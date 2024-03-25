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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1992199319941995
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Но в процессе разговора мне привели пример мужа подруги, который пощел работать в МТА в 50 лет и планирует работать до 67/68 лет, вроде как у него должно быть сс + юнион = 5 куе.

5 тис. доларів при поточних досить високих темпах інфляції - це буде 2740 доларів в поточних цінах. Не мега-цифра.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:50

Re: Еміграція, заробітчанство

США собирает со всего мира спецов точных наук, чтобы созидать
и разных активистов гуманитариев отправляет обратно, чтобы разрушать

https://www.axios.com/2024/03/13/us-wor ... m-research

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