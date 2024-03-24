Shaman написав:
я кажу про випадки, коли їдуть працювати. а коли просто витрачати кошти,то так США - відносно дорога країна
Вони виїхали по грін карті з метою залишитися там, якщо все сподобається. Грошей там є, бо не раз відпочивали на Мальдівах.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 20:21
Вони виїхали по грін карті з метою залишитися там, якщо все сподобається. Грошей там є, бо не раз відпочивали на Мальдівах.
Додано: Нед 24 бер, 2024 20:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 24 бер, 2024 20:35
Відкриваємо офіційну статистику і читаємо про бізнесмена з трьома дітьми:
"Through the end of February 2024, over 386,000 Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans arrived lawfully and were granted parole under the parole processes. Specifically, 81,000 Cubans, 156,000 Haitians, 71,000 Nicaraguans, and 97,000 Venezuelans were vetted and authorized for travel; and 79,000 Cubans, 151,000 Haitians, 64,000 Nicaraguans, and 91,000 Venezuelans arrived lawfully and were granted parole."
Заблукав бізнесмен серед кубинців та нікарагуанців...
386 000 - 100%
(1+1+3) - х%
х=5х100/386000=0,00129% - "Отряд не заметил потери бойца"...
За офіційними даними станом на 2022 рік в країні перебували 46 182 089 емігрантів.
З них доля народжених в Україні: 427 163 (це приблизно кожний десятий).
В цих цифрах тільки частково врахована кількість українців, які прибули та прибувають за Програмою U4U - це орієнтовно 200 000 осіб.
Мої приятелі - троє дітей - чекають необхідні папери з дня на день та сподіваються виїхати до кінця березня.
В Філадельфію. Брат чоловіка вже там.
P.S. Пані fler! Історія, яку Ви розказали цікава та ОДИНИЧНА/УНІКАЛЬНА - як і кожна доля/родина. Тому - коли дізнаєтеся подробиці - напишіть (без приватної інформації).
Я знаю повернень із США з грін-картою навіть не одну, а три історії. Кожна унікальна.
Одна - це четверта- більше ніж унікальна: хлопець виграв, але зважив все та не поїхав, бо дуже вдало працював в тому році з грошима (видалено). Потім (видалено) десь поділися. А він залишився сам - один. Тепер їздить в гості до сестри, яка живе у Флориді... Не надовго...
На довго не получається... і вже не получиться...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 24 бер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 бер, 2024 20:40
Так оно и есть.
Но есть и нюансы.
Разговаривал с одним знакомым.
Писал про него, приехал 30 лет назад и начинал с развоза газет.
Сейчас на очень неплохой пенсии, есть своя, давно выплаченная квартира, есть квартира в аренде.Сейчас она стоит около 300 куе, сдает он ее за 1800, старый теннант, он ему не повышает рент, так как предпочитает иметь этот доход без головняка, чем взять теннанта и если он не будет платить, тто мудохаться с его выселением - тот еще гемор. Сказал, что если тот съедет, то будет продавать.
Под аренду в НЙ - спорный вариант.
Додано: Нед 24 бер, 2024 20:49
Да, я начал работать через примерно 2 месяца после приезда и работаю на местного работодателя.
Никакого отношения к другим рынкам труда после приезда не имел и не имею.
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