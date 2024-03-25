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#<1 ... 1990199119921993 Додано: Пон 25 бер, 2024 11:32 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Саме тому я і раджу не спиратися на думку людей, які бачуть щось з відстані 13000 км. Тобто висловлювати будь-яку думку (виключаючи терор, державні таємниці, дитячу порнографію та результат мацання чужої кишені/гаманця) будь-кому можна. Але спиратися на такі думки - при чому заздалегідь видно, що люди «не в темі США» - зовсім не варто.

Не ображайтеся: я ж за ообʼєктивність. Саме тому я і раджу не спиратися на думку людей, які бачуть щось з відстані 13000 км. Тобто висловлювати будь-яку думку (виключаючи терор, державні таємниці, дитячу порнографію та результат мацання чужої кишені/гаманця) будь-кому можна. Але спиратися на такі думки - при чому заздалегідь видно, що люди «не в темі США» - зовсім не варто.Не ображайтеся: я ж за ообʼєктивність.

Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив. Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив. Denik Повідомлень: 3036 З нами з: 23.02.09 Подякував: 632 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 11:40 nekefer написав: rjkz написав: Уже много раз тут расписывал:

1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.



тетя утверждает что ей искусственно создали долг и насчитали на него проценты которые ей проще оплатить чем доказывать что это "деньги банка" Уже много раз тут расписывал:1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.тетя утверждает что ей искусственно создали долг и насчитали на него проценты которые ей проще оплатить чем доказывать что это "деньги банка"

це відміна української та американської банківської системи це відміна української та американської банківської системи Shaman

Повідомлень: 5670 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 11:58 Denik написав: Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив. Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив.

Реально круто. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.

Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства. Реально круто. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства. akurt

Повідомлень: 9445 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3528 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 12:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.

Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.

Якщо за критеріями rjkz, то Франція, Норвегія, Фінляндія чи Великобританія. Але виїжджати в віці до 30 - бо без шансів отримати нормальну по місцевих мірках пенсію.

rjkz написав: Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

Країна без економічних перекосів - Норвегія хіба що зараз. Якщо за критеріями rjkz, то Франція, Норвегія, Фінляндія чи Великобританія. Але виїжджати в віці до 30 - бо без шансів отримати нормальну по місцевих мірках пенсію.Країна без економічних перекосів - Норвегія хіба що зараз. Denik Повідомлень: 3036 З нами з: 23.02.09 Подякував: 632 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 12:29 Denik написав: Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив. Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив.

Реально круто. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.

Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.



Все людство - а не тільки учасники форуму - шукають саме таке місце на Земній кулі - і - що дивно - такого немає.

- в січні 2024 року я мав велику необережінсть написати на цій гілці фразу про те, що якщо говорити об"єктивно - то "Україна - то "Рай на землі" та навів мінімум три чинника, які доводили це.

Написав, що це - тільки три з багатьох...

О! Яку купу звинувачень я отримав!!!

Аналізували ретельно, звинувачуючи мене в неточних даних та "економічних перекосах".

Особливе часто писали про ціни на харчі - за думкою учасників форуму то все не їжа - а дороге лайно (замітьте, то не я писав). Де є дешеве, але НЕ лайно - не писали.



- Дуже часто згадували райські для життя Філіппіни (звісно, порадник навіть у ві сні не бачив ті Філіппіни і ніколи б в житті не назбирав би гроші на візит туди - але знаєте, то "обіцянка-цяцянка" щось нехороше, а "мрія" - то інше... щось тендітне. Навіть з мрією можна погодитися та зрозуміти...



А ось яку країну точно не згадували, так то Індія - а там економічні проблеми не менш значущі: Особняк орієнтовною вартістю 20 мільйонів доларів був побудований для індійського бізнесмена Віджая Маллія на вершині 33-поверхового розкішного житлового будинку в Бенгалуру, Індія.

Двоповерховий особняк площею 3 тис. 700 кв. Тут є вертолітний майданчик, пишні сади, пейзажний басейн і оглядовий майданчик на 360 градусів.

Спроєктований для Маллі, цей будинок був побудований на ділянці площею 4,5 акра, де колись стояв родовий будинок Маллі.

Однак є ймовірність, що Малля ніколи не зможе жити в своєму особняку в Kingfisher Towers. Тому що, згідно з повідомленнями в індійських ЗМІ, небесний особняк все ще не був завершений, коли Маллія покинув країну в 2017 році через "економічні перекоси"...



- Жах! Вчора Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що вони вживатимуть заходів для подолання проблем, з якими стикаються іноземні інвестори в країні, і економічних перекосів, які вони відчувають під час доступу до ринку. Лі сказав: «Деякі проблеми були вирішені. Ми працюємо над відповідними правилами для деяких з них». Прямо біда, викреслюємо Китай із списку щасливчиків...



