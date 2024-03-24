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#<1 ... 1987198819891990> Додано: Нед 24 бер, 2024 18:46 Richi написав: Shaman написав: а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.

а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.



Вы сами, в одном предложении ответили на все свои вопросы.

Относительно Украины, то всегда вспоминаю анекдот от Ющенко: Господи, почему ты одной стране Украина, так много всего дал? И горы, и леса и 2 моря и плодородные земли и климат ….? Не спешите делать выводы т.к. не знаете какое правительство я им дал.

В этом анекдоте вся наша жизнь. Украина прекрасная страна и после распада СССР надеялись, что с таким счастьем сейчас заживём. Потом смели Кучму и … Потом одна революция и надежды. Потом вторая и новые надежды. Потом … Потом … Потом … Новое поколение выросло и у них уже свои дети, а нас всё лечат, что светлое будущее на подходе надо за него только не много ещё побороться.

К сожалению, я не вижу будущего в Украине (или себя в ней), но на данный момент здесь зарабатывать проще. И это мнение не только моё, а тех кто выехал и пробует стартовать в других странах, сталкиваясь с их налогами и докуметооборотом. Спросите у любого владельца крупной компании и вам ответят, что первый миллион гораздо проще заработать в Украине, а вот первый миллиард – в Америке.

Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Идеальный вариант – готовить базу заранее, чтобы переезжать на готовое место.

Это может быть любое место, главное, чтобы вам там было комфортно и хватало денег на жизнь.

Shaman написав: й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає. й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає.

Я прожил более 10 лет на крайнем севере. У меня есть основания так считать. Вы сами, в одном предложении ответили на все свои вопросы.Относительно Украины, то всегда вспоминаю анекдот от Ющенко: Господи, почему ты одной стране Украина, так много всего дал? И горы, и леса и 2 моря и плодородные земли и климат ….? Не спешите делать выводы т.к. не знаете какое правительство я им дал.В этом анекдоте вся наша жизнь. Украина прекрасная страна и после распада СССР надеялись, что с таким счастьем сейчас заживём. Потом смели Кучму и … Потом одна революция и надежды. Потом вторая и новые надежды. Потом … Потом … Потом … Новое поколение выросло и у них уже свои дети, а нас всё лечат, что светлое будущее на подходе надо за него только не много ещё побороться.К сожалению, я не вижу будущего в Украине (или себя в ней), но на данный момент здесь зарабатывать проще. И это мнение не только моё, а тех кто выехал и пробует стартовать в других странах, сталкиваясь с их налогами и докуметооборотом. Спросите у любого владельца крупной компании и вам ответят, что первый миллион гораздо проще заработать в Украине, а вот первый миллиард – в Америке.Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Идеальный вариант – готовить базу заранее, чтобы переезжать на готовое место.Это может быть любое место, главное, чтобы вам там было комфортно и хватало денег на жизнь.Я прожил более 10 лет на крайнем севере. У меня есть основания так считать.

я до ковідних обмежень писав, що маючи 100куе треба готувати плацдарм для еміграції.

зараз, думаю від 150куе, так як інфляція,

а мільйон наскирдувати в США з нуля 31 рік, якщо відкладати кожного року по 10куе під 7% росту S&P я до ковідних обмежень писав, що маючи 100куе треба готувати плацдарм для еміграції.зараз, думаю від 150куе, так як інфляція,а мільйон наскирдувати в США з нуля 31 рік, якщо відкладати кожного року по 10куе під 7% росту S&P flyman

Повідомлень: 34380 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 19:07 Richi написав: ..Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение. ..Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.

Что мы и наблюдаем на этой ветке.

Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные.



Вот именно, больше возвращаются. На вопрос "почему" часто отвечают, что им там некомфортно, морально тяжело. Что мы и наблюдаем на этой ветке.Вот именно, больше возвращаются. На вопрос "почему" часто отвечают, что им там некомфортно, морально тяжело. fler

Повідомлень: 4764 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1185 раз. Подякували: 1332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 19:09 fler написав: Richi написав: ..Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение. ..Америка страна прекрасная при определённых вводных. Меня просто выбешивает, когда взрослые люди пытаются, как школьники в инсте, свою жизнь приукрасить. Я понимаю, что это чисто психологический момент, когда человек принял решение, то после этого он всеми силами старается защитить и обосновать это решение.

Что мы и наблюдаем на этой ветке.

Есть у меня примеры, когда люди и в США прекрасно устроились, но ради справедливости надо сказать, что они и здесь жили очень хорошо. Больше примеров, когда люди из США возвращаются не смотря на то, что вообще не бедные.



Вот именно, больше возвращаются. На вопрос "почему" часто отвечают, что им там некомфортно, морально тяжело. Что мы и наблюдаем на этой ветке.Вот именно, больше возвращаются. На вопрос "почему" часто отвечают, что им там некомфортно, морально тяжело.

саме з США повертаються? чи ви взагалі про Європу? бо з Європи так, повертаються, бо дуже багато різних людей потрапило за кордон.



