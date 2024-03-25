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#<1 ... 1989199019911992 Додано: Пон 25 бер, 2024 04:45 ЛАД написав: rjkz написав: ...............

Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. ...............Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

В современном мире все эти вещи в большей или меньшей степени связаны с деньгами. В современном мире все эти вещи в большей или меньшей степени связаны с деньгами.



Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.

Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.

Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.

Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.

Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.

Это образование даст перспективы детям.

Безопасность. Если говорить о той безопасности, которой не хватает Украине, то пока все еще самая сильная армия мира - американская.

Уличная преступность - вопрос места проживания, то есть зависит косвенно через возможность снять/купить жилье в спокойном районе. Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.Это образование даст перспективы детям.Безопасность. Если говорить о той безопасности, которой не хватает Украине, то пока все еще самая сильная армия мира - американская.Уличная преступность - вопрос места проживания, то есть зависит косвенно через возможность снять/купить жилье в спокойном районе. rjkz

Повідомлень: 16374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8272 раз. Подякували: 5137 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 07:56 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы. Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже... А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.

Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше... Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

Сумна історія, але звичано якщо порядки і правила не заходять - краще не терпіти. Сумна історія, але звичано якщо порядки і правила не заходять - краще не терпіти. BIGor

Повідомлень: 8749 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1313 раз. Подякували: 1717 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1989199019911992 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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