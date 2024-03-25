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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1989199019911992
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 04:45

  ЛАД написав:
  rjkz написав:...............
Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.

В современном мире все эти вещи в большей или меньшей степени связаны с деньгами.


Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.
Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.
Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.
Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.
Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.
Это образование даст перспективы детям.
Безопасность. Если говорить о той безопасности, которой не хватает Украине, то пока все еще самая сильная армия мира - американская.
Уличная преступность - вопрос места проживания, то есть зависит косвенно через возможность снять/купить жилье в спокойном районе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 07:56

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

Сумна історія, але звичано якщо порядки і правила не заходять - краще не терпіти.
BIGor
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  #<1 ... 1989199019911992
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