а в США важкувато потрапити, тому якщо вже поїхали... з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся саме з США повертаються? чи ви взагалі про Європу? бо з Європи так, повертаються, бо дуже багато різних людей потрапило за кордон.а в США важкувато потрапити, тому якщо вже поїхали... з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся Shaman

Повідомлень: 5659 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 19:15 Re: Еміграція, заробітчанство Richi написав: Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать.

Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами. В основному заробляти простіше в країнах з високим рівнем ВВП на душу населення. Воно так і виходить, що заробітчани їдуть, наприклад в Польщу, а не в Україну. Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами. В основному заробляти простіше в країнах з високим рівнем ВВП на душу населення. Воно так і виходить, що заробітчани їдуть, наприклад в Польщу, а не в Україну. BIGor

Повідомлень: 8746 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1313 раз. Подякували: 1717 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 19:21 Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня.. fler

Повідомлень: 4764 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1185 раз. Подякували: 1332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 19:33 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами В часи валютного туризму можна було робити перемноження капіталу в рази, як і в 90-і роки можна було приватизувати завод за копійки, в Європі чи США такі можливості - рідкість... В часи валютного туризму можна було робити перемноження капіталу в рази, як і в 90-і роки можна було приватизувати завод за копійки, в Європі чи США такі можливості - рідкість... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2599 З нами з: 29.07.22 Подякував: 477 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 19:39 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами Це дуже суб'єтивне твердження не прикріплене фактами В часи валютного туризму можна було робити перемноження капіталу, як і в 90-і роки можна було приватизувати завод за копійки, в Європі чи США такі можливості - рідкість... В часи валютного туризму можна було робити перемноження капіталу, як і в 90-і роки можна було приватизувати завод за копійки, в Європі чи США такі можливості - рідкість...

На наркотиках більше заробите. Думаю в Північному Судані Вам би жилось добре, з АК-47 чи сутенерством там люди добре заробляють, в Європі чи США такі можливості - рідкість. На наркотиках більше заробите. Думаю в Північному Судані Вам би жилось добре, з АК-47 чи сутенерством там люди добре заробляють, в Європі чи США такі можливості - рідкість. BIGor

Повідомлень: 8746 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1313 раз. Подякували: 1717 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 20:07 fler написав: Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня.. Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня..

я кажу про випадки, коли їдуть працювати. а коли просто витрачати кошти,то так США - відносно дорога країна я кажу про випадки, коли їдуть працювати. а коли просто витрачати кошти,то так США - відносно дорога країна Shaman

Повідомлень: 5659 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 20:08 fler написав: Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня.. Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня..

бизнесмен это сильно говорят, бизнес давно поделен корпорациями, бизнесмен по-американски это водить трак и сдавать еще 10 траков таким же как сам, или ремонтировать машины/беседки и быть бригадиром еще 10 таких же



это такой эволюционный тест на профпригодность, оказалось бизнесмен дутый поддержать былой уровень превосходства над холопами не может, а накопленного полумиллиона баксов не хватает даже на визу инвестора, и кем ему там оставаться? грузчиком нелегалом? конечно он поедет в Польшу откуда будет рулить своими ларьками в Украине бизнесмен это сильноговорят, бизнес давно поделен корпорациями, бизнесмен по-американски это водить трак и сдавать еще 10 траков таким же как сам, или ремонтировать машины/беседки и быть бригадиром еще 10 таких жеэто такой эволюционный тест на профпригодность, оказалось бизнесмен дутый поддержать былой уровень превосходства над холопами не может, а накопленного полумиллиона баксов не хватает даже на визу инвестора, и кем ему там оставаться? грузчиком нелегалом? конечно он поедет в Польшу откуда будет рулить своими ларьками в Украине nekefer

Повідомлень: 985 З нами з: 24.10.14 Подякував: 62 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 20:15 Richi написав: slonomag написав:

Почему именно 3500-5000уе в месяц? И почему Вы не предполагаете что будет та же пенсия например? Не знаю как в Америке, но например по Испании 35 - 65 лет вполне можно заработать полноценную пенсию, даже при условии что несколько лет не будешь работать. Почему именно 3500-5000уе в месяц? И почему Вы не предполагаете что будет та же пенсия например? Не знаю как в Америке, но например по Испании 35 - 65 лет вполне можно заработать полноценную пенсию, даже при условии что несколько лет не будешь работать.

Правильно заданный вопрос, содержит половину ответа.

Потому, что это Америка и 3500-5000 это чтобы хватало в месяц. Переезжая в 30-35 лет в Америку, необходимо потратить 7-10 лет, чтобы встать на исходную позицию с теми, кто там жил всегда. И вот вам уже 45. Если по пути и в это сложной борьбе за выживание не растеряли свою семью – уже результат. Теперь нужно успеть заработать за оставшиеся 15-20 лет на дом, погасить ипотеку и заработать сумму, которая обеспечить пассивный доход. Как ранее выяснили – это на данный момент что-то около 1,5 млн. Т.е. нужно не только зарабатывать ближайшие 20 лет на покрытие расходов, но и иметь возможность отложить 75 000 в год. Если я правильно помню, то это средний годовой доход, до вычета налогов. А здесь нужно уже чистыми отложить. Т.е. зарабатывать нужно что-то около 150-170000 в год. А это уже другая квалификация, которую не получишь за первые 7 лет пребывания в США. А если Вы переезжаете туда в районе 40-45 лет + 5-7 лет на адаптацию, чтобы понять что, где и как, то начинаете старт в 50-52 и на решение всех этих задач у вас остаётся всего 10 лет. Т.е. откладывать (не зарабатывать) надо уже по 150 000 в год. Математика понятная?

