5 тис. доларів при поточних досить високих темпах інфляції - це буде 2740 доларів в поточних цінах. Не мега-цифра.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 бер, 2024 19:19
Re: Еміграція, заробітчанство
5 тис. доларів при поточних досить високих темпах інфляції - це буде 2740 доларів в поточних цінах. Не мега-цифра.
Додано: Пон 25 бер, 2024 19:50
Re: Еміграція, заробітчанство
США собирает со всего мира спецов точных наук, чтобы созидать
и разных активистов гуманитариев отправляет обратно, чтобы разрушать
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