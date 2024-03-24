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Richi написав:Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё?
Да, или так. Вначале я ответил, потом только ваше сообщение прочитал. Но все же, есть различные гос. программы, которые доплачивают за проживание социально незащищенным квартирантам. Возможно это ключ, я не знаю
rjkz Николай, вы работали и продолжаете работать на рынок США?
rjkz написав:Спасибо за участие. Если я буду просто работать в том-же ключе как сейчас, то до млн дотопаю к пенсионному возрасту точно. Но зарекаться не будем, все возможно. И плохое и хорошее. Но "просто работать" - скучное занятие. И чтобы было не так скучно, надо интересоваться как устроено американское общество, какие есть банковские и не только продукты. И вот одна из главных причин почему я до сих пор не купил недвижимость. А звучит она так First time home byer. Пока ты не купил недвижимость, то ты в статусе First time home byer. Это как проходная пешка. Ты можешь эту пешку разменять на другую пешку или даже фигуру и получить какую-то недвижимость, а можешь ее довести до конца доски и она станет ферзем и ты выиграешь партию. Откройте Ютьюб и задайте поиск по ключевым словам. Програм для покупателей своего жилья - масса. Одно из самых простых, если это делать в НЙ, то можно получить своего рода грант от города на 100К на первый вснос, условие - прожить в этом жилье минимум 10 лет. Но можно взять FHA loan, к примеру, и взять форплекс (дом на 4 юнита). По математике нормальных времен, когда мортгидж 3-4%, то 2 юнита дают доход на покрытие мортгиджа, в одном живещь и еще один - на текущие расходы ("мороженное, газировка"(с)). Можно тупо дождаться когда дети станут самостоятельными и купить в хорошем городке НДЖ апартмент в комплексе 55+ (проживание только для людей старше 55) - это очень комфортное жилье с "модными МОПами" (как на американский вкус), жимами, бассейнами, кортами, баскетбольными площадками и тп. На сейчас видел в городке Розенленд 2 бдрм за 110 куе. Для этого и мортгидж не нужен. Есть варианты с переездом в другой штат, все-таки НЙ недешевый и не очень комфортный город. В общем много чего. Как самый последний вариант, жизнь в США не удалась - возвращаемся в Киев к своим квартирам с американской пенсией. Как-то придется выживать. ...кстати, как вариант, квартиры тоже можно продать будет когда-нибудь. ЗЫ: Спасибо за совет, но мне не нужны бумажки, с финансовым планированием все в порядке. Все-таки какой-то опыт есть, такие элементарные вещи делаю в голове. ЗЫЫ: Медицина в США дорогая только если неправильно выбрана страховка или ее нет. И она коррелирует с доходами. При самом худшем развитии событий, когда за дущой ни шиша или очень мало - Медикейд, который покрывает почти все и стоит ноль. В общем, будущее - поливариантно. Можно сделать неправильный ход и проиграть, но это только один из вариантов событий.
Вот прям искреннее спасибо - информативно и честно.
Прохожий написав:сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик) возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке)))
Междуусобчика нет: НЕТ предмета спора. Мы вроде как увидели позолоченный пьедестал, на котором с пергаментом выдающихся (но скрытых) идей стоял Richi, который путем разоблачения явного неудачника rjkz явно хотел открыть всем глаза... Я задавал вопросы без подвохов - реально было интересно, реально я думал, что человек знает какую-то тайну, какую-то новинку, имеет какое то видение... проверенное на своем опыте...
Сдулся чел... Не получилось...
P.S. А вопросы - согласитесь были сформулированы отлично: "Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга?"
Прохожий написав:сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик) возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке)))
Междуусобчика нет: НЕТ предмета спора. Мы вроде как увидели позолоченный пьедестал, на котором с пергаментом выдающихся (но скрытых) идей стоял Richi, который путем разоблачения явного неудачника rjkz явно хотел открыть всем глаза... Я задавал вопросы без подвохов - реально было интересно, реально я думал, что человек знает какую-то тайну, какую-то новинку, имеет какое то видение... проверенное на своем опыте...
Сдулся чел... Не получилось...
P.S. А вопросы - согласитесь были сформулированы отлично: "Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга?"
Давайте я вам отвечу, но в последний раз. Я могу себе позволить, не общаться с неприятными мне людьми даже в реальной жизни, не то что на форуме.
Нет ну от такого специалиста это как награда... Я Вам поставил плюс. Спасибо.
Но факт остается фактом: ПУСТОЕ МНОГОСТРАНИЧНОЕ КЛАЦАНИЕ НА КЛАВИАТУРЕ.
Если "именно это" - как вы написали выше - "уловили верно" - то зачем затевали диалог с rjkz - кого-то хотели научить жить, вероятно? ЗАметьте: а) он дал ответы на все ваши вопросы. Вы не дали ответ ни на один поставленный вами же вопрос и поставленные вопросы от Shaman,akurt,slonomag. б) я задавал вопросы без всяких подвохов - реально было интересно - типа Сказали "А" - скажите "Б". Некоторые даже выписал себе, реально шикарные вопросы, например: "Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. "
Ну сдулся, ну бывает... Хотел научить людей жить... Не получилось... АбиднА... Немного обидно... такая классная была попытка...