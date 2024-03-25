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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1990199119921993
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Саме тому я і раджу не спиратися на думку людей, які бачуть щось з відстані 13000 км. Тобто висловлювати будь-яку думку (виключаючи терор, державні таємниці, дитячу порнографію та результат мацання чужої кишені/гаманця) будь-кому можна. Але спиратися на такі думки - при чому заздалегідь видно, що люди «не в темі США» - зовсім не варто.
Не ображайтеся: я ж за ообʼєктивність.

Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:40

  nekefer написав:
  rjkz написав:Уже много раз тут расписывал:
1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.

тетя утверждает что ей искусственно создали долг и насчитали на него проценты которые ей проще оплатить чем доказывать что это "деньги банка" :lol:

це відміна української та американської банківської системи
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:58

  Denik написав:Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив.

Реально круто. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.
Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.
Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.

Якщо за критеріями rjkz, то Франція, Норвегія, Фінляндія чи Великобританія. Але виїжджати в віці до 30 - бо без шансів отримати нормальну по місцевих мірках пенсію.
  rjkz написав:Для меня деньги не являются каким либо аргументом.
Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.
В каком угодно порядке.

Країна без економічних перекосів - Норвегія хіба що зараз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:29

  Denik написав:Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив.

Реально круто. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.
Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.

Все людство - а не тільки учасники форуму - шукають саме таке місце на Земній кулі - і - що дивно - такого немає.
- в січні 2024 року я мав велику необережінсть написати на цій гілці фразу про те, що якщо говорити об"єктивно - то "Україна - то "Рай на землі" та навів мінімум три чинника, які доводили це.
Написав, що це - тільки три з багатьох...
О! Яку купу звинувачень я отримав!!!
Аналізували ретельно, звинувачуючи мене в неточних даних та "економічних перекосах".
Особливе часто писали про ціни на харчі - за думкою учасників форуму то все не їжа - а дороге лайно (замітьте, то не я писав). Де є дешеве, але НЕ лайно - не писали.

- Дуже часто згадували райські для життя Філіппіни (звісно, порадник навіть у ві сні не бачив ті Філіппіни і ніколи б в житті не назбирав би гроші на візит туди - але знаєте, то "обіцянка-цяцянка" щось нехороше, а "мрія" - то інше... щось тендітне. Навіть з мрією можна погодитися та зрозуміти...

А ось яку країну точно не згадували, так то Індія - а там економічні проблеми не менш значущі: Особняк орієнтовною вартістю 20 мільйонів доларів був побудований для індійського бізнесмена Віджая Маллія на вершині 33-поверхового розкішного житлового будинку в Бенгалуру, Індія.
Двоповерховий особняк площею 3 тис. 700 кв. Тут є вертолітний майданчик, пишні сади, пейзажний басейн і оглядовий майданчик на 360 градусів.
Спроєктований для Маллі, цей будинок був побудований на ділянці площею 4,5 акра, де колись стояв родовий будинок Маллі.
Однак є ймовірність, що Малля ніколи не зможе жити в своєму особняку в Kingfisher Towers. Тому що, згідно з повідомленнями в індійських ЗМІ, небесний особняк все ще не був завершений, коли Маллія покинув країну в 2017 році через "економічні перекоси"...

- Жах! Вчора Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що вони вживатимуть заходів для подолання проблем, з якими стикаються іноземні інвестори в країні, і економічних перекосів, які вони відчувають під час доступу до ринку. Лі сказав: «Деякі проблеми були вирішені. Ми працюємо над відповідними правилами для деяких з них». Прямо біда, викреслюємо Китай із списку щасливчиків...

- Тривожні новини із стабільної багатої Німеччини: днями Президент Центрального банку Німеччини (Бундесбанк) Йоахім Нагель заявив, що ультраправі екстремісти загрожують добробуту в країні.
Заявивши, що ультраправі екстремісти відлякують інвесторів і кваліфіковану робочу силу, яка приїжджає з-за кордону, Нагель сказав: «Це загрожує нашому процвітанню». І тут - економічні перекоси...

- Економічні перекоси переслідують ту країну, в якої ми на коліна випросити намагаємося 61 000 000 доларів: Stellantis оголосила, що 2 відсотки її співробітників у відділах інженерії, технологій і програмного забезпечення в США будуть звільнені в рамках ефективності та оптимізації витрат. Реально катастрофа. У новинах американської преси повідомлялося, що буде звільнено близько 400 (чотириста) співробітників.

- Звісно, є "економічні перекоси" і у простих американців. Наприклад, Стів Баллмер, колишній генеральний директор Microsoft, зараз змагається за багатство з Біллом Гейтсом, у якого він колись був помічником. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, Баллмер має чистий капітал приблизно в 148 мільярдів доларів, а його колишній бос, засновник Microsoft Білл Гейтс, має чистий капітал у 154 мільярди доларів.
Ну реально простий американець: ми прямо на днях і тиждень тому про такого говорилои: У віці 24 років Баллмер покинув Стенфордську бізнес-школу, щоб приєднатися до Microsoft і свого колишнього однокласника по Гарварду Гейтса. Баллмер, 30-й співробітник компанії, отримав базову зарплату в 50 000 доларів.

Так що, пане Denik, чекаємо на Ваш візит, та Ваші думки/поради на підставі власноруч отриманих фактів.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 бер, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:37

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

одному важко. мої успішні приклади - це коли сім'я виїхала - так набагато простіше. хоча з її освітою могла б влаштуватися. в моїх знайомих 4-5 клас - мова зайшла всім дітям. старшим - важче

Сьогодня, ще цікавився стосовно, що не пішло.
Короче малий вчився не в німецькій школі, а в інтеграційному класі. Де був він, а решта біженці зі сходу з відповідним менталітетом. Поляки в такому випадку кажуть bydło. Весь,час якісь проблеми, конфлікти.
Вчителькою була Українка, яка вже деякий час жила в німеччині(одружена з німцем)
Головне, що треба було до терпіти до літа, а з осені він би вже аійшов в звичайну німецьку школу.

Короче десь так.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:42

  Bolt написав:Вчителькою була Українка, яка вже деякий час жила в німеччині(одружена з німцем)
Головне, що треба було до терпіти до літа, а з осені він би вже аійшов в звичайну німецьку школу.
Короче десь так.

Саме десь так... Терпіти... Господь терпів і нам велів.
Моя сваха - громадянка Франції - та працює вчителем в школі.
Дуже уважна турботлива. Але вдома розказує там про дикий вінегрет: араби, чорношкірі, афганці та азіати... Говорила, що найнебезпечними є невдалі побудовники соціалІЗьму в Афганістані...
Це - центр Франції. Серце машинобудування.
Батьки тих дітей не працюють - сидять на соціалі - в 740 євро...
Сваха сказала так: спробуй ще французу заробити ті 740... а тим - щомісяця - 740...
Терпіти... Господь терпів і нам велів. Часи такі...Тому я іх розумію, але так майже всюди...
Зустрічав цифри, що 75% населення Лондона - то НЕ англійці... Англійці там не живуть...

З біблійної літератури: “Терпіти – (1) упокорено і стійко переносити щось (страждання, біль, неприємне, небажане); (2) миритися з наявністю та існуванням когось, чогось; (3) зазнавати щось неприємне, важке (поразка, крах)”.
http://www.god.in.ua/?p=17614
akurt
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