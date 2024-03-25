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#<1 ... 1991199219931994 Додано: Пон 25 бер, 2024 14:14 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства. Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.

Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди. Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди.

Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? airmax78 Повідомлень: 42823 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 14:19 Реально класне запитання.

Однокласник мого сина так лаявся на шведську мову - що ледь не завалилися стіни його квартири в Стокгольмі. Який тільки мат та образи знав з парубоцтва - все йшло в бік тієї мови.

Розробників готовий був бити ногами та в писок...

І що ви думаєте: вже вивчив...

Ну - правда - вже десь три роки як став підданими Його Величності Короля Швеції... akurt

Повідомлень: 9447 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3530 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 14:25 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ... Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2604 З нами з: 29.07.22 Подякував: 478 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 15:04 airmax78 написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства. Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.

Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди. Слід розрізняти ці поняття. Для заробітчанства важлива виключно робота, тому слід обирати Німеччину, США, Японію чи іншу країну, де платять максимально, а для еміграції не менш важливим є середовище для життя і тут в моєму розумінні рулить Норвегія і її сусіди.

Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?

там норвезька сама лише назва, кожне село - свою мова, як в Карпатах там норвезька сама лише назва, кожне село - свою мова, як в Карпатах flyman

Повідомлень: 34397 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 16:30 nekefer написав: rjkz написав: Уже много раз тут расписывал:

1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.

Уже много раз тут расписывал:1. Безопасность, так как это не свои деньги, а банка.

Звернулась у відділення, щоб перевипустити свою картку gold. Мені на наступний день БЕЗ мого відому відкрили кредитний ліміт на карті у розмірі 10 000грн. Я не могла його знов закрити у той же день (лише раз на 24 години можна змінювати кредитний ліміт). Наступного ранку я виявила, що в мене з нікуди виріс борг по кредиту 3 777грн і ЗМІНИЛИСЬ ВИПИСКИ заднім числом. На онлайн звернення відповіли, що це я їх витратила. Я поїхала до свого банкіра і ми виявили, що за 2 дня ДО надання мені кредитного ліміту банк просто ПОДВОЇВ мої 11 платежів (що я розраховувалась з власних коштів). Пояснили, що «таке буває, кошти були заморожені і це УСЕ запити від магазинів» (там були витрати на білети у транспорті, приватні переводи на картки і покупки). Таким чином вони штучно мені ЗТВОРИЛИ «користування кредитними коштами». Гроші повернули, але на наступний день ЗНОВУ зʼявилась сума боргу 5грн. Я її погасила і закрила кредитний ліміт. Але тепер я не довіряю цьому банку і боюсь нових незаконних махінацій, які майже НЕМОЖЛИВО доказати

https://minfin.com.ua/ua/company/privat ... ew/358417/

тетя утверждает что ей искусственно создали долг и насчитали на него проценты которые ей проще оплатить чем доказывать что это "деньги банка" тетя утверждает что ей искусственно создали долг и насчитали на него проценты которые ей проще оплатить чем доказывать что это "деньги банка"



Это Украина.

В США не всегда даже надо звониить в банк.

Как-то мы семьей выбрались в Манхеттен, на станции я пополнил свою и жены Метрокард на одинаковые суммы с разницей в минуту.

При просмотре онлайн аккаунта, появилось сообщение, что это выглядит как двойная оплата, не хочу ли я отменить. Чейз.

При мне пожилая американка звонила в банк, кто-то завладел данными ее кредитки и соверщил разные траты, в том числе покупку бензина, посещение ресторана в другом штате и тп. Она в течении 15 минут по телефону прошлась по выписке, сказала что ее а что не ее. Банк Кэпител Уан. Это Украина.В США не всегда даже надо звониить в банк.Как-то мы семьей выбрались в Манхеттен, на станции я пополнил свою и жены Метрокард на одинаковые суммы с разницей в минуту.При просмотре онлайн аккаунта, появилось сообщение, что это выглядит как двойная оплата, не хочу ли я отменить. Чейз.При мне пожилая американка звонила в банк, кто-то завладел данными ее кредитки и соверщил разные траты, в том числе покупку бензина, посещение ресторана в другом штате и тп. Она в течении 15 минут по телефону прошлась по выписке, сказала что ее а что не ее. Банк Кэпител Уан. rjkz

Повідомлень: 16377 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8271 раз. Подякували: 5138 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 16:32 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: паспорт громадянина США та бути "вільним птахом" паспорт громадянина США та бути "вільним птахом"



6) Здихатися паспорту США 6) Здихатися паспорту США finuser521

Повідомлень: 73 З нами з: 29.06.22 Подякував: 18 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 16:37 Denik написав: akurt написав: Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.

Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства. Тоді точно можете назвати країни, де їх - економічних перекосів - немає.Тобто підказати учасникам форуму відповідь на тему гілки: яка країна світу є найкращою для Еміграції та заробітчанства.

Якщо за критеріями rjkz, то Франція, Норвегія, Фінляндія чи Великобританія. Але виїжджати в віці до 30 - бо без шансів отримати нормальну по місцевих мірках пенсію.

rjkz написав: Для меня деньги не являются каким либо аргументом.

Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.

В каком угодно порядке. Для меня деньги не являются каким либо аргументом.Безопасность, образование, медицина, перспективы для детей.В каком угодно порядке.

Країна без економічних перекосів - Норвегія хіба що зараз. Якщо за критеріями rjkz, то Франція, Норвегія, Фінляндія чи Великобританія. Але виїжджати в віці до 30 - бо без шансів отримати нормальну по місцевих мірках пенсію.Країна без економічних перекосів - Норвегія хіба що зараз.



Вчера в очередной раз меня пытались уговорить идти в МТА.

Мотивация - страховка и пенсия.

Про страховку я рассказал альтернативный вариант.

По пенсии тоже.

Но в процессе разговора мне привели пример мужа подруги, который пощел работать в МТА в 50 лет и планирует работать до 67/68 лет, вроде как у него должно быть сс + юнион = 5 куе. Вчера в очередной раз меня пытались уговорить идти в МТА.Мотивация - страховка и пенсия.Про страховку я рассказал альтернативный вариант.По пенсии тоже.Но в процессе разговора мне привели пример мужа подруги, который пощел работать в МТА в 50 лет и планирует работать до 67/68 лет, вроде как у него должно быть сс + юнион = 5 куе. rjkz

Повідомлень: 16377 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8271 раз. Подякували: 5138 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 17:54 Re: Еміграція, заробітчанство Big4

flyman

Повідомлень: 34397 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 18:04 Дюрі-бачі написав: airmax78 написав: Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ... Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ...

Не сомневаюсь даже.

Как сказала одна пожилая немка, - преподаватель немецкого для иностранцев в Германии с многолетним опытом - раньше на С1 сдавали ученики, которые понимали буквально все, но говорили с легким акцентом. Сейчас С1 в Германии сдают со словарным запасом В1 и парой-тройкой крылатых фраз.

Раньше работодатели спокойно брали иностранцев с В1, сейчас многие требуют минимум сертификат В2, чтобы быть уверенным, что те хоть что-то понимают.

Уровень требований для сдачи снизился реально в разы. Не сомневаюсь даже.Как сказала одна пожилая немка, - преподаватель немецкого для иностранцев в Германии с многолетним опытом - раньше на С1 сдавали ученики, которые понимали буквально все, но говорили с легким акцентом. Сейчас С1 в Германии сдают со словарным запасом В1 и парой-тройкой крылатых фраз.Раньше работодатели спокойно брали иностранцев с В1, сейчас многие требуют минимум сертификат В2, чтобы быть уверенным, что те хоть что-то понимают.Уровень требований для сдачи снизился реально в разы. antey1969 1

Повідомлень: 12285 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1695 раз. Подякували: 3632 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 18:28 flyman написав: Big4

Big4

У меня наоборот была проблема: где часы взять для KPI? Больше 120 часов в месяц даже в busy-season не получалось + бывало что пару недель вообще без проекта сидишь. У меня наоборот была проблема: где часы взять для KPI? Больше 120 часов в месяц даже в busy-season не получалось + бывало что пару недель вообще без проекта сидишь. Gastarbaiter Повідомлень: 3141 З нами з: 26.02.18 Подякував: 667 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1991199219931994 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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