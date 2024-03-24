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fler написав:Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня..
я кажу про випадки, коли їдуть працювати. а коли просто витрачати кошти,то так США - відносно дорога країна
Вони виїхали по грін карті з метою залишитися там, якщо все сподобається. Грошей там є, бо не раз відпочивали на Мальдівах.
Відкриваємо офіційну статистику і читаємо про бізнесмена з трьома дітьми: "Through the end of February 2024, over 386,000 Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans arrived lawfully and were granted parole under the parole processes. Specifically, 81,000 Cubans, 156,000 Haitians, 71,000 Nicaraguans, and 97,000 Venezuelans were vetted and authorized for travel; and 79,000 Cubans, 151,000 Haitians, 64,000 Nicaraguans, and 91,000 Venezuelans arrived lawfully and were granted parole." Заблукав бізнесмен серед кубинців та нікарагуанців... 386 000 - 100% (1+1+3) - х% х=5х100/386000=0,00129% - "Отряд не заметил потери бойца"...
За офіційними даними станом на 2022 рік в країні перебували 46 182 089 емігрантів. З них доля народжених в Україні: 427 163 (це приблизно кожний десятий). https://www.migrationpolicy.org/article ... ted-states В цих цифрах тільки частково врахована кількість українців, які прибули та прибувають за Програмою U4U - це орієнтовно 200 000 осіб. Мої приятелі - троє дітей - чекають необхідні папери з дня на день та сподіваються виїхати до кінця березня. В Філадельфію. Брат чоловіка вже там.
P.S. Пані fler! Історія, яку Ви розказали цікава та ОДИНИЧНА/УНІКАЛЬНА - як і кожна доля/родина. Тому - коли дізнаєтеся подробиці - напишіть (без приватної інформації). Я знаю повернень із США з грін-картою навіть не одну, а три історії. Кожна унікальна. Одна - це четверта- більше ніж унікальна: хлопець виграв, але зважив все та не поїхав, бо дуже вдало працював в тому році з грошима (видалено). Потім (видалено) десь поділися. А він залишився сам - один. Тепер їздить в гості до сестри, яка живе у Флориді... Не надовго... На довго не получається... і вже не получиться...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 24 бер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
slonomag написав:Richi, Для Америки может и так, не знаю. Для Испании отложить 200к (2 убогие квартиры под аренду) более чем достаточно. Хотя Николай вроде писал о квартирах в НЙ по 250-300к, тоесть 2 квартиры под аренду это пускай 550к, явно не 1.5 ляма. Тоесть уже проще. Или вы считаете что пенсия + 2 аренды не покроют траты 2х пенсионеров? Я думаю более чем. И не обязательно прям откладывать эти 550к, в Испании вполне работает схема покупки в ипотеку + сразу сдача в аренду. Тоесть по факту тебе надо покрыть только половину стоимости, в случае НЙ это будет 300к за 15 лет = пускай 2куе в месяц выделять из своего месячного бюджета, а остальное добивать арендной платой квартирантов. Мне кажется для Америки это вполне реальная сумма. Зато по итогу к пенсии у тебя будет 2 объекта недвиги уже полностью выкупленных и приносящих пассивный доход в старости.
Так оно и есть. Но есть и нюансы. Разговаривал с одним знакомым. Писал про него, приехал 30 лет назад и начинал с развоза газет. Сейчас на очень неплохой пенсии, есть своя, давно выплаченная квартира, есть квартира в аренде.Сейчас она стоит около 300 куе, сдает он ее за 1800, старый теннант, он ему не повышает рент, так как предпочитает иметь этот доход без головняка, чем взять теннанта и если он не будет платить, тто мудохаться с его выселением - тот еще гемор. Сказал, что если тот съедет, то будет продавать. Под аренду в НЙ - спорный вариант.
