RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1989199019911992
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 09:23

Наші люди - я завжди так говорив - кмітливі та винахідливі.
Ми це бачимо і по форуму: якщо відчувають, що десь повз власної кишені проскочила якась копійка - а не дай Боже ціла гривня - то вирвуть і всю гривню.
В цій схемі з "німецькою допомогою" - можливо - є цікаве продовження: якшо організатори зберуть у всіх картки німецьких банків та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу...

Особисто я радий за родичку пана Дюрі-бачі: людина хоч світ побачила.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9442
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3528 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 09:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:в та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу...
Не будуть, десь там в умовах є пункт, що не можна надовго перетинати кордон Німеччини.
А тут і зафіксовано повернення в Україну і перевірку не пройдуть: кажуть, що і телефонують на вказані номери і просять скинути координати GPS і в гості приходить інспектор...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 29.07.22
Подякував: 478 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:04

Може бути.
Приятелі живуть у Великій Британії, то сказали, що не можуть виїжджати більше, ніж на 28 днів.
Втратять допомогу.
Зараз повернулися з великої подорожі в Німеччину.
Наступна подорож - в Туреччину. Підозріло почали турбувати мене питаннями про медичну допомогу: мабуть Великій Британії з тим реально не дуже добре...
Інтересуюить іх:
- візит до уролога. Я дізнався: прийом + УЗД+аналізи+ постановка діагноза+лікуваня - орієнтир 200 доларів, Прийом сьогодні - на завтра. За необхідністю - за направленням лікаря МРТ та КТ.
- візит в стоматологію. Тут все простіше: прийом сьоголін на затвора і ціни є відомим. Я зараз пишу цей текст ан МакБук і в мне в роті немає 9 (!!!) коронок - всі вирішив замінити (за порадою стоматолога після чистки зубів). Всі з цирконій. Встановлення завтра о 14-00. За 9 коронок та роботу принести 900 доларів (по 100 за один зуб). Приятелю буде дорожче - десь по 130 доларів тому що він не місцевий українець). Ціну в Україні не знаю.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 бер, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9442
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3528 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.

США - це якраз така країна, де гроші на першому місці, а все інше випливає з їх наявності. Якраз Richi все чітко розписав.
  Richi написав:Вы себя позиционируете, как финансово грамотным человеком. Т.е. Вы вероятно посчитали, какая сумма у Вас должна быть к выходу на пенсию и на каком этапе этого пути Вы находитесь? Давайте вместе посчитаем.
Если у Вас уже есть свой дом за который не надо выплачивать, то вам вероятно понадобиться не менее 3500-5000 в месяц? Чтобы получить эти деньги с пассивного дохода (4-5% годовых), то это должна быть сумма более 1 млн. Т.е. Вы планируете за оставшиеся время заработать на дом, выплатить + заработать 1 млн. (минимум) и запарковать его так чтобы он приносил доход 4-5% годовых? Однако и это не минимальные параметры т.к. инфляция присутствует всегда (это часть экономики) и необходимо иметь бОльшую сумму, чтобы не только закрывать текущие потребности, но и увеличивать сумму на счёте для перекрывания инфляции.
И это минимальные условия, т.к. с учётом возраста, всё чаще придётся обращаться к медицине, а она самая дорогая в мире и страховка всё не покрывает.
Denik
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.02.09
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:17

  Denik написав:США - це якраз така країна, де гроші на першому місці, а все інше випливає з їх наявності. Якраз Richi все чітко розписав.

Пане Denik - пан Richi викликав неймовірну цікаву дискусію та обговорення.
Гадаю ви звернули увагу на самих два найважливіших речення в його останньому дописі.
Тільки заради тих ДВОХ речень можна було все писати.
Особисто я - хоч він на мене невідомо за що образився - реально в захваті від серії всіх дописів.

Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км.
Це однаково, щоби я Вам зараз розказував про особливості життя на "Крайнем Севере" та "За полярным кругом".
Ні, в мене були приятелі з Якутії - цікаві речі розповідали мені з бокалом українського коньяку "Закарпатський", коли я жував з огидою привезену їми сушено-морожену рибу - і я би міг переказати якісь цікавинки - але ж то буде не той "колєнкор"...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 бер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9442
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3528 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Правильней сказать, что эти вещи стоят денег.
Но не всегда в НЙ отсутствие денег ограничивает доступ к этим благам.
Медикейд - офигенная медстраховка для бедных.
Паблик скулз - бесплатные, надо только жить в дистрикте с хорощей школой.
Если ребенок поступит в каледж, а у его родителей совсем не будет денег или очень мало...нет, не так, ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ НИЗКИЙ ДОХОД, то за учебу он будет платить ноль.
Это образование даст перспективы детям.

Звичайна бюджетна криза - й державних грошей залишиться на шкільну освіту і якусь порізану базову-базову медстраховку (як в Українській районній поліклініці).
Denik
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.02.09
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км.

На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.
Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять.
Denik
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.02.09
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Особисто я радий за родичку пана Дюрі-бачі: людина хоч світ побачила.

В кожного свої пріоритети. Вона в молодості Чехії на заробітках достатньо надивились та і туристом кілька раз була у Ватикані, Римі... А от зараз на пенсії в пріоритеті знайти гроші, щоб повернути борги і на лікування.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 29.07.22
Подякував: 478 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:04

  rjkz написав:Уже много раз тут расписывал:
1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.

Звернулась у відділення, щоб перевипустити свою картку gold. Мені на наступний день БЕЗ мого відому відкрили кредитний ліміт на карті у розмірі 10 000грн. Я не могла його знов закрити у той же день (лише раз на 24 години можна змінювати кредитний ліміт). Наступного ранку я виявила, що в мене з нікуди виріс борг по кредиту 3 777грн і ЗМІНИЛИСЬ ВИПИСКИ заднім числом. На онлайн звернення відповіли, що це я їх витратила. Я поїхала до свого банкіра і ми виявили, що за 2 дня ДО надання мені кредитного ліміту банк просто ПОДВОЇВ мої 11 платежів (що я розраховувалась з власних коштів). Пояснили, що «таке буває, кошти були заморожені і це УСЕ запити від магазинів» (там були витрати на білети у транспорті, приватні переводи на картки і покупки). Таким чином вони штучно мені ЗТВОРИЛИ «користування кредитними коштами». Гроші повернули, але на наступний день ЗНОВУ зʼявилась сума боргу 5грн. Я її погасила і закрила кредитний ліміт. Але тепер я не довіряю цьому банку і боюсь нових незаконних махінацій, які майже НЕМОЖЛИВО доказати

https://minfin.com.ua/ua/company/privat ... ew/358417/
тетя утверждает что ей искусственно создали долг и насчитали на него проценты которые ей проще оплатить чем доказывать что это "деньги банка" :lol:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 24.10.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:11

  Denik написав:На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.
Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять.

Саме тому я і раджу не спиратися на думку людей, які бачуть щось з відстані 13000 км. Тобто висловлювати будь-яку думку (виключаючи терор, державні таємниці, дитячу порнографію та результат мацання чужої кишені/гаманця) будь-кому можна. Але спиратися на такі думки - при чому заздалегідь видно, що люди «не в темі США» - зовсім не варто.
Не ображайтеся: я ж за ообʼєктивність.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9442
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3528 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1989199019911992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3797)
25.03.2024 10:54
Revolut (38)
25.03.2024 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.