму, що просять 240 000 гривень на місяць. То мало, чи буде достатньо?

Людина ж стає сильнішою, коли (цитую) «…всеми силами старается защитить и обосновать это решение.»

Я ж не вірю, що зовсім немає ніякого рішення та ніяких планів? akurt

Повідомлень: 9438 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3523 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 15:40 Richi написав: Я вообще против идеализирования какой-либо страны т.к. в каждой стране есть свои недостатки (с учётом нашего менталитета). Если Вы готовы это принять, то нет проблем.

Так же против оценивания заработка. Нужно оценивать покупательную способность и комфортность проживания.

Какой прок от 3000$, если человек работает от рассвета и до заката, получает свои 3000, оплачивает обязательные платежи, закрывает кредитку и понимает, что ничего не осталось, а завтра опять на работу.

але проти ідеалізування, це не значить все критикувати



про США - країна можливостей. якщо взяти молоду людину, то при приблизних віхидних даних, людина в США чи умовній Німеччині має набагато більше перспектив, ніж в Україні - це очевидний факт. тому країна можливостей.

Richi написав: Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.

Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.

И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает. Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает.

а можете навести як ви бачите цей розрахунок для України. для порівння. гадаю сума буде меншою, а от можливість її заробити - під ще більшим сумнівом.



rjkz позиціонує, що зробив це заради дітей, щоб діти мали якісні перспективи (дивись абзац вище). враховуючи, що зараз у країні війна оце рішення виглядає дуже правильно. в мене декілька знайомих сімей планують залишатися в Німеччині - мотивація та сама. а декілька якраз на перепутті через причини, наведені вами - навіть цікаво, які будуть рішення.



й якщо ви особисто переймаєтесь долею rjkz, то він свою подушку безпеки вже зробив. я точно не знаю, я роблю ці припущення на підставі того, про шо кажуть



а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.

Richi написав: Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные. Есть знакомые которые в Австрии, Чехии живут прекрасно и имеют свой бизнес. Каждый находит страну под себя с учётом стартовых позиций и менталитета.

Извините, у меня не много другой подход – готов ли я мириться с минусами. Если в Норвегии зима 7 месяцев и световой день 4 часа, то меня не интересует какой там годовой доход и сказки о том как там все счастливы.

серед моїх знайомих не повернувся ніхто. США чи країни Європи - різниці немає. це все країни з одним світоглядом.



але проти ідеалізування, це не значить все критикувати

про США - країна можливостей. якщо взяти молоду людину, то при приблизних віхидних даних, людина в США чи умовній Німеччині має набагато більше перспектив, ніж в Україні - це очевидний факт. тому країна можливостей.

а можете навести як ви бачите цей розрахунок для України. для порівння. гадаю сума буде меншою, а от можливість її заробити - під ще більшим сумнівом.

rjkz позиціонує, що зробив це заради дітей, щоб діти мали якісні перспективи (дивись абзац вище). враховуючи, що зараз у країні війна оце рішення виглядає дуже правильно. в мене декілька знайомих сімей планують залишатися в Німеччині - мотивація та сама. а декілька якраз на перепутті через причини, наведені вами - навіть цікаво, які будуть рішення.

й якщо ви особисто переймаєтесь долею rjkz, то він свою подушку безпеки вже зробив. я точно не знаю, я роблю ці припущення на підставі того, про шо кажуть

а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.

серед моїх знайомих не повернувся ніхто. США чи країни Європи - різниці немає. це все країни з одним світоглядом.

й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає. хоча згоден, десь в Африці є населення, що щасливе під пальмами Shaman

Повідомлень: 5656 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1360 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 17:02 Richi написав: rjkz написав: 1.Окончание школы, каледж по той профессии, которая им будет по душе, работа, которая им будет нравиться и/или бизнес, далее (надеюсь удастся это им привить) создание активов, которые дадут возможность жить на пассивные доходы.

