RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1989199019911992>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:15

  BIGor написав:
  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...
Bolt
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:53

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

одному важко. мої успішні приклади - це коли сім'я виїхала - так набагато простіше. хоча з її освітою могла б влаштуватися. в моїх знайомих 4-5 клас - мова зайшла всім дітям. старшим - важче
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 29.09.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:01

  Bolt написав:На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала.

Ох уж этот немецкий менталитет! Ни окурки с балкона не выбросить, ни припарковаться на чужом месте, мусор нужно сортировать... Звери! :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3140
З нами з: 26.02.18
Подякував: 667 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:17

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала.

Ох уж этот немецкий менталитет! Ни окурки с балкона не выбросить, ни припарковаться на чужом месте, мусор нужно сортировать... Звери! :mrgreen:

Я когда Вавель приехал посетить в Кракове, парканулся на шару в каком то дворе, буквально метров триста от него. Видел, что там знак какой-то висит, что только для своих. Пох. Недавно, читал на одном форуме, что за это конкретный штраф. Но тогда пронесло. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 03:37

  rjkz написав:...............
Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.

В современном мире все эти вещи в большей или меньшей степени связаны с деньгами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28553
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5279 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 03:42

  Дюрі-бачі написав:Приїхала родичка з Німеччини, привезла 300є як і обіцяли. За її коротким описом:
Привезли їх цілий бус (більше 15), дали вже заповнені папери, які треба було підписати. Стали в чергу, там в службі їх приймали з нашим перекладачем. Каже, що 99% говорив перекладач і все зайняло години 2. Потім ії поселили в хостел по 2 в кімнату, нагодували і в банк відкрити картку. В банку теж говорив перекладач і казав, де підписати. В банку значно довше тривало, не всі встигли у вівторок до закриття, частину возили ще в середу зранку. А потім до вечора четверга чекали на гроші і могли робити що завгодно. Годували зранку в хостелі, на обід возили в якусь столову, де багато "негрів й циган", хоча є трохий українців. Вечері не було.

Потім гроші роздали і вже у п'ятницю поїхали додому

Спасибо. Интересно. Хороший бизнес.
А сколько времени сама поездка в автобусе?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28553
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5279 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 04:35

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

одному важко. мої успішні приклади - це коли сім'я виїхала - так набагато простіше. хоча з її освітою могла б влаштуватися. в моїх знайомих 4-5 клас - мова зайшла всім дітям. старшим - важче


Жена сегодня общалась со знакомыми, семья из Ивано-Франковской области, хотят перевести своего младшего в школу, где мой старший. Там посмотрели оценки - говорят "не очень". Ну так они только года 1,5 здесь. У нас тоже первое время были проблемы с учебой, надо чтобы ребенок втянулся. Было такое, что думали младшего на второй год оставят. Сейчас на родительском собрании сказали, что один из 3-х лучших учеников класса. У старшего легче было, но тоже тяжело начиналось, потом почти отличником стал.
Просто надо время дать и помочь ребенку в адаптации.
Ну и социальная атмосфера - очень важна.
Важно, чтобы в школе были отношения, чтобы не был изгоем или белой вороной.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16374
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8271 раз.
Подякували: 5137 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 04:45

  ЛАД написав:
  rjkz написав:...............
Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.

В современном мире все эти вещи в большей или меньшей степени связаны с деньгами.


Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.
Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.
Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.
Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.
Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.
Это образование даст перспективы детям.
Безопасность. Если говорить о той безопасности, которой не хватает Украине, то пока все еще самая сильная армия мира - американская.
Уличная преступность - вопрос места проживания, то есть зависит косвенно через возможность снять/купить жилье в спокойном районе.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16374
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8271 раз.
Подякували: 5137 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 07:56

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

Сумна історія, але звичано якщо порядки і правила не заходять - краще не терпіти.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8748
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 1717 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 08:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:А сколько времени сама поездка в автобусе?
Зі стоянням на кордоні і збору пасажирів по селах все зайняло годин 15-20...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 29.07.22
Подякував: 477 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1989199019911992>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Модератор і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11645)
25.03.2024 09:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.