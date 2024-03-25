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akurt написав:Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.
Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди.
Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
Реально класне запитання. Однокласник мого сина так лаявся на шведську мову - що ледь не завалилися стіни його квартири в Стокгольмі. Який тільки мат та образи знав з парубоцтва - все йшло в бік тієї мови. Розробників готовий був бити ногами та в писок... І що ви думаєте: вже вивчив... Ну - правда - вже десь три роки як став підданими Його Величності Короля Швеції...
airmax78 написав:Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ...
akurt написав:Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.
Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди.
Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
там норвезька сама лише назва, кожне село - свою мова, як в Карпатах
rjkz написав:Уже много раз тут расписывал: 1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.
Звернулась у відділення, щоб перевипустити свою картку gold. Мені на наступний день БЕЗ мого відому відкрили кредитний ліміт на карті у розмірі 10 000грн. Я не могла його знов закрити у той же день (лише раз на 24 години можна змінювати кредитний ліміт). Наступного ранку я виявила, що в мене з нікуди виріс борг по кредиту 3 777грн і ЗМІНИЛИСЬ ВИПИСКИ заднім числом. На онлайн звернення відповіли, що це я їх витратила. Я поїхала до свого банкіра і ми виявили, що за 2 дня ДО надання мені кредитного ліміту банк просто ПОДВОЇВ мої 11 платежів (що я розраховувалась з власних коштів). Пояснили, що «таке буває, кошти були заморожені і це УСЕ запити від магазинів» (там були витрати на білети у транспорті, приватні переводи на картки і покупки). Таким чином вони штучно мені ЗТВОРИЛИ «користування кредитними коштами». Гроші повернули, але на наступний день ЗНОВУ зʼявилась сума боргу 5грн. Я її погасила і закрила кредитний ліміт. Але тепер я не довіряю цьому банку і боюсь нових незаконних махінацій, які майже НЕМОЖЛИВО доказати
Это Украина. В США не всегда даже надо звониить в банк. Как-то мы семьей выбрались в Манхеттен, на станции я пополнил свою и жены Метрокард на одинаковые суммы с разницей в минуту. При просмотре онлайн аккаунта, появилось сообщение, что это выглядит как двойная оплата, не хочу ли я отменить. Чейз. При мне пожилая американка звонила в банк, кто-то завладел данными ее кредитки и соверщил разные траты, в том числе покупку бензина, посещение ресторана в другом штате и тп. Она в течении 15 минут по телефону прошлась по выписке, сказала что ее а что не ее. Банк Кэпител Уан.
akurt написав:Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає. Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.
Якщо за критеріями rjkz, то Франція, Норвегія, Фінляндія чи Великобританія. Але виїжджати в віці до 30 - бо без шансів отримати нормальну по місцевих мірках пенсію.
rjkz написав:Для меня деньги не являются каким либо аргументом. Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей. В каком угодно порядке.
Країна без економічних перекосів - Норвегія хіба що зараз.
Вчера в очередной раз меня пытались уговорить идти в МТА. Мотивация - страховка и пенсия. Про страховку я рассказал альтернативный вариант. По пенсии тоже. Но в процессе разговора мне привели пример мужа подруги, который пощел работать в МТА в 50 лет и планирует работать до 67/68 лет, вроде как у него должно быть сс + юнион = 5 куе.