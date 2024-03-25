Denik написав:
Я був в США і бачив як там працюють бізнеси в яких я розбираюсь. І економічні перекоси теж бачив.
Реально круто. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.
Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.
Все людство - а не тільки учасники форуму - шукають саме таке місце на Земній кулі - і - що дивно - такого немає.
- в січні 2024 року я мав велику необережінсть написати на цій гілці фразу про те, що якщо говорити об"єктивно - то "Україна - то "Рай на землі" та навів мінімум три чинника, які доводили це.
Написав, що це - тільки три з багатьох...
О! Яку купу звинувачень я отримав!!!
Аналізували ретельно, звинувачуючи мене в неточних даних та "економічних перекосах".
Особливе часто писали про ціни на харчі - за думкою учасників форуму то все не їжа - а дороге лайно (замітьте, то не я писав). Де є дешеве, але НЕ лайно - не писали.
- Дуже часто згадували райські для життя Філіппіни
(звісно, порадник навіть у ві сні не бачив ті Філіппіни
і ніколи б в житті не назбирав би гроші на візит туди - але знаєте, то "обіцянка-цяцянка" щось нехороше, а "мрія" - то інше... щось тендітне. Навіть з мрією можна погодитися та зрозуміти...
А ось яку країну точно не згадували, так то Індія
- а там економічні проблеми не менш значущі: Особняк орієнтовною вартістю 20 мільйонів доларів був побудований для індійського бізнесмена Віджая Маллія
на вершині 33-поверхового розкішного житлового будинку в Бенгалуру, Індія.
Двоповерховий особняк площею 3 тис. 700 кв. Тут є вертолітний майданчик, пишні сади, пейзажний басейн і оглядовий майданчик на 360 градусів.
Спроєктований для Маллі
, цей будинок був побудований на ділянці площею 4,5 акра, де колись стояв родовий будинок Маллі.
Однак є ймовірність, що Малля
ніколи не зможе жити в своєму особняку в Kingfisher Towers. Тому що, згідно з повідомленнями в індійських ЗМІ, небесний особняк все ще не був завершений, коли Маллія
покинув країну в 2017 році через "економічні перекоси
"...
- Жах! Вчора Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян
заявив, що вони вживатимуть заходів для подолання проблем, з якими стикаються іноземні інвестори в країні, і економічних перекосів,
які вони відчувають під час доступу до ринку. Лі сказав: «Деякі проблеми були вирішені. Ми працюємо над відповідними правилами для деяких з них». Прямо біда, викреслюємо Китай із списку щасливчиків...
- Тривожні новини із стабільної багатої Німеччини: днями Президент Центрального банку Німеччини (Бундесбанк) Йоахім Нагель
заявив, що ультраправі екстремісти загрожують добробуту в країні.
Заявивши, що ультраправі екстремісти відлякують інвесторів і кваліфіковану робочу силу, яка приїжджає з-за кордону, Нагель сказав: «Це загрожує нашому процвітанню». І тут - економічні перекоси...
- Економічні перекоси
переслідують ту країну, в якої ми на коліна випросити намагаємося 61 000 000 доларів: Stellantis
оголосила, що 2 відсотки її співробітників у відділах інженерії, технологій і програмного забезпечення в США будуть звільнені в рамках ефективності та оптимізації витрат. Реально катастрофа. У новинах американської преси повідомлялося, що буде звільнено близько 400 (чотириста) співробітників.
- Звісно, є "економічні перекоси
" і у простих американців. Наприклад, Стів Баллмер,
колишній генеральний директор Microsoft
, зараз змагається за багатство з Біллом Гейтсом, у якого він колись був помічником. Згідно з Bloomberg Billionaires Index,
Баллмер має чистий капітал приблизно в 148 мільярдів доларів, а його колишній бос, засновник Microsoft Білл Гейтс, має чистий капітал у 154 мільярди доларів.
Ну реально простий американець: ми прямо на днях і тиждень тому про такого говорилои: У віці 24
років Баллмер
покинув Стенфордську бізнес-школу
, щоб приєднатися до Microsoft
і свого колишнього однокласника по Гарварду Гейтса.
Баллмер, 30-й співробітник компанії, отримав базову зарплату в 50 000 доларів.
Так що, пане Denik,
чекаємо на Ваш візит, та Ваші думки/поради на підставі власноруч отриманих фактів.