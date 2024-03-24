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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1988198919901991
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:30

Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:31

  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

а взагалі я писав - переважна більшість повернеться
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:49

  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:15

  BIGor написав:
  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:53

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

одному важко. мої успішні приклади - це коли сім'я виїхала - так набагато простіше. хоча з її освітою могла б влаштуватися. в моїх знайомих 4-5 клас - мова зайшла всім дітям. старшим - важче
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:01

  Bolt написав:На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала.

Ох уж этот немецкий менталитет! Ни окурки с балкона не выбросить, ни припарковаться на чужом месте, мусор нужно сортировать... Звери! :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:17

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала.

Ох уж этот немецкий менталитет! Ни окурки с балкона не выбросить, ни припарковаться на чужом месте, мусор нужно сортировать... Звери! :mrgreen:

Я когда Вавель приехал посетить в Кракове, парканулся на шару в каком то дворе, буквально метров триста от него. Видел, что там знак какой-то висит, что только для своих. Пох. Недавно, читал на одном форуме, что за это конкретный штраф. Но тогда пронесло. 😎
Bolt
 
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