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Наші люди - я завжди так говорив - кмітливі та винахідливі. Ми це бачимо і по форуму: якщо відчувають, що десь повз власної кишені проскочила якась копійка - а не дай Боже ціла гривня - то вирвуть і всю гривню. В цій схемі з "німецькою допомогою" - можливо - є цікаве продовження: якшо організатори зберуть у всіх картки німецьких банків та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу...
Особисто я радий за родичку пана Дюрі-бачі: людина хоч світ побачила.
akurt написав:в та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу...
Не будуть, десь там в умовах є пункт, що не можна надовго перетинати кордон Німеччини. А тут і зафіксовано повернення в Україну і перевірку не пройдуть: кажуть, що і телефонують на вказані номери і просять скинути координати GPS і в гості приходить інспектор...
Може бути. Приятелі живуть у Великій Британії, то сказали, що не можуть виїжджати більше, ніж на 28 днів. Втратять допомогу. Зараз повернулися з великої подорожі в Німеччину. Наступна подорож - в Туреччину. Підозріло почали турбувати мене питаннями про медичну допомогу: мабуть Великій Британії з тим реально не дуже добре... Інтересуюить іх: - візит до уролога. Я дізнався: прийом + УЗД+аналізи+ постановка діагноза+лікуваня - орієнтир 200 доларів, Прийом сьогодні - на завтра. За необхідністю - за направленням лікаря МРТ та КТ. - візит в стоматологію. Тут все простіше: прийом сьоголін на затвора і ціни є відомим. Я зараз пишу цей текст ан МакБук і в мне в роті немає 9 (!!!) коронок - всі вирішив замінити (за порадою стоматолога після чистки зубів). Всі з цирконій. Встановлення завтра о 14-00. За 9 коронок та роботу принести 900 доларів (по 100 за один зуб). Приятелю буде дорожче - десь по 130 доларів тому що він не місцевий українець). Ціну в Україні не знаю.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 бер, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Для меня деньги не являются каким либо аргументом. Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей. В каком угодно порядке.
США - це якраз така країна, де гроші на першому місці, а все інше випливає з їх наявності. Якраз Richi все чітко розписав.
Richi написав:Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем. Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции. И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает.
Denik написав:США - це якраз така країна, де гроші на першому місці, а все інше випливає з їх наявності. Якраз Richi все чітко розписав.
Пане Denik - пан Richi викликав неймовірну цікаву дискусію та обговорення. Гадаю ви звернули увагу на самих два найважливіших речення в його останньому дописі. Тільки заради тих ДВОХ речень можна було все писати. Особисто я - хоч він на мене невідомо за що образився - реально в захваті від серії всіх дописів.
Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км. Це однаково, щоби я Вам зараз розказував про особливості життя на "Крайнем Севере" та "За полярным кругом". Ні, в мене були приятелі з Якутії - цікаві речі розповідали мені з бокалом українського коньяку "Закарпатський", коли я жував з огидою привезену їми сушено-морожену рибу - і я би міг переказати якісь цікавинки - але ж то буде не той "колєнкор"...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 бер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Правильней сказать, что эти вещи стоят денег. Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам. Медикейд - офигенная медстраховка для бедных. Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой. Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль. Это образование даст перспективы детям.
Звичайна бюджетна криза - й державних грошей залишиться на шкільну освіту і якусь порізану базову-базову медстраховку (як в Українській районній поліклініці).
akurt написав:Особисто я радий за родичку пана Дюрі-бачі: людина хоч світ побачила.
В кожного свої пріоритети. Вона в молодості Чехії на заробітках достатньо надивились та і туристом кілька раз була у Ватикані, Римі... А от зараз на пенсії в пріоритеті знайти гроші, щоб повернути борги і на лікування.
rjkz написав:Уже много раз тут расписывал: 1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.
Звернулась у відділення, щоб перевипустити свою картку gold. Мені на наступний день БЕЗ мого відому відкрили кредитний ліміт на карті у розмірі 10 000грн. Я не могла його знов закрити у той же день (лише раз на 24 години можна змінювати кредитний ліміт). Наступного ранку я виявила, що в мене з нікуди виріс борг по кредиту 3 777грн і ЗМІНИЛИСЬ ВИПИСКИ заднім числом. На онлайн звернення відповіли, що це я їх витратила. Я поїхала до свого банкіра і ми виявили, що за 2 дня ДО надання мені кредитного ліміту банк просто ПОДВОЇВ мої 11 платежів (що я розраховувалась з власних коштів). Пояснили, що «таке буває, кошти були заморожені і це УСЕ запити від магазинів» (там були витрати на білети у транспорті, приватні переводи на картки і покупки). Таким чином вони штучно мені ЗТВОРИЛИ «користування кредитними коштами». Гроші повернули, але на наступний день ЗНОВУ зʼявилась сума боргу 5грн. Я її погасила і закрила кредитний ліміт. Але тепер я не довіряю цьому банку і боюсь нових незаконних махінацій, які майже НЕМОЖЛИВО доказати
Denik написав:На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера. Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять.
Саме тому я і раджу не спиратися на думку людей, які бачуть щось з відстані 13000 км. Тобто висловлювати будь-яку думку (виключаючи терор, державні таємниці, дитячу порнографію та результат мацання чужої кишені/гаманця) будь-кому можна. Але спиратися на такі думки - при чому заздалегідь видно, що люди «не в темі США» - зовсім не варто. Не ображайтеся: я ж за ообʼєктивність.