Richi написав:Вы хотите поговорить за Испанию и недвижимость? Для начала нужно решить вопрос с окупасами, а потом вообще поднимать эту тему. Зачем Вам недвижимость, которая не защищена правом собственности и как вообще вы можете рассчитывать на доход с неё?
Да, или так. Вначале я ответил, потом только ваше сообщение прочитал. Но все же, есть различные гос. программы, которые доплачивают за проживание социально незащищенным квартирантам. Возможно это ключ, я не знаю
rjkz Николай, вы работали и продолжаете работать на рынок США?
Да, я начал работать через примерно 2 месяца после приезда и работаю на местного работодателя. Никакого отношения к другим рынкам труда после приезда не имел и не имею.
Shaman написав:а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.
Вы сами, в одном предложении ответили на все свои вопросы. Относительно Украины, то всегда вспоминаю анекдот от Ющенко: Господи, почему ты одной стране Украина, так много всего дал? И горы, и леса и 2 моря и плодородные земли и климат ….? Не спешите делать выводы т.к. не знаете какое правительство я им дал. В этом анекдоте вся наша жизнь. Украина прекрасная страна и после распада СССР надеялись, что с таким счастьем сейчас заживём. Потом смели Кучму и … Потом одна революция и надежды. Потом вторая и новые надежды. Потом … Потом … Потом … Новое поколение выросло и у них уже свои дети, а нас всё лечат, что светлое будущее на подходе надо за него только не много ещё побороться. К сожалению, я не вижу будущего в Украине (или себя в ней), но на данный момент здесь зарабатывать проще. И это мнение не только моё, а тех кто выехал и пробует стартовать в других странах, сталкиваясь с их налогами и докуметооборотом. Спросите у любого владельца крупной компании и вам ответят, что первый миллион гораздо проще заработать в Украине, а вот первый миллиард – в Америке. Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Идеальный вариант – готовить базу заранее, чтобы переезжать на готовое место. Это может быть любое место, главное, чтобы вам там было комфортно и хватало денег на жизнь.
Shaman написав:й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає.
Я прожил более 10 лет на крайнем севере. У меня есть основания так считать.
1. Вот Вы и сами ответили на много своих-же вопросов. Жванецкий когда-то сказал (еще при совке, поэтому речь о жизни на той территории - это не только о временах Независимой Украины) "Свет в конце тоннеля виден. Только тоннель, сссука, никак не заканчивается". 2. Для меня деньги - это средство достижения целей, но уж никак не цель. 3. Если не секрет, где именно на Крайнем Севере Вы жили? Если тут не хотите, можете в личку. Очень интересно.
Shaman написав:а взагалі я декілька разів обгрунтовув, що після 35 років еміграція в переважній більшості не дасть якихось плюсів. хіба що заради дітей.
Вы сами, в одном предложении ответили на все свои вопросы. Относительно Украины, то всегда вспоминаю анекдот от Ющенко: Господи, почему ты одной стране Украина, так много всего дал? И горы, и леса и 2 моря и плодородные земли и климат ….? Не спешите делать выводы т.к. не знаете какое правительство я им дал. В этом анекдоте вся наша жизнь. Украина прекрасная страна и после распада СССР надеялись, что с таким счастьем сейчас заживём. Потом смели Кучму и … Потом одна революция и надежды. Потом вторая и новые надежды. Потом … Потом … Потом … Новое поколение выросло и у них уже свои дети, а нас всё лечат, что светлое будущее на подходе надо за него только не много ещё побороться. К сожалению, я не вижу будущего в Украине (или себя в ней), но на данный момент здесь зарабатывать проще. И это мнение не только моё, а тех кто выехал и пробует стартовать в других странах, сталкиваясь с их налогами и докуметооборотом. Спросите у любого владельца крупной компании и вам ответят, что первый миллион гораздо проще заработать в Украине, а вот первый миллиард – в Америке. Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Идеальный вариант – готовить базу заранее, чтобы переезжать на готовое место. Это может быть любое место, главное, чтобы вам там было комфортно и хватало денег на жизнь.
