#<1 ... 1987198819891990 Додано: Нед 24 бер, 2024 20:21 Shaman написав: fler написав: Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня.. Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня..

я кажу про випадки, коли їдуть працювати. а коли просто витрачати кошти,то так США - відносно дорога країна я кажу про випадки, коли їдуть працювати. а коли просто витрачати кошти,то так США - відносно дорога країна

Вони виїхали по грін карті з метою залишитися там, якщо все сподобається. Грошей там є, бо не раз відпочивали на Мальдівах. Вони виїхали по грін карті з метою залишитися там, якщо все сподобається. Грошей там є, бо не раз відпочивали на Мальдівах. fler

Додано: Нед 24 бер, 2024 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся

В мене з Канади 5 з 7 повернулось в Європу і ще 1 в Україну. З США статистика взагалі нерепрезентативна, вернулась 1 із 2... В мене з Канади 5 з 7 повернулось в Європу і ще 1 в Україну. З США статистика взагалі нерепрезентативна, вернулась 1 із 2... Дюрі-бачі

Додано: Нед 24 бер, 2024 20:35

"Through the end of February 2024, over 386,000 Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans arrived lawfully and were granted parole under the parole processes. Specifically, 81,000 Cubans, 156,000 Haitians, 71,000 Nicaraguans, and 97,000 Venezuelans were vetted and authorized for travel; and 79,000 Cubans, 151,000 Haitians, 64,000 Nicaraguans, and 91,000 Venezuelans arrived lawfully and were granted parole."

Заблукав бізнесмен серед кубинців та нікарагуанців...

386 000 - 100%

(1+1+3) - х%

х=5х100/386000=0,00129% - "Отряд не заметил потери бойца"...



За офіційними даними станом на 2022 рік в країні перебували 46 182 089 емігрантів.

З них доля народжених в Україні: 427 163 (це приблизно кожний десятий).

https://www.migrationpolicy.org/article ... ted-states

В цих цифрах тільки частково врахована кількість українців, які прибули та прибувають за Програмою U4U - це орієнтовно 200 000 осіб.

Мої приятелі - троє дітей - чекають необхідні папери з дня на день та сподіваються виїхати до кінця березня.

В Філадельфію. Брат чоловіка вже там.



P.S. Пані fler! Історія, яку Ви розказали цікава та ОДИНИЧНА/УНІКАЛЬНА - як і кожна доля/родина. Тому - коли дізнаєтеся подробиці - напишіть ( без приватної інформації ).

Я знаю повернень із США з грін-картою навіть не одну, а три історії. Кожна унікальна.

Одна - це четверта- більше ніж унікальна: хлопець виграв, але зважив все та не поїхав, бо дуже вдало працював в тому році з грошима (видалено). Потім (видалено) десь поділися. А він залишився сам - один. Тепер їздить в гості до сестри, яка живе у Флориді... Не надовго...

Додано: Нед 24 бер, 2024 20:35

"Through the end of February 2024, over 386,000 Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans arrived lawfully and were granted parole under the parole processes. Specifically, 81,000 Cubans, 156,000 Haitians, 71,000 Nicaraguans, and 97,000 Venezuelans were vetted and authorized for travel; and 79,000 Cubans, 151,000 Haitians, 64,000 Nicaraguans, and 91,000 Venezuelans arrived lawfully and were granted parole."

Заблукав бізнесмен серед кубинців та нікарагуанців...

386 000 - 100%

(1+1+3) - х%

х=5х100/386000=0,00129% - "Отряд не заметил потери бойца"...

За офіційними даними станом на 2022 рік в країні перебували 46 182 089 емігрантів.

З них доля народжених в Україні: 427 163 (це приблизно кожний десятий).

https://www.migrationpolicy.org/article ... ted-states

В цих цифрах тільки частково врахована кількість українців, які прибули та прибувають за Програмою U4U - це орієнтовно 200 000 осіб.

Мої приятелі - троє дітей - чекають необхідні папери з дня на день та сподіваються виїхати до кінця березня.

В Філадельфію. Брат чоловіка вже там.

P.S. Пані fler! Історія, яку Ви розказали цікава та ОДИНИЧНА/УНІКАЛЬНА - як і кожна доля/родина. Тому - коли дізнаєтеся подробиці - напишіть ( без приватної інформації ).

Я знаю повернень із США з грін-картою навіть не одну, а три історії. Кожна унікальна.

Одна - це четверта- більше ніж унікальна: хлопець виграв, але зважив все та не поїхав, бо дуже вдало працював в тому році з грошима (видалено). Потім (видалено) десь поділися. А він залишився сам - один. Тепер їздить в гості до сестри, яка живе у Флориді... Не надовго...

На довго не получається... і вже не получиться...

akurt

Повідомлень: 9439 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3528 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 бер, 2024 20:40 slonomag написав: Richi,

Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.

И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.

Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости. Richi,Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем.И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма.Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости.



Так оно и есть.

Но есть и нюансы.

Разговаривал с одним знакомым.

Писал про него, приехал 30 лет назад и начинал с развоза газет.

Сейчас на очень неплохой пенсии, есть своя, давно выплаченная квартира, есть квартира в аренде.Сейчас она стоит около 300 куе, сдает он ее за 1800, старый теннант, он ему не повышает рент, так как предпочитает иметь этот доход без головняка, чем взять теннанта и если он не будет платить, тто мудохаться с его выселением - тот еще гемор. Сказал, что если тот съедет, то будет продавать.

Додано: Нед 24 бер, 2024 20:40

Так оно и есть.

Но есть и нюансы.

Разговаривал с одним знакомым.

Писал про него, приехал 30 лет назад и начинал с развоза газет.

Сейчас на очень неплохой пенсии, есть своя, давно выплаченная квартира, есть квартира в аренде.Сейчас она стоит около 300 куе, сдает он ее за 1800, старый теннант, он ему не повышает рент, так как предпочитает иметь этот доход без головняка, чем взять теннанта и если он не будет платить, тто мудохаться с его выселением - тот еще гемор. Сказал, что если тот съедет, то будет продавать.

Под аренду в НЙ - спорный вариант.

rjkz

Додано: Нед 24 бер, 2024 20:49 b3320413 написав: Richi написав: Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё? Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё?



Да, или так. Вначале я ответил, потом только ваше сообщение прочитал.

Но все же, есть различные гос. программы, которые доплачивают за проживание социально незащищенным квартирантам. Возможно это ключ, я не знаю



rjkz Николай, вы работали и продолжаете работать на рынок США? Да, или так. Вначале я ответил, потом только ваше сообщение прочитал.Но все же, есть различные гос. программы, которые доплачивают за проживание социально незащищенным квартирантам. Возможно это ключ, я не знаюrjkz Николай, вы работали и продолжаете работать на рынок США?



Да, я начал работать через примерно 2 месяца после приезда и работаю на местного работодателя.

Да, я начал работать через примерно 2 месяца после приезда и работаю на местного работодателя.

Никакого отношения к другим рынкам труда после приезда не имел и не имею.

rjkz