- Тривожні новини із стабільної багатої Німеччини: днями Президент Центрального банку Німеччини (Бундесбанк) Йоахім Нагель заявив, що ультраправі екстремісти загрожують добробуту в країні.

Заявивши, що ультраправі екстремісти відлякують інвесторів і кваліфіковану робочу силу, яка приїжджає з-за кордону, Нагель сказав: «Це загрожує нашому процвітанню». І тут - економічні перекоси...



- Економічні перекоси переслідують ту країну, в якої ми на коліна випросити намагаємося 61 000 000 доларів: Stellantis оголосила, що 2 відсотки її співробітників у відділах інженерії, технологій і програмного забезпечення в США будуть звільнені в рамках ефективності та оптимізації витрат. Реально катастрофа. У новинах американської преси повідомлялося, що буде звільнено близько 400 (чотириста) співробітників.



- Звісно, є " економічні перекоси " і у простих американців. Наприклад, Стів Баллмер, колишній генеральний директор Microsoft, зараз змагається за багатство з Біллом Гейтсом, у якого він колись був помічником. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, Баллмер має чистий капітал приблизно в 148 мільярдів доларів, а його колишній бос, засновник Microsoft Білл Гейтс, має чистий капітал у 154 мільярди доларів.

Ну реально простий американець: ми прямо на днях і тиждень тому про такого говорилои: У віці 24 років Баллмер покинув Стенфордську бізнес-школу, щоб приєднатися до Microsoft і свого колишнього однокласника по Гарварду Гейтса. Баллмер, 30-й співробітник компанії, отримав базову зарплату в 50 000 доларів.



Так що, пане Denik, чекаємо на Ваш візит, та Ваші думки/поради на підставі власноруч отриманих фактів. Реально круто. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки:Все людство - а не тільки учасники форуму - шукають саме таке місце на Земній кулі - і - що дивно - такого немає.- в січні 2024 року я мав велику необережінсть написати на цій гілці фразу про те, що якщо говорити об"єктивно - то "Україна - то "Рай на землі" та навів мінімум три чинника, які доводили це.Написав, що це - тільки три з багатьох...О! Яку купу звинувачень я отримав!!!Аналізували ретельно, звинувачуючи мене в неточних даних та "економічних перекосах".Особливе часто писали про ціни на харчі - за думкою учасників форуму то все не їжа - а дороге лайно (замітьте, то не я писав). Де є дешеве, але НЕ лайно - не писали.- Дуже часто згадували райські для життя Філіппіни (звісно, порадник навіть у ві сні не бачив ті Філіппіни і ніколи б в житті не назбирав би гроші на візит туди - але знаєте, то "обіцянка-цяцянка" щось нехороше, а "мрія" - то інше... щось тендітне. Навіть з мрією можна погодитися та зрозуміти...А ось яку країну точно не згадували, так то Індія - а там економічні проблеми не менш значущі: Особняк орієнтовною вартістю 20 мільйонів доларів був побудований для індійського бізнесмена Віджая Маллія на вершині 33-поверхового розкішного житлового будинку в Бенгалуру, Індія.Двоповерховий особняк площею 3 тис. 700 кв. Тут є вертолітний майданчик, пишні сади, пейзажний басейн і оглядовий майданчик на 360 градусів.Спроєктований для Маллі, цей будинок був побудований на ділянці площею 4,5 акра, де колись стояв родовий будинок Маллі.Однак є ймовірність, що Малля ніколи не зможе жити в своєму особняку в Kingfisher Towers. Тому що, згідно з повідомленнями в індійських ЗМІ, небесний особняк все ще не був завершений, коли Маллія покинув країну в 2017 році через "економічні перекоси"...- Жах! Вчора Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що вони вживатимуть заходів для подолання проблем, з якими стикаються іноземні інвестори в країні, іякі вони відчувають під час доступу до ринку. Лі сказав: «Деякі проблеми були вирішені. Ми працюємо над відповідними правилами для деяких з них». Прямо біда, викреслюємо Китай із списку щасливчиків...- Тривожні новини із стабільної багатої Німеччини: днями Президент Центрального банку Німеччини (Бундесбанк) Йоахім Нагель заявив, що ультраправі екстремісти загрожують добробуту в країні.Заявивши, що ультраправі екстремісти відлякують інвесторів і кваліфіковану робочу силу, яка приїжджає з-за кордону, Нагель сказав: «Це загрожує нашому процвітанню». І тут -переслідують ту країну, в якої ми на коліна випросити намагаємося 61 000 000 доларів: Stellantis оголосила, що 2 відсотки її співробітників у відділах інженерії, технологій і програмного забезпечення в США будуть звільнені в рамках ефективності та оптимізації витрат. Реально катастрофа. У новинах американської преси повідомлялося, що буде звільнено близько 400 (чотириста) співробітників.- Звісно, є "" і у простих американців. Наприклад, Стів Баллмер, колишній генеральний директор Microsoft, зараз змагається за багатство з Біллом Гейтсом, у якого він колись був помічником. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, Баллмер має чистий капітал приблизно в 148 мільярдів доларів, а його колишній бос, засновник Microsoft Білл Гейтс, має чистий капітал у 154 мільярди доларів.Ну реально простий американець: ми прямо на днях і тиждень тому про такого говорилои: У віціроків Баллмер покинув Стенфордську бізнес-школу, щоб приєднатися до Microsoft і свого колишнього однокласника по Гарварду Гейтса. Баллмер, 30-й співробітник компанії, отримавТак що, панечекаємо на Ваш візит, та Ваші думки/поради Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 бер, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9445 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3528 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 12:37 Shaman написав: Bolt написав: BIGor написав: А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже... А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.

Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше... Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

одному важко. мої успішні приклади - це коли сім'я виїхала - так набагато простіше. хоча з її освітою могла б влаштуватися. в моїх знайомих 4-5 клас - мова зайшла всім дітям. старшим - важче одному важко. мої успішні приклади - це коли сім'я виїхала - так набагато простіше. хоча з її освітою могла б влаштуватися. в моїх знайомих 4-5 клас - мова зайшла всім дітям. старшим - важче

Сьогодня, ще цікавився стосовно, що не пішло.

Короче малий вчився не в німецькій школі, а в інтеграційному класі. Де був він, а решта біженці зі сходу з відповідним менталітетом. Поляки в такому випадку кажуть bydło. Весь,час якісь проблеми, конфлікти.

Вчителькою була Українка, яка вже деякий час жила в німеччині(одружена з німцем)

Головне, що треба було до терпіти до літа, а з осені він би вже аійшов в звичайну німецьку школу.



Короче десь так. Сьогодня, ще цікавився стосовно, що не пішло.Короче малий вчився не в німецькій школі, а в інтеграційному класі. Де був він, а решта біженці зі сходу з відповідним менталітетом. Поляки в такому випадку кажуть bydło. Весь,час якісь проблеми, конфлікти.Вчителькою була Українка, яка вже деякий час жила в німеччині(одружена з німцем)Головне, що треба було до терпіти до літа, а з осені він би вже аійшов в звичайну німецьку школу.Короче десь так. Bolt Повідомлень: 2820 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 12:42 Bolt написав: Вчителькою була Українка, яка вже деякий час жила в німеччині(одружена з німцем)

Головне, що треба було до терпіти до літа, а з осені він би вже аійшов в звичайну німецьку школу.

Короче десь так. Вчителькою була Українка, яка вже деякий час жила в німеччині(одружена з німцем)Головне, що треба було до терпіти до літа, а з осені він би вже аійшов в звичайну німецьку школу.Короче

Саме десь так... Терпіти... Господь терпів і нам велів.

Моя сваха - громадянка Франції - та працює вчителем в школі.

Дуже уважна турботлива. Але вдома розказує там про дикий вінегрет: араби, чорношкірі, афганці та азіати... Говорила, що найнебезпечними є невдалі побудовники соціалІЗьму в Афганістані...

Це - центр Франції. Серце машинобудування.

Батьки тих дітей не працюють - сидять на соціалі - в 740 євро...

Сваха сказала так: спробуй ще французу заробити ті 740... а тим - щомісяця - 740...

Терпіти... Господь терпів і нам велів. Часи такі...Тому я іх розумію, але так майже всюди...

Зустрічав цифри, що 75% населення Лондона - то НЕ англійці... Англійці там не живуть...



З біблійної літератури: “Терпіти – (1) упокорено і стійко переносити щось (страждання, біль, неприємне, небажане); (2) миритися з наявністю та існуванням когось, чогось; (3) зазнавати щось неприємне, важке (поразка, крах)”.

http://www.god.in.ua/?p=17614 Саме.. Терпіти... Господь терпів і нам велів.Моя сваха - громадянка Франції - та працює вчителем в школі.Дуже уважна турботлива. Але вдома розказує там про дикий вінегрет: араби, чорношкірі, афганці та азіати... Говорила, що найнебезпечними є невдалі побудовники соціалІЗьму в Афганістані...Це - центр Франції. Серце машинобудування.Батьки тих дітей не працюють - сидять на соціалі - в 740 євро...Сваха сказала так: спробуй ще французу заробити ті 740... а тим - щомісяця - 740...Терпіти... Господь терпів і нам велів. Часи такі...Тому я іх розумію, але так майже всюди...Зустрічав цифри, що 75% населення Лондона - то НЕ англійці... Англійці там не живуть...З біблійної літератури: “Терпіти – (1) упокорено і стійко переносити щось (страждання, біль, неприємне, небажане); (2) миритися з наявністю та існуванням когось, чогось; (3) зазнавати щось неприємне, важке (поразка, крах)”. akurt

Повідомлень: 9445 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3528 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1990199119921993 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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