Shaman написав:й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає.
Я прожил более 10 лет на крайнем севере. У меня есть основания так считать.
я до ковідних обмежень писав, що маючи 100куе треба готувати плацдарм для еміграції. зараз, думаю від 150куе, так як інфляція, а мільйон наскирдувати в США з нуля 31 рік, якщо відкладати кожного року по 10куе під 7% росту S&P
Я встречал мнение, что в США "откладывать" по 1 куе в месяца - это ниочем. Пожив тут, я понимаю, что это совершенно "ниочем". Если руководствоваться тем, что деньги - это цель, то нет смысла терять время в Украине для зарабатыывания условных 150 куе. У кого-то на это не хватит жизни. Вполне достаточно гораздо меньшей суммы. Есть люди, ступившие на амерриканскую землю с менее 1 куе в кармане на 2-х.
fler написав:Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня..
бизнесмен это сильно говорят, бизнес давно поделен корпорациями, бизнесмен по-американски это водить трак и сдавать еще 10 траков таким же как сам, или ремонтировать машины/беседки и быть бригадиром еще 10 таких же
это такой эволюционный тест на профпригодность, оказалось бизнесмен дутый поддержать былой уровень превосходства над холопами не может, а накопленного полумиллиона баксов не хватает даже на визу инвестора, и кем ему там оставаться? грузчиком нелегалом? конечно он поедет в Польшу откуда будет рулить своими ларьками в Украине
Обычно, да, возвращаются люди с дутым самомнением, когда оказывается, что их нехитрые украинские двуходовые схемы в США не применить. Особенно без языка и понимания местных устоев. Ну и за 3 месяца из туриста в иммигранта не превратишься.
Richi написав:Вы сами, в одном предложении ответили на все свои вопросы. Относительно Украины, то всегда вспоминаю анекдот от Ющенко: Господи, почему ты одной стране Украина, так много всего дал? И горы, и леса и 2 моря и плодородные земли и климат ….? Не спешите делать выводы т.к. не знаете какое правительство я им дал. В этом анекдоте вся наша жизнь. Украина прекрасная страна и после распада СССР надеялись, что с таким счастьем сейчас заживём. Потом смели Кучму и … Потом одна революция и надежды. Потом вторая и новые надежды. Потом … Потом … Потом … Новое поколение выросло и у них уже свои дети, а нас всё лечат, что светлое будущее на подходе надо за него только не много ещё побороться. К сожалению, я не вижу будущего в Украине (или себя в ней), но на данный момент здесь зарабатывать проще. И это мнение не только моё, а тех кто выехал и пробует стартовать в других странах, сталкиваясь с их налогами и докуметооборотом. Спросите у любого владельца крупной компании и вам ответят, что первый миллион гораздо проще заработать в Украине, а вот первый миллиард – в Америке. Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Идеальный вариант – готовить базу заранее, чтобы переезжать на готовое место. Это может быть любое место, главное, чтобы вам там было комфортно и хватало денег на жизнь. ..... Я прожил более 10 лет на крайнем севере. У меня есть основания так считать.
я до ковідних обмежень писав, що маючи 100куе треба готувати плацдарм для еміграції. зараз, думаю від 150куе, так як інфляція, а мільйон наскирдувати в США з нуля 31 рік, якщо відкладати кожного року по 10куе під 7% росту S&P
Я встречал мнение, что в США "откладывать" по 1 куе в месяца - это ниочем. Пожив тут, я понимаю, что это совершенно "ниочем". Если руководствоваться тем, что деньги - это цель, то нет смысла терять время в Украине для зарабатыывания условных 150 куе. У кого-то на это не хватит жизни. Вполне достаточно гораздо меньшей суммы. Есть люди, ступившие на амерриканскую землю с менее 1 куе в кармане на 2-х.
думаю, що в Україні ітішнику (не БІгору), не вапрос