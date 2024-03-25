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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1992199319941995
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Но в процессе разговора мне привели пример мужа подруги, который пощел работать в МТА в 50 лет и планирует работать до 67/68 лет, вроде как у него должно быть сс + юнион = 5 куе.

5 тис. доларів при поточних досить високих темпах інфляції - це буде 2740 доларів в поточних цінах. Не мега-цифра.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:50

Re: Еміграція, заробітчанство

США собирает со всего мира спецов точных наук, чтобы созидать
и разных активистов гуманитариев отправляет обратно, чтобы разрушать

https://www.axios.com/2024/03/13/us-wor ... m-research

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nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:04

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:...............
Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования.

Можно подробнее?

Да все очень просто.
Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур.
Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы.
В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование.
В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах.
Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах.
...

а що не так з освітою? логічно - можеш вчитися - вчишся, не можеш - іди працюй. там ще й з ЗВО відраховують по дорослому. й там три типу шкіл: гімназія, реале шулле та хаупт шулле. от хаупт шулле - це щось на кшталт ПТУ, як ми звикли, контингент відповідний. а після реале шулле - рік цього абітуру (не три роки) - й поступай до ЗВО. освіта безкоштовна

мається на увазі, що якщо клепки немає, то можна просто на допомогу жити? напевне так. але це від людини залежить, а система освіти норм.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:08

  antey1969 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ...

Не сомневаюсь даже.
Как сказала одна пожилая немка, - преподаватель немецкого для иностранцев в Германии с многолетним опытом - раньше на С1 сдавали ученики, которые понимали буквально все, но говорили с легким акцентом. Сейчас С1 в Германии сдают со словарным запасом В1 и парой-тройкой крылатых фраз.
Раньше работодатели спокойно брали иностранцев с В1, сейчас многие требуют минимум сертификат В2, чтобы быть уверенным, что те хоть что-то понимают.
Уровень требований для сдачи снизился реально в разы.

щось ви надто все зганьбили. припускаю, що наші люди щось там з рівнями мутять, але це більше на рівні В1 - це вже теж має бути спілкування, а не бе-ме. на С1 дуже сумніваюсь, що махлюють - бо по-перше, цей рівень далеко не всім потрібен - й є запис екзамену, його можна перевірити.
Shaman
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