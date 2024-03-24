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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1986198719881989>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Richi написав:Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё?


Да, или так. Вначале я ответил, потом только ваше сообщение прочитал.
Но все же, есть различные гос. программы, которые доплачивают за проживание социально незащищенным квартирантам. Возможно это ключ, я не знаю

rjkz Николай, вы работали и продолжаете работать на рынок США?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:28

  rjkz написав:Спасибо за участие.
Если я буду просто работать в том-же ключе как сейчас, то до млн дотопаю к пенсионному возрасту точно.
Но зарекаться не будем, все возможно. И плохое и хорошее.
Но "просто работать" - скучное занятие.
И чтобы было не так скучно, надо интересоваться как устроено американское общество, какие есть банковские и не только продукты.
И вот одна из главных причин почему я до сих пор не купил недвижимость.
А звучит она так First time home byer. Пока ты не купил недвижимость, то ты в статусе First time home byer. Это как проходная пешка. Ты можешь эту пешку разменять на другую пешку или даже фигуру и получить какую-то недвижимость, а можешь ее довести до конца доски и она станет ферзем и ты выиграешь партию.
Откройте Ютьюб и задайте поиск по ключевым словам.
Програм для покупателей своего жилья - масса.
Одно из самых простых, если это делать в НЙ, то можно получить своего рода грант от города на 100К на первый вснос, условие - прожить в этом жилье минимум 10 лет.
Но можно взять FHA loan, к примеру, и взять форплекс (дом на 4 юнита). По математике нормальных времен, когда мортгидж 3-4%, то 2 юнита дают доход на покрытие мортгиджа, в одном живещь и еще один - на текущие расходы ("мороженное, газировка"(с)).
Можно тупо дождаться когда дети станут самостоятельными и купить в хорошем городке НДЖ апартмент в комплексе 55+ (проживание только для людей старше 55) -
это очень комфортное жилье с "модными МОПами" (как на американский вкус), жимами, бассейнами, кортами, баскетбольными площадками и тп. На сейчас видел в городке Розенленд 2 бдрм за 110 куе. Для этого и мортгидж не нужен.
Есть варианты с переездом в другой штат, все-таки НЙ недешевый и не очень комфортный город.
В общем много чего.
Как самый последний вариант, жизнь в США не удалась - возвращаемся в Киев к своим квартирам с американской пенсией. Как-то придется выживать.
...кстати, как вариант, квартиры тоже можно продать будет когда-нибудь.
ЗЫ: Спасибо за совет, но мне не нужны бумажки, с финансовым планированием все в порядке. Все-таки какой-то опыт есть, такие элементарные вещи делаю в голове.
ЗЫЫ: Медицина в США дорогая только если неправильно выбрана страховка или ее нет. И она коррелирует с доходами. При самом худшем развитии событий, когда за дущой ни шиша или очень мало - Медикейд, который покрывает почти все и стоит ноль.
В общем, будущее - поливариантно. Можно сделать неправильный ход и проиграть, но это только один из вариантов событий.

Вот прям искреннее спасибо - информативно и честно.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:42

  Richi написав:Вот прям искреннее спасибо - информативно и честно.

Це ж треба було писати днями і ночами цілі простирадла текстів із спробою викриття невдахи по життю[b] rjkz [/b, ]щоби так швидко здутися...

А я вже думав запропонує щось цікаве, актуальне, невидане, небачене, аргументоване, перевірене та корисне...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 24 бер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:50

Re: Еміграція, заробітчанство

если зарабатываете меньше 280 тыс. дол. в год то в ЛОс-Анжелесе останетесь бомжом
с другой стороны в Новом Орлеане достаточно зарабатывать 74.000 дол в год чтобы купить собственный дом
https://www.zillow.com/research/buyers- ... ded-33755/

Зображення
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:53

  Прохожий написав:сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)
возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке)))

Междуусобчика нет: НЕТ предмета спора.
Мы вроде как увидели позолоченный пьедестал, на котором с пергаментом выдающихся (но скрытых) идей стоял Richi, который путем разоблачения явного неудачника rjkz явно хотел открыть всем глаза...
Я задавал вопросы без подвохов - реально было интересно, реально я думал, что человек знает какую-то тайну, какую-то новинку, имеет какое то видение... проверенное на своем опыте...

