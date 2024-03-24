|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 22:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся
В мене з Канади 5 з 7 повернулось в Європу і ще 1 в Україну. З США статистика взагалі нерепрезентативна, вернулась 1 із 2...
в Європу - то не повернулись. Європа живе по одним правилам, США та Канада - трошки по іншим - кому що подобається
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5663
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 24 бер, 2024 22:30
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2817
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 бер, 2024 22:31
Bolt написав:
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
а взагалі я писав - переважна більшість повернеться
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5663
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 24 бер, 2024 22:49
Bolt написав:
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8747
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 1717 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|