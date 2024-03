Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1986198719881989> Додано: Нед 24 бер, 2024 17:10 Re: Еміграція, заробітчанство Richi написав: Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё? Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё?



Да, или так. Вначале я ответил, потом только ваше сообщение прочитал.

Но все же, есть различные гос. программы, которые доплачивают за проживание социально незащищенным квартирантам. Возможно это ключ, я не знаю



Да, или так. Вначале я ответил, потом только ваше сообщение прочитал.

Но все же, есть различные гос. программы, которые доплачивают за проживание социально незащищенным квартирантам. Возможно это ключ, я не знаю

rjkz Николай, вы работали и продолжаете работать на рынок США?

Если я буду просто работать в том-же ключе как сейчас, то до млн дотопаю к пенсионному возрасту точно.

Но зарекаться не будем, все возможно. И плохое и хорошее.

Но "просто работать" - скучное занятие.

И чтобы было не так скучно, надо интересоваться как устроено американское общество, какие есть банковские и не только продукты.

И вот одна из главных причин почему я до сих пор не купил недвижимость.

А звучит она так First time home byer. Пока ты не купил недвижимость, то ты в статусе First time home byer. Это как проходная пешка. Ты можешь эту пешку разменять на другую пешку или даже фигуру и получить какую-то недвижимость, а можешь ее довести до конца доски и она станет ферзем и ты выиграешь партию.

Откройте Ютьюб и задайте поиск по ключевым словам.

Програм для покупателей своего жилья - масса.

Одно из самых простых, если это делать в НЙ, то можно получить своего рода грант от города на 100К на первый вснос, условие - прожить в этом жилье минимум 10 лет.

Но можно взять FHA loan, к примеру, и взять форплекс (дом на 4 юнита). По математике нормальных времен, когда мортгидж 3-4%, то 2 юнита дают доход на покрытие мортгиджа, в одном живещь и еще один - на текущие расходы ("мороженное, газировка"(с)).

Можно тупо дождаться когда дети станут самостоятельными и купить в хорошем городке НДЖ апартмент в комплексе 55+ (проживание только для людей старше 55) -

это очень комфортное жилье с "модными МОПами" (как на американский вкус), жимами, бассейнами, кортами, баскетбольными площадками и тп. На сейчас видел в городке Розенленд 2 бдрм за 110 куе. Для этого и мортгидж не нужен.

Есть варианты с переездом в другой штат, все-таки НЙ недешевый и не очень комфортный город.

В общем много чего.

Как самый последний вариант, жизнь в США не удалась - возвращаемся в Киев к своим квартирам с американской пенсией. Как-то придется выживать.

...кстати, как вариант, квартиры тоже можно продать будет когда-нибудь.

ЗЫ: Спасибо за совет, но мне не нужны бумажки, с финансовым планированием все в порядке. Все-таки какой-то опыт есть, такие элементарные вещи делаю в голове.

ЗЫЫ: Медицина в США дорогая только если неправильно выбрана страховка или ее нет. И она коррелирует с доходами. При самом худшем развитии событий, когда за дущой ни шиша или очень мало - Медикейд, который покрывает почти все и стоит ноль.

Спасибо за участие.
Если я буду просто работать в том-же ключе как сейчас, то до млн дотопаю к пенсионному возрасту точно.
Но зарекаться не будем, все возможно. И плохое и хорошее.
Но "просто работать" - скучное занятие.
И чтобы было не так скучно, надо интересоваться как устроено американское общество, какие есть банковские и не только продукты.
И вот одна из главных причин почему я до сих пор не купил недвижимость.
А звучит она так First time home byer. Пока ты не купил недвижимость, то ты в статусе First time home byer. Это как проходная пешка. Ты можешь эту пешку разменять на другую пешку или даже фигуру и получить какую-то недвижимость, а можешь ее довести до конца доски и она станет ферзем и ты выиграешь партию.
Откройте Ютьюб и задайте поиск по ключевым словам.
Програм для покупателей своего жилья - масса.
Одно из самых простых, если это делать в НЙ, то можно получить своего рода грант от города на 100К на первый вснос, условие - прожить в этом жилье минимум 10 лет.
Но можно взять FHA loan, к примеру, и взять форплекс (дом на 4 юнита). По математике нормальных времен, когда мортгидж 3-4%, то 2 юнита дают доход на покрытие мортгиджа, в одном живещь и еще один - на текущие расходы ("мороженное, газировка"(с)).
Можно тупо дождаться когда дети станут самостоятельными и купить в хорошем городке НДЖ апартмент в комплексе 55+ (проживание только для людей старше 55) -
это очень комфортное жилье с "модными МОПами" (как на американский вкус), жимами, бассейнами, кортами, баскетбольными площадками и тп. На сейчас видел в городке Розенленд 2 бдрм за 110 куе. Для этого и мортгидж не нужен.
Есть варианты с переездом в другой штат, все-таки НЙ недешевый и не очень комфортный город.
В общем много чего.
Как самый последний вариант, жизнь в США не удалась - возвращаемся в Киев к своим квартирам с американской пенсией. Как-то придется выживать.
...кстати, как вариант, квартиры тоже можно продать будет когда-нибудь.
ЗЫ: Спасибо за совет, но мне не нужны бумажки, с финансовым планированием все в порядке. Все-таки какой-то опыт есть, такие элементарные вещи делаю в голове.
ЗЫЫ: Медицина в США дорогая только если неправильно выбрана страховка или ее нет. И она коррелирует с доходами. При самом худшем развитии событий, когда за дущой ни шиша или очень мало - Медикейд, который покрывает почти все и стоит ноль.
В общем, будущее - поливариантно. Можно сделать неправильный ход и проиграть, но это только один из вариантов событий.