Сдулся чел... Не получилось...

P.S. А вопросы - согласитесь были сформулированы отлично:
"Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга?"
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:11

  Прохожий написав:сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)
возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке)))

Именно так, спасибо, Вы верно уловили.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:17

  Richi написав:
  Прохожий написав:сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)
возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке)))

Именно так, спасибо, Вы верно уловили.

є таке :)

а як же назвати ваш стиль? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:19

  akurt написав:
  Прохожий написав:сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик)
возможно Ричи не очень зашёл менторский стиль общения николая в этой ветке)))

Междуусобчика нет: НЕТ предмета спора.
Мы вроде как увидели позолоченный пьедестал, на котором с пергаментом выдающихся (но скрытых) идей стоял Richi, который путем разоблачения явного неудачника rjkz явно хотел открыть всем глаза...
Я задавал вопросы без подвохов - реально было интересно, реально я думал, что человек знает какую-то тайну, какую-то новинку, имеет какое то видение... проверенное на своем опыте...

Сдулся чел... Не получилось...

P.S. А вопросы - согласитесь были сформулированы отлично:
"Вы видите для себя в США с учётом имеющихся у вас возможностей на данный момент? Что у Вас вообще есть в стране возможностей, кроме кредитного рейтинга?"

Давайте я вам отвечу, но в последний раз. Я могу себе позволить, не общаться с неприятными мне людьми даже в реальной жизни, не то что на форуме.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:22

Нет ну от такого специалиста это как награда... Я Вам поставил плюс.
Спасибо.

Но факт остается фактом: ПУСТОЕ МНОГОСТРАНИЧНОЕ КЛАЦАНИЕ НА КЛАВИАТУРЕ.

Если "именно это" - как вы написали выше - "уловили верно" - то зачем затевали диалог с rjkz - кого-то хотели научить жить, вероятно?
ЗАметьте:
а) он дал ответы на все ваши вопросы. Вы не дали ответ ни на один поставленный вами же вопрос и поставленные вопросы от Shaman, akurt, slonomag.
б) я задавал вопросы без всяких подвохов - реально было интересно - типа Сказали "А" - скажите "Б".
Некоторые даже выписал себе, реально шикарные вопросы, например:
"Я Вам задавал вопрос ранее: какие у Вас перспективы и планы на дальнейшую жизнь? Вы что-то там писали про то, что рассчитываете себе обеспечить безбедную старость и т.п. "

Ну сдулся, ну бывает...
Хотел научить людей жить...
Не получилось...
АбиднА... Немного обидно... такая классная была попытка...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.


Вы сами, в одном предложении ответили на все свои вопросы.
Относительно Украины, то всегда вспоминаю анекдот от Ющенко: Господи, почему ты одной стране Украина, так много всего дал? И горы, и леса и 2 моря и плодородные земли и климат ….? Не спешите делать выводы т.к. не знаете какое правительство я им дал.
В этом анекдоте вся наша жизнь. Украина прекрасная страна и после распада СССР надеялись, что с таким счастьем сейчас заживём. Потом смели Кучму и … Потом одна революция и надежды. Потом вторая и новые надежды. Потом … Потом … Потом … Новое поколение выросло и у них уже свои дети, а нас всё лечат, что светлое будущее на подходе надо за него только не много ещё побороться.
К сожалению, я не вижу будущего в Украине (или себя в ней), но на данный момент здесь зарабатывать проще. И это мнение не только моё, а тех кто выехал и пробует стартовать в других странах, сталкиваясь с их налогами и докуметооборотом. Спросите у любого владельца крупной компании и вам ответят, что первый миллион гораздо проще заработать в Украине, а вот первый миллиард – в Америке.
Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Идеальный вариант – готовить базу заранее, чтобы переезжать на готовое место.
Это может быть любое место, главное, чтобы вам там было комфортно и хватало денег на жизнь.
  Shaman написав:й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає.

Я прожил более 10 лет на крайнем севере. У меня есть основания так считать.:)
Richi
 
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