Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1992199319941995 Додано: Пон 25 бер, 2024 19:19 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Но в процессе разговора мне привели пример мужа подруги, который пощел работать в МТА в 50 лет и планирует работать до 67/68 лет, вроде как у него должно быть сс + юнион = 5 куе. Но в процессе разговора мне привели пример мужа подруги, который пощел работать в МТА в 50 лет и планирует работать до 67/68 лет, вроде как у него должно быть сс + юнион = 5 куе.

5 тис. доларів при поточних досить високих темпах інфляції - це буде 2740 доларів в поточних цінах. Не мега-цифра. 5 тис. доларів при поточних досить високих темпах інфляції - це буде 2740 доларів в поточних цінах. Не мега-цифра. Denik Повідомлень: 3039 З нами з: 23.02.09 Подякував: 632 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 19:50 Re: Еміграція, заробітчанство

и разных активистов гуманитариев отправляет обратно, чтобы разрушать



https://www.axios.com/2024/03/13/us-wor ... m-research



США собирает со всего мира спецов точных наук, чтобы созидатьи разных активистов гуманитариев отправляет обратно, чтобы разрушать nekefer

Повідомлень: 987 З нами з: 24.10.14 Подякував: 62 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 21:04 antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав: ...............

Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования. ...............Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их

Можно подробнее? Можно подробнее?

Да все очень просто.

Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур.

Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы.

В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование.

В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах.

Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах.

... Да все очень просто.Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур.Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы.В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование.В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах.Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах....

а що не так з освітою? логічно - можеш вчитися - вчишся, не можеш - іди працюй. там ще й з ЗВО відраховують по дорослому. й там три типу шкіл: гімназія, реале шулле та хаупт шулле. от хаупт шулле - це щось на кшталт ПТУ, як ми звикли, контингент відповідний. а після реале шулле - рік цього абітуру (не три роки) - й поступай до ЗВО. освіта безкоштовна



мається на увазі, що якщо клепки немає, то можна просто на допомогу жити? напевне так. але це від людини залежить, а система освіти норм. а що не так з освітою? логічно - можеш вчитися - вчишся, не можеш - іди працюй. там ще й з ЗВО відраховують по дорослому. й там три типу шкіл: гімназія, реале шулле та хаупт шулле. от хаупт шулле - це щось на кшталт ПТУ, як ми звикли, контингент відповідний. а після реале шулле - рік цього абітуру (не три роки) - й поступай до ЗВО. освіта безкоштовнамається на увазі, що якщо клепки немає, то можна просто на допомогу жити? напевне так. але це від людини залежить, а система освіти норм. Shaman

Повідомлень: 5673 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 бер, 2024 21:08 antey1969 написав: Дюрі-бачі написав: airmax78 написав: Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим? Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ... Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ...

Не сомневаюсь даже.

Как сказала одна пожилая немка, - преподаватель немецкого для иностранцев в Германии с многолетним опытом - раньше на С1 сдавали ученики, которые понимали буквально все, но говорили с легким акцентом. Сейчас С1 в Германии сдают со словарным запасом В1 и парой-тройкой крылатых фраз.

Раньше работодатели спокойно брали иностранцев с В1, сейчас многие требуют минимум сертификат В2, чтобы быть уверенным, что те хоть что-то понимают.

Уровень требований для сдачи снизился реально в разы. Не сомневаюсь даже.Как сказала одна пожилая немка, - преподаватель немецкого для иностранцев в Германии с многолетним опытом - раньше на С1 сдавали ученики, которые понимали буквально все, но говорили с легким акцентом. Сейчаси парой-тройкой крылатых фраз.Раньше работодатели спокойно брали иностранцев с В1, сейчас многие требуют минимум сертификат В2, чтобы быть уверенным, что те хоть что-то понимают.Уровень требований для сдачи снизился реально в разы.

щось ви надто все зганьбили. припускаю, що наші люди щось там з рівнями мутять, але це більше на рівні В1 - це вже теж має бути спілкування, а не бе-ме. на С1 дуже сумніваюсь, що махлюють - бо по-перше, цей рівень далеко не всім потрібен - й є запис екзамену, його можна перевірити. щось ви надто все зганьбили. припускаю, що наші люди щось там з рівнями мутять, але це більше на рівні В1 - це вже теж має бути спілкування, а не бе-ме. на С1 дуже сумніваюсь, що махлюють - бо по-перше, цей рівень далеко не всім потрібен - й є запис екзамену, його можна перевірити. Shaman

Повідомлень: 5673 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1992199319941995 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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