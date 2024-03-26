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antey1969 написав:............... Молодежь наоборот - на пособие, и пивасик потягивают. Какая армия, какая работа? Им на все пофиг. Есть конечно и нормальные, но их демотивирует прокрустово ложе немецкой системы проф.образования.
Можно подробнее?
Да все очень просто. Можно закончить успешно школу, но в ВУЗ тебе дорога закрыта. Так как для ВУЗа ты должен еще пройти 3-летний Абитур. Можно еще закончить гимназию, там Абитур идет автоматически, но гимназий в Германии кот наплакал и распределяют туда по сути сразу же после младшей школы. В Гимназии учат - мы отчитали, дальше твои проблемы. Если балы начинают снижаться - пинок под зад из Гимназии в обычную школу без шансов на высшее образование. В итоге вся эта масса идет в по сути ПТУ и там три года мается, правда с практикой на рабочих местах. Выпускной экзамен - поставить галочки в тестах. ...
а що не так з освітою? логічно - можеш вчитися - вчишся, не можеш - іди працюй. там ще й з ЗВО відраховують по дорослому. й там три типу шкіл: гімназія, реале шулле та хаупт шулле. от хаупт шулле - це щось на кшталт ПТУ, як ми звикли, контингент відповідний. а після реале шулле - рік цього абітуру (не три роки) - й поступай до ЗВО. освіта безкоштовна
мається на увазі, що якщо клепки немає, то можна просто на допомогу жити? напевне так. але це від людини залежить, а система освіти норм.
airmax78 написав:Наскільки реальним є вивчити норвезську говірку після 30 років і так, щоб це "середовище для життя" справді стало вашим?
Дуже індивідуально. Я от англійську вчу з дитинства, і в роботі активно використовую постійно, але для здачі на рівень В2 потрібно було з репетитором інтенсивно готуватись. А колега поїхала в Швецію і через рік здала на С1 ...
Не сомневаюсь даже. Как сказала одна пожилая немка, - преподаватель немецкого для иностранцев в Германии с многолетним опытом - раньше на С1 сдавали ученики, которые понимали буквально все, но говорили с легким акцентом. Сейчас С1 в Германии сдают со словарным запасом В1 и парой-тройкой крылатых фраз. Раньше работодатели спокойно брали иностранцев с В1, сейчас многие требуют минимум сертификат В2, чтобы быть уверенным, что те хоть что-то понимают. Уровень требований для сдачи снизился реально в разы.
щось ви надто все зганьбили. припускаю, що наші люди щось там з рівнями мутять, але це більше на рівні В1 - це вже теж має бути спілкування, а не бе-ме. на С1 дуже сумніваюсь, що махлюють - бо по-перше, цей рівень далеко не всім потрібен - й є запис екзамену, його можна перевірити.
Дюрі-бачі написав:.......... Дивно, що в США не практикується заробітчанство. Умовно вкалуєш в Каліфорнії чи Нью-Йорку, а живеш десь в Індіані, чи взагалі в Канаді...
Воно там трохи деформоване. У мене був знайомий, який живучи в Розвілі їздив таксувати в Сан-Франциско. На тиждень. Чотири - пʼять таких таксистів знімають кімнату, щоб було де перекімарити, а не спати в машині. До речі, не мав правої, то заробляв дуже добре, сердобольні каліфорнійці давали класні чайові. Інший приклад - двоюрідна сестра їздить прибирати вахтово в НЙ на два тижні за якісь дві сотні км від свого житла.
Но всё это в пределах США, а не за границей, как у нас.
slonomag написав: Почему именно 3500-5000уе в месяц? И почему Вы не предполагаете что будет та же пенсия например? Не знаю как в Америке, но например по Испании 35 - 65 лет вполне можно заработать полноценную пенсию, даже при условии что несколько лет не будешь работать.
Правильно заданный вопрос, содержит половину ответа. Потому, что это Америка и 3500-5000 это чтобы хватало в месяц. Переезжая в 30-35 лет в Америку, необходимо потратить 7-10 лет, чтобы встать на исходную позицию с теми, кто там жил всегда. И вот вам уже 45. Если по пути и в это сложной борьбе за выживание не растеряли свою семью – уже результат. Теперь нужно успеть заработать за оставшиеся 15-20 лет на дом, погасить ипотеку и заработать сумму, которая обеспечить пассивный доход. ............
Здесь собрались исключительно миллионеры, которые не представляют себе жизнь обычного рядового человека? Пассивный доход это неплохо, но не жизненная необходимость. Уже как-то говорил о своих друзьях, которые уехали где-то в 90-х (точно не помню, по-моему в середине). Жена моя ровесница, муж на 2 года старше (т.е. обоим было 40+, ему примерно 45). Уезжали с 2 детьми, почти взрослыми. Дочка не хотела ехать из-за того, что здесь был любимый парень. Еле уговорили. Она потом через несколько лет (2-3?) вернулась, вышла замуж за этого парня и увезла с собой в США. Оба работали. Жена ушла раньше, когда на её фирме было сокращение штатов, муж работал до пенсии. Оба на не особо высокооплачиваемых должностях. Насколько знаю, пассивного дохода себе не обеспечили, но пенсию заработали. До ухода мужа на пенсию успели расплатиться за квартиру. Правда, торопились и погасили досрочно (но не намного). Муж ушёл на пенсию, несколько лет посидел дома, скучно стало (он парень активный) и в прошлом году, когда позвонили с фирмы и предложили вернуться и поработать ещё, согласился. Пенсии не супервысокие, но как говорит жена: "Нам хватает". Дети, естественно, живут отдельно, но относительно недалеко. 4 внуков (2х2). Живут в Миннеаполисе.
Richi написав:................. Моё мнение, что зарабатывать проще в Украине, а потом выбирать страну и уезжать. Идеальный вариант – готовить базу заранее, чтобы переезжать на готовое место. Это может быть любое место, главное, чтобы вам там было комфортно и хватало денег на жизнь.
Заработать миллион, возможно, проще. Не сравнивал, т.к. на Западе не работал. Заработать на нормальную жизнь проще на Западе. С последним предложением согласен.
Shaman написав:й чого ви так до Норвегії. це ви не звикли жити в такому кліматі. ті, хто там народився чудово себе почувають. а щастя - цу дуже суб'єктивне почуття. тому може й щасливі. як не дивно, з грошима щастя зустрічається частіше, ніж коли їх немає.
Я прожил более 10 лет на крайнем севере. У меня есть основания так считать.
На крайнем севере где - в России? Это несколько отличается от Норвегии. По настоящему холодно там только на крайнем севере страны (и то не так, как в России), но там живёт относительно малая часть населения.
P.s. Кстати, из моих знакомых, уехавших хоть в США, хоть в Европу, не вернулся никто. Хотя живут там, конечно, по-разному.
fler написав:Так, Шаман, я написала про США. Свіжий приклад - бізнесмен з дружиною, трьома дітьми і мамою виїхали у січні до Лос Анджелесу, де друзі йому вже зняли житло. Місяць там побули, потім ще місяць у Майамі, квитки додому через Польщу придбали на 25 березня..
я кажу про випадки, коли їдуть працювати. а коли просто витрачати кошти,то так США - відносно дорога країна
Вони виїхали по грін карті з метою залишитися там, якщо все сподобається. Грошей там є, бо не раз відпочивали на Мальдівах.