Вот прям искреннее спасибо - информативно и честно.

Це ж треба було писати днями і ночами цілі простирадла текстів із спробою викриття невдахи по життю[b] rjkz [/b, ]щоби так швидко здутися...



Це ж треба було писати днями і ночами цілі простирадла текстів із спробою викриття невдахи по життю rjkz, щоби так швидко здутися...

А я вже думав запропонує щось цікаве, актуальне, невидане, небачене, аргументоване, перевірене та корисне...

Richi написав: Вот прям искреннее спасибо - информативно и честно.

Я Вам искренне хочу написать так же - но пока не за что.
Если можно, все же осветите свое видение будущего/планов/образования.

Я Вам искренне хочу написать так же - но пока не за что.

Если можно, все же осветите свое видение будущего/планов/образования.

Иначе непонятно, зачем так много писали ранее.

сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)

сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)

возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке)))

с другой стороны в Новом Орлеане достаточно зарабатывать 74.000 дол в год чтобы купить собственный дом

https://www.zillow.com/research/buyers- ... ded-33755/



если зарабатываете меньше 280 тыс. дол. в год то в ЛОс-Анжелесе останетесь бомжом
с другой стороны в Новом Орлеане достаточно зарабатывать 74.000 дол в год чтобы купить собственный дом

Повідомлень: 984 З нами з: 24.10.14 Подякував: 62 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 17:53 Прохожий написав: сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)

возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке))) сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)возможноне очень зашёл менторский стиль общенияв этой ветке)))

Междуусобчика нет: НЕТ предмета спора.

Мы вроде как увидели позолоченный пьедестал, на котором с пергаментом выдающихся (но скрытых) идей стоял Richi, который путем разоблачения явного неудачника rjkz явно хотел открыть всем глаза...

Я задавал вопросы без подвохов - реально было интересно, реально я думал, что человек знает какую-то тайну, какую-то новинку, имеет какое то видение... проверенное на своем опыте...



Сдулся чел... Не получилось...



P.S. А вопросы - согласитесь были сформулированы отлично:

Междуусобчика нет: НЕТ предмета спора.
Мы вроде как увидели позолоченный пьедестал, на котором с пергаментом выдающихся (но скрытых) идей стоял Richi, который путем разоблачения явного неудачника rjkz явно хотел открыть всем глаза...
Я задавал вопросы без подвохов - реально было интересно, реально я думал, что человек знает какую-то тайну, какую-то новинку, имеет какое то видение... проверенное на своем опыте...

Сдулся чел... Не получилось...

P.S. А вопросы - согласитесь были сформулированы отлично:
"Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга?"

Повідомлень: 9438 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3523 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 18:11 Прохожий написав: сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)

возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке))) сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)возможноне очень зашёл менторский стиль общенияв этой ветке)))

Именно так, спасибо, Вы верно уловили.

возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке))) сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)возможноне очень зашёлстиль общенияв этой ветке)))

Именно так, спасибо, Вы верно уловили. Именно так, спасибо, Вы верно уловили.

є таке



є таке

а як же назвати ваш стиль?

Повідомлень: 5656 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1360 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 18:19 akurt написав: Прохожий написав: сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)

возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке))) сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)возможноне очень зашёл менторский стиль общенияв этой ветке)))

Междуусобчика нет: НЕТ предмета спора.

Мы вроде как увидели позолоченный пьедестал, на котором с пергаментом выдающихся (но скрытых) идей стоял Richi, который путем разоблачения явного неудачника rjkz явно хотел открыть всем глаза...

Я задавал вопросы без подвохов - реально было интересно, реально я думал, что человек знает какую-то тайну, какую-то новинку, имеет какое то видение... проверенное на своем опыте...



Сдулся чел... Не получилось...



P.S. А вопросы - согласитесь были сформулированы отлично:

Давайте я вам отвечу, но в последний раз. Я могу себе позволить, не общаться с неприятными мне людьми даже в реальной жизни, не то что на форуме.

Давайте я вам отвечу, но в последний раз. Я могу себе позволить, не общаться с неприятными мне людьми даже в реальной жизни, не то что на форуме. Давайте я вам отвечу, но в последний раз. Я могу себе позволить, не общаться с неприятными мне людьми даже в реальной жизни, не то что на форуме. Richi Повідомлень: 1774 З нами з: 25.09.08 Подякував: 910 раз. Подякували: 878 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 18:22 Нет ну от такого специалиста это как награда... Я Вам поставил плюс.

Спасибо.



Но факт остается фактом: ПУСТОЕ МНОГОСТРАНИЧНОЕ КЛАЦАНИЕ НА КЛАВИАТУРЕ.



Если "именно это" - как вы написали выше - "уловили верно" - то зачем затевали диалог с rjkz - кого-то хотели научить жить, вероятно?

ЗАметьте:

а) он дал ответы на все ваши вопросы. Вы не дали ответ ни на один поставленный вами же вопрос и поставленные вопросы от Shaman, akurt, slonomag.

б) я задавал вопросы без всяких подвохов - реально было интересно - типа Сказали "А" - скажите "Б".

Некоторые даже выписал себе, реально шикарные вопросы, например:

"Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. "



Ну сдулся, ну бывает...

Хотел научить людей жить...

Не получилось...

АбиднА... Немного обидно... такая классная была попытка... akurt

