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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 22:30
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
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Bolt
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Додано: Нед 24 бер, 2024 22:31
Bolt написав:
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
а взагалі я писав - переважна більшість повернеться
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Shaman
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Додано: Нед 24 бер, 2024 22:49
Bolt написав:
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...
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BIGor
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:15
BIGor написав: Bolt написав:
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...
Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...
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Bolt
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Додано: Нед 24 бер, 2024 23:53
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...
Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...
одному важко. мої успішні приклади - це коли сім'я виїхала - так набагато простіше. хоча з її освітою могла б влаштуватися. в моїх знайомих 4-5 клас - мова зайшла всім дітям. старшим - важче
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Додано: Пон 25 бер, 2024 00:01
Bolt написав:
На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала.
Ох уж этот немецкий менталитет! Ни окурки с балкона не выбросить, ни припарковаться на чужом месте, мусор нужно сортировать... Звери!
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Додано: Пон 25 бер, 2024 00:17
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала.
Ох уж этот немецкий менталитет! Ни окурки с балкона не выбросить, ни припарковаться на чужом месте, мусор нужно сортировать... Звери!
Я когда Вавель приехал посетить в Кракове, парканулся на шару в каком то дворе, буквально метров триста от него. Видел, что там знак какой-то висит, что только для своих. Пох. Недавно, читал на одном форуме, что за это конкретный штраф. Но тогда пронесло. 😎
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Додано: Пон 25 бер, 2024 03:37
rjkz написав:
...............
Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.
В современном мире все эти вещи в большей или меньшей степени связаны с деньгами.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 03:42
Дюрі-бачі написав:
Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:
Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.
Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому
Спасибо. Интересно. Хороший бизнес.
А сколько времени сама поездка в автобусе?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 04:35
Shaman написав: Bolt написав: BIGor написав:
А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...
Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...
одному важко. мої успішні приклади - це коли сім'я виїхала - так набагато простіше. хоча з її освітою могла б влаштуватися. в моїх знайомих 4-5 клас - мова зайшла всім дітям. старшим - важче
Жена сегодня общалась со знакомыми, семья из Ивано-Франковской области, хотят перевести своего младшего в школу, где мой старший. Там посмотрели оценки - говорят "не очень". Ну так они только года 1,5 здесь. У нас тоже первое время были проблемы с учебой, надо чтобы ребенок втянулся. Было такое, что думали младшего на второй год оставят. Сейчас на родительском собрании сказали, что один из 3-х лучших учеников класса. У старшего легче было, но тоже тяжело начиналось, потом почти отличником стал.
Просто надо время дать и помочь ребенку в адаптации.
Ну и социальная атмосфера - очень важна.
Важно, чтобы в школе были отношения, чтобы не был изгоем или белой вороной.
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