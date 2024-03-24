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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 18:46
Richi написав: Shaman написав:
а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.
Вы сами, в одном предложении ответили на все свои вопросы.
Относительно Украины, то всегда вспоминаю анекдот от Ющенко: Господи, почему ты одной стране Украина, так много всего дал? И горы, и леса и 2 моря и плодородные земли и климат ….? Не спешите делать выводы т.к. не знаете какое правительство я им дал.
В этом анекдоте вся наша жизнь. Украина прекрасная страна и после распада СССР надеялись, что с таким счастьем сейчас заживём. Потом смели Кучму и … Потом одна революция и надежды. Потом вторая и новые надежды. Потом … Потом … Потом … Новое поколение выросло и у них уже свои дети, а нас всё лечат, что светлое будущее на подходе надо за него только не много ещё побороться.
К сожалению, я не вижу будущего в Украине (или себя в ней), но на данный момент здесь зарабатывать проще. И это мнение не только моё, а тех кто выехал и пробует стартовать в других странах, сталкиваясь с их налогами и докуметооборотом. Спросите у любого владельца крупной компании и вам ответят, что первый миллион гораздо проще заработать в Украине, а вот первый миллиард – в Америке.
Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Идеальный вариант – готовить базу заранее, чтобы переезжать на готовое место.
Это может быть любое место, главное, чтобы вам там было комфортно и хватало денег на жизнь.
Shaman написав:
й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає.
Я прожил более 10 лет на крайнем севере. У меня есть основания так считать.
я до ковідних обмежень писав, що маючи 100куе треба готувати плацдарм для еміграції.
зараз, думаю від 150куе, так як інфляція,
а мільйон наскирдувати в США з нуля 31 рік, якщо відкладати кожного року по 10куе під 7% росту S&P
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Додано: Нед 24 бер, 2024 19:07
Richi написав:
..Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.
Что мы и наблюдаем на этой ветке.
Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные.
Вот именно, больше возвращаются. На вопрос "почему" часто отвечают, что им там некомфортно, морально тяжело.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 19:09
fler написав: Richi написав:
..Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.
Что мы и наблюдаем на этой ветке.
Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные.
Вот именно, больше возвращаются. На вопрос "почему" часто отвечают, что им там некомфортно, морально тяжело.
саме з США повертаються? чи ви взагалі про Європу? бо з Європи так, повертаються, бо дуже багато різних людей потрапило за кордон.
а в США важкувато потрапити, тому якщо вже поїхали... з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся
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Додано: Нед 24 бер, 2024 19:15
Richi написав:
Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать.
Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами. В основному заробляти простіше в країнах з високим рівнем ВВП на душу населення. Воно так і виходить, що заробітчани їдуть, наприклад в Польщу, а не в Україну.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 19:21
Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня..
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Додано: Нед 24 бер, 2024 19:33
BIGor написав:
Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами
В часи валютного туризму можна було робити перемноження капіталу в рази, як і в 90-і роки можна було приватизувати завод за копійки, в Європі чи США такі можливості - рідкість...
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Додано: Нед 24 бер, 2024 19:39
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами
В часи валютного туризму можна було робити перемноження капіталу, як і в 90-і роки можна було приватизувати завод за копійки, в Європі чи США такі можливості - рідкість...
На наркотиках більше заробите. Думаю в Північному Судані Вам би жилось добре, з АК-47 чи сутенерством там люди добре заробляють, в Європі чи США такі можливості - рідкість.
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