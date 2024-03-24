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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1989199019911992
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 04:45

  ЛАД написав:
  rjkz написав:...............
Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.

В современном мире все эти вещи в большей или меньшей степени связаны с деньгами.


Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.
Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.
Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.
Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.
Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.
Это образование даст перспективы детям.
Безопасность. Если говорить о той безопасности, которой не хватает Украине, то пока все еще самая сильная армия мира - американская.
Уличная преступность - вопрос места проживания, то есть зависит косвенно через возможность снять/купить жилье в спокойном районе.
rjkz
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  #<1 ... 1989199019911992
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