|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 бер, 2024 14:14
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.
Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди.
Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42823
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 бер, 2024 14:19
Реально класне запитання.
Однокласник мого сина так лаявся на шведську мову - що ледь не завалилися стіни його квартири в Стокгольмі. Який тільки мат та образи знав з парубоцтва - все йшло в бік тієї мови.
Розробників готовий був бити ногами та в писок...
І що ви думаєте: вже вивчив...
Ну - правда - вже десь три роки як став підданими Його Величності Короля Швеції...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9447
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3530 раз.
- Подякували: 1235 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 25 бер, 2024 14:25
airmax78 написав:
Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2604
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 478 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:04
airmax78 написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.
Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди.
Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
там норвезька сама лише назва, кожне село - свою мова, як в Карпатах
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34388
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2756 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|