Пойдет?

2. Счет и депозиты в банке. Работа, которая позволяет оплачивать текущие расходы и увеличивать цифры в банке.

Пойдет?

3. Недвижимость все еще не купил. Года 2 назад банк прислал первое (бумажное и именное, то есть не реклама) письмо, что готов дать мортгидж.

Потом несколько раз приходили уже не такие костомайзд письма на электронку.

Это Чейз, который скорее не даст мортгидж, чем даст.

Да, так вот, пока не могу для себя решить, где есть смысл покупать и покупать-ли вообще. Может к тому моменту, когда определюсь, куплю уже без мортгиджа.

В конце концов, деньги не лежат мертвым грузом, а приносят сопостовимые с доходом от рента %%.

Что еще вывалить? Номер дебитовой карты и код с обратной стороны? Нннада?

Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.

Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.

И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает.

А теперь вернёмся в реальность – у Вас нет своего дома и это автоматически дополнительные расходы либо на аренду, либо на покрытие ипотеки, что ещё больше снижает возможности.

Все мои знакомые, без исключения, сходятся лишь в одном, относительно США – если бы они работали столько же у себя дома или в Европейской стране, то жили бы как минимум не хуже.

Спасибо за участие.

Если я буду просто работать в том-же ключе как сейчас, то до млн дотопаю к пенсионному возрасту точно.

Но зарекаться не будем, все возможно. И плохое и хорошее.

Но "просто работать" - скучное занятие.

И чтобы было не так скучно, надо интересоваться как устроено американское общество, какие есть банковские и не только продукты.

И вот одна из главных причин почему я до сих пор не купил недвижимость.

А звучит она так First time home byer. Пока ты не купил недвижимость, то ты в статусе First time home byer. Это как проходная пешка. Ты можешь эту пешку разменять на другую пешку или даже фигуру и получить какую-то недвижимость, а можешь ее довести до конца доски и она станет ферзем и ты выиграешь партию.

Откройте Ютьюб и задайте поиск по ключевым словам.

Програм для покупателей своего жилья - масса.

Одно из самых простых, если это делать в НЙ, то можно получить своего рода грант от города на 100К на первый вснос, условие - прожить в этом жилье минимум 10 лет.

Но можно взять FHA loan, к примеру, и взять форплекс (дом на 4 юнита). По математике нормальных времен, когда мортгидж 3-4%, то 2 юнита дают доход на покрытие мортгиджа, в одном живещь и еще один - на текущие расходы ("мороженное, газировка"(с)).

Можно тупо дождаться когда дети станут самостоятельными и купить в хорошем городке НДЖ апартмент в комплексе 55+ (проживание только для людей старше 55) -

это очень комфортное жилье с "модными МОПами" (как на американский вкус), жимами, бассейнами, кортами, баскетбольными площадками и тп. На сейчас видел в городке Розенленд 2 бдрм за 110 куе. Для этого и мортгидж не нужен.

Есть варианты с переездом в другой штат, все-таки НЙ недешевый и не очень комфортный город.

В общем много чего.

Как самый последний вариант, жизнь в США не удалась - возвращаемся в Киев к своим квартирам с американской пенсией. Как-то придется выживать.

...кстати, как вариант, квартиры тоже можно продать будет когда-нибудь.

ЗЫ: Спасибо за совет, но мне не нужны бумажки, с финансовым планированием все в порядке. Все-таки какой-то опыт есть, такие элементарные вещи делаю в голове.

ЗЫЫ: Медицина в США дорогая только если неправильно выбрана страховка или ее нет. И она коррелирует с доходами. При самом худшем развитии событий, когда за дущой ни шиша или очень мало - Медикейд, который покрывает почти все и стоит ноль.

Повідомлень: 16365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8269 раз. Подякували: 5135 раз. Профіль 3 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 17:07 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: 2 убогие квартиры под аренду 2 убогие квартиры под аренду

