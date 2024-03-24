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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1988198919901991
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся

В мене з Канади 5 з 7 повернулось в Європу і ще 1 в Україну. З США статистика взагалі нерепрезентативна, вернулась 1 із 2...

в Європу - то не повернулись. Європа живе по одним правилам, США та Канада - трошки по іншим - кому що подобається
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:30

Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:31

  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

а взагалі я писав - переважна більшість повернеться
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:49

  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...
BIGor
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  #<1 ... 1988198919901991
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