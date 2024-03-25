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antey1969 написав:............... Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования.
Можно подробнее?
Да все очень просто. Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур. Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы. В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование. В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах. Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах. ...
а що не так з освітою? логічно - можеш вчитися - вчишся, не можеш - іди працюй. там ще й з ЗВО відраховують по дорослому. й там три типу шкіл: гімназія, реале шулле та хаупт шулле. от хаупт шулле - це щось на кшталт ПТУ, як ми звикли, контингент відповідний. а після реале шулле - рік цього абітуру (не три роки) - й поступай до ЗВО. освіта безкоштовна
мається на увазі, що якщо клепки немає, то можна просто на допомогу жити? напевне так. але це від людини залежить, а система освіти норм.
airmax78 написав:Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ...
Не сомневаюсь даже. Как сказала одна пожилая немка, - преподаватель немецкого для иностранцев в Германии с многолетним опытом - раньше на С1 сдавали ученики, которые понимали буквально все, но говорили с легким акцентом. Сейчас С1 в Германии сдают со словарным запасом В1 и парой-тройкой крылатых фраз. Раньше работодатели спокойно брали иностранцев с В1, сейчас многие требуют минимум сертификат В2, чтобы быть уверенным, что те хоть что-то понимают. Уровень требований для сдачи снизился реально в разы.
щось ви надто все зганьбили. припускаю, що наші люди щось там з рівнями мутять, але це більше на рівні В1 - це вже теж має бути спілкування, а не бе-ме. на С1 дуже сумніваюсь, що махлюють - бо по-перше, цей рівень далеко не всім потрібен - й є запис екзамену, його можна перевірити.