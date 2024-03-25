Звернулась у відділення, щоб перевипустити свою картку gold. Мені на наступний день БЕЗ мого відому відкрили кредитний ліміт на карті у розмірі 10 000грн. Я не могла його знов закрити у той же день (лише раз на 24 години можна змінювати кредитний ліміт). Наступного ранку я виявила, що в мене з нікуди виріс борг по кредиту 3 777грн і ЗМІНИЛИСЬ ВИПИСКИ заднім числом. На онлайн звернення відповіли, що це я їх витратила. Я поїхала до свого банкіра і ми виявили, що за 2 дня ДО надання мені кредитного ліміту банк просто ПОДВОЇВ мої 11 платежів (що я розраховувалась з власних коштів). Пояснили, що «таке буває, кошти були заморожені і це УСЕ запити від магазинів» (там були витрати на білети у транспорті, приватні переводи на картки і покупки). Таким чином вони штучно мені ЗТВОРИЛИ «користування кредитними коштами». Гроші повернули, але на наступний день ЗНОВУ зʼявилась сума боргу 5грн. Я її погасила і закрила кредитний ліміт. Але тепер я не довіряю цьому банку і боюсь нових незаконних махінацій, які майже НЕМОЖЛИВО доказати