Дорогая стоимость жизни, которая высасывает все запасы. Жёсткая и высокая конкуренция, которая забирает время и жизнь, приводит к выгоранию и как следствие – антидепрессанты (25% население США на антидепрессантах). Мало времени на решение задачи. Пазл сложился? Правильно заданный вопрос, содержит половину ответа.Потому, что это Америка и 3500-5000 это чтобы хватало в месяц. Переезжая в 30-35 лет в Америку, необходимо потратить 7-10 лет, чтобы встать на исходную позицию с теми, кто там жил всегда. И вот вам уже 45. Если по пути и в это сложной борьбе за выживание не растеряли свою семью – уже результат. Теперь нужно успеть заработать за оставшиеся 15-20 лет на дом, погасить ипотеку и заработать сумму, которая обеспечить пассивный доход. Как ранее выяснили – это на данный момент что-то около 1,5 млн. Т.е. нужно не только зарабатывать ближайшие 20 лет на покрытие расходов, но и иметь возможность отложить 75 000 в год. Если я правильно помню, то это средний годовой доход, до вычета налогов. А здесь нужно уже чистыми отложить. Т.е. зарабатывать нужно что-то около 150-170000 в год. А это уже другая квалификация, которую не получишь за первые 7 лет пребывания в США. А если Вы переезжаете туда в районе 40-45 лет + 5-7 лет на адаптацию, чтобы понять что, где и как, то начинаете старт в 50-52 и на решение всех этих задач у вас остаётся всего 10 лет. Т.е. откладывать (не зарабатывать) надо уже по 150 000 в год. Математика понятная?Дорогая стоимость жизни, которая высасывает все запасы. Жёсткая и высокая конкуренция, которая забирает время и жизнь, приводит к выгоранию и как следствие – антидепрессанты (25% население США на антидепрессантах). Мало времени на решение задачи. Пазл сложился?



Нет, пазлл не сложился.

Вы складываете очень грубый пазлл, без тонкостей и нюансов.

Без деталей. Мелких и не очень.

В целом, да, можно проваландаться до пенсии и остаться ни с чем.

Но это надо очень быть безответственным.

Выходить на какой-то украинский уровень?

Это как?

По финансам? Или по некоему "социальному статусу", по которому можешь с надутыми щечками важно пройти от подъезда к машинке и поехать просиживать штанишки в офисе?

По финансам - без проблем, если готов работать на той работе, которую можешь делать, и это не всегда та, которую хочешь делать (напомню, один знакомый сантехник в Украине работал в сфере "приватизация земли", ездил в офис в костюме, сейчас приходит домой в том, в чем работал на объекте).

А если перебирать харчами - это я не буду, это не умею, то да, будет как в случае со случае с моей случайной знакомой, которая с мужем эмигрировали в Канаду, прожили там некоторое время и вернулись в Киев, потому что муж английского не знал, а тяжелее ручки ничего не держал в руках и не собирался.

На эту затею у них ушло 80 куе. Хорошо хоть квартиру в Киеве не продали.

"Социальный статус" я не заметил, что кого-то волнует. ВОт реально, абсолютно.

Другой менталитет нежели в Украине. Нет, пазлл не сложился.Вы складываете очень грубый пазлл, без тонкостей и нюансов.Без деталей. Мелких и не очень.В целом, да, можно проваландаться до пенсии и остаться ни с чем.Но это надо очень быть безответственным.Выходить на какой-то украинский уровень?Это как?По финансам? Или по некоему "социальному статусу", по которому можешь с надутыми щечками важно пройти от подъезда к машинке и поехать просиживать штанишки в офисе?По финансам - без проблем, если готов работать на той работе, которую можешь делать, и это не всегда та, которую хочешь делать (напомню, один знакомый сантехник в Украине работал в сфере "приватизация земли", ездил в офис в костюме, сейчас приходит домой в том, в чем работал на объекте).А если перебирать харчами - это я не буду, это не умею, то да, будет как в случае со случае с моей случайной знакомой, которая с мужем эмигрировали в Канаду, прожили там некоторое время и вернулись в Киев, потому что муж английского не знал, а тяжелее ручки ничего не держал в руках и не собирался.На эту затею у них ушло 80 куе. Хорошо хоть квартиру в Киеве не продали."Социальный статус" я не заметил, что кого-то волнует. ВОт реально, абсолютно.Другой менталитет нежели в Украине. rjkz

Повідомлень: 16368 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8271 раз. Подякували: 5136 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1987198819891990> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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