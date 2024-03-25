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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1991199219931994
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:14

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.

Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди.

Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:19

Реально класне запитання.
Однокласник мого сина так лаявся на шведську мову - що ледь не завалилися стіни його квартири в Стокгольмі. Який тільки мат та образи знав з парубоцтва - все йшло в бік тієї мови.
Розробників готовий був бити ногами та в писок...
І що ви думаєте: вже вивчив...
Ну - правда - вже десь три роки як став підданими Його Величності Короля Швеції...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:04

  airmax78 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.

Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди.

Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?

там норвезька сама лише назва, кожне село - свою мова, як в Карпатах
flyman
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