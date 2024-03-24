Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.
Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.
Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.
Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.
Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.
Это образование даст перспективы детям.
Безопасность. Если говорить о той безопасности, которой не хватает Украине, то пока все еще самая сильная армия мира - американская.
Уличная преступность - вопрос места проживания, то есть зависит косвенно через возможность снять/купить жилье в спокойном районе.