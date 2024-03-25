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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1989199019911992 Додано: Пон 25 бер, 2024 09:23 Наші люди - я завжди так говорив - кмітливі та винахідливі.

Ми це бачимо і по форуму: якщо відчувають, що десь повз власної кишені проскочила якась копійка - а не дай Боже ціла гривня - то вирвуть і всю гривню.

В цій схемі з "німецькою допомогою" - можливо - є цікаве продовження: якшо організатори зберуть у всіх картки німецьких банків та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу...



Особисто я радий за родичку пана Дюрі-бачі: людина хоч світ побачила. akurt

Повідомлень: 9442 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3528 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 09:40 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: в та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу... в та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу... Не будуть, десь там в умовах є пункт, що не можна надовго перетинати кордон Німеччини.

А тут і зафіксовано повернення в Україну і перевірку не пройдуть: кажуть, що і телефонують на вказані номери і просять скинути координати GPS і в гості приходить інспектор... Не будуть, десь там в умовах є пункт, що не можна надовго перетинати кордон Німеччини.А тут і зафіксовано повернення в Україну і перевірку не пройдуть: кажуть, що і телефонують на вказані номери і просять скинути координати GPS і в гості приходить інспектор... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2602 З нами з: 29.07.22 Подякував: 478 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 10:04 Може бути.

Приятелі живуть у Великій Британії, то сказали, що не можуть виїжджати більше, ніж на 28 днів.

Втратять допомогу.

Зараз повернулися з великої подорожі в Німеччину.

Наступна подорож - в Туреччину. Підозріло почали турбувати мене питаннями про медичну допомогу: мабуть Великій Британії з тим реально не дуже добре...

Інтересуюить іх:

- візит до уролога. Я дізнався: прийом + УЗД+аналізи+ постановка діагноза+лікуваня - орієнтир 200 доларів, Прийом сьогодні - на завтра. За необхідністю - за направленням лікаря МРТ та КТ.

- візит в стоматологію. Тут все простіше: прийом сьоголін на затвора і ціни є відомим. Я зараз пишу цей текст ан МакБук і в мне в роті немає 9 (!!!) коронок - всі вирішив замінити (за порадою стоматолога після чистки зубів). Всі з цирконій. Встановлення завтра о 14-00. За 9 коронок та роботу принести 900 доларів (по 100 за один зуб). Приятелю буде дорожче - десь по 130 доларів тому що він не місцевий українець). Ціну в Україні не знаю. Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 бер, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9442 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3528 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 10:08 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

США - це якраз така країна, де гроші на першому місці, а все інше випливає з їх наявності. Якраз Richi все чітко розписав.

Richi написав: Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.

Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.

И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает. Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает. США - це якраз така країна, де гроші на першому місці, а все інше випливає з їх наявності. Якраз Richi все чітко розписав. Denik Повідомлень: 3035 З нами з: 23.02.09 Подякував: 632 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 10:17 Denik написав: США - це якраз така країна, де гроші на першому місці, а все інше випливає з їх наявності. Якраз Richi все чітко розписав.

США - це якраз така країна, де гроші на першому місці, а все інше випливає з їх наявності. Якраз Richi все чітко розписав.

Пане Denik - пан Richi викликав неймовірну цікаву дискусію та обговорення.

Гадаю ви звернули увагу на самих два найважливіших речення в його останньому дописі.

Тільки заради тих ДВОХ речень можна було все писати.

Особисто я - хоч він на мене невідомо за що образився - реально в захваті від серії всіх дописів.



Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км.

Це однаково, щоби я Вам зараз розказував про особливості життя на "Крайнем Севере" та "За полярным кругом".

Ні, в мене були приятелі з Якутії - цікаві речі розповідали мені з бокалом українського коньяку "Закарпатський", коли я жував з огидою привезену їми сушено-морожену рибу - і я би міг переказати якісь цікавинки - але ж то буде не той "колєнкор"... Пане- панвикликав неймовірну цікаву дискусію та обговорення.Гадаю ви звернули увагув його останньому дописі.Тільки заради тих ДВОХ речень можна було все писати.Особисто я - хоч він на мене невідомо за що образився -Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км.Це однаково, щоби я Вам зараз розказував про особливості життя на "Крайнем Севере" та "За полярным кругом".Ні, в мене були приятелі з Якутії - цікаві речі розповідали мені з бокалом українського коньяку "Закарпатський", коли я жував з огидою привезену їми сушено-морожену рибу - і я би міг переказати якісь цікавинки - але ж то буде не той "колєнкор"... Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 бер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9442 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3528 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 10:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.

Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.

Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.

Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.

Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.

Это образование даст перспективы детям. Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.Это образование даст перспективы детям.

Звичайна бюджетна криза - й державних грошей залишиться на шкільну освіту і якусь порізану базову-базову медстраховку (як в Українській районній поліклініці). Звичайна бюджетна криза - й державних грошей залишиться на шкільну освіту і якусь порізану базову-базову медстраховку (як в Українській районній поліклініці). Denik Повідомлень: 3035 З нами з: 23.02.09 Подякував: 632 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 10:33 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км. Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км.

На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.

Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять. На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять. Denik Повідомлень: 3035 З нами з: 23.02.09 Подякував: 632 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 10:43 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Особисто я радий за родичку пана Дюрі-бачі: людина хоч світ побачила. Особисто я радий за родичку пана Дюрі-бачі: людина хоч світ побачила.

В кожного свої пріоритети. Вона в молодості Чехії на заробітках достатньо надивились та і туристом кілька раз була у Ватикані, Римі... А от зараз на пенсії в пріоритеті знайти гроші, щоб повернути борги і на лікування. В кожного свої пріоритети. Вона в молодості Чехії на заробітках достатньо надивились та і туристом кілька раз була у Ватикані, Римі... А от зараз на пенсії в пріоритеті знайти гроші, щоб повернути борги і на лікування. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2602 З нами з: 29.07.22 Подякував: 478 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 11:04 rjkz написав: Уже много раз тут расписывал:

1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.

Уже много раз тут расписывал:1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.

Звернулась у відділення, щоб перевипустити свою картку gold. Мені на наступний день БЕЗ мого відому відкрили кредитний ліміт на карті у розмірі 10 000грн. Я не могла його знов закрити у той же день (лише раз на 24 години можна змінювати кредитний ліміт). Наступного ранку я виявила, що в мене з нікуди виріс борг по кредиту 3 777грн і ЗМІНИЛИСЬ ВИПИСКИ заднім числом. На онлайн звернення відповіли, що це я їх витратила. Я поїхала до свого банкіра і ми виявили, що за 2 дня ДО надання мені кредитного ліміту банк просто ПОДВОЇВ мої 11 платежів (що я розраховувалась з власних коштів). Пояснили, що «таке буває, кошти були заморожені і це УСЕ запити від магазинів» (там були витрати на білети у транспорті, приватні переводи на картки і покупки). Таким чином вони штучно мені ЗТВОРИЛИ «користування кредитними коштами». Гроші повернули, але на наступний день ЗНОВУ зʼявилась сума боргу 5грн. Я її погасила і закрила кредитний ліміт. Але тепер я не довіряю цьому банку і боюсь нових незаконних махінацій, які майже НЕМОЖЛИВО доказати

https://minfin.com.ua/ua/company/privat ... ew/358417/

тетя утверждает что ей искусственно создали долг и насчитали на него проценты которые ей проще оплатить чем доказывать что это "деньги банка" тетя утверждает что ей искусственно создали долг и насчитали на него проценты которые ей проще оплатить чем доказывать что это "деньги банка" nekefer

Повідомлень: 986 З нами з: 24.10.14 Подякував: 62 раз. Подякували: 121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 11:11 Denik написав: На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.

Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять. На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять.

Саме тому я і раджу не спиратися на думку людей, які бачуть щось з відстані 13000 км. Тобто висловлювати будь-яку думку (виключаючи терор, державні таємниці, дитячу порнографію та результат мацання чужої кишені/гаманця) будь-кому можна. Але спиратися на такі думки - при чому заздалегідь видно, що люди «не в темі США» - зовсім не варто.

Не ображайтеся: я ж за ообʼєктивність. Саме тому я і раджу не спиратися на думку людей, які бачуть щось з відстані 13000 км. Тобто висловлювати будь-яку думку (виключаючи терор, державні таємниці, дитячу порнографію та результат мацання чужої кишені/гаманця) будь-кому можна. Але спиратися на такі думки - при чому заздалегідь видно, що люди «не в темі США» - зовсім не варто.Не ображайтеся: я ж за ообʼєктивність. akurt

Повідомлень: 9442 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3528 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1989199